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Sporting Cristal vs Cusco FC: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán a los ‘dorados’ en su condición de locales, y buscarán sumar de a tres pensando en la tabla acumulada. Ambos equipos vienen de presentes diferentes en la Copa Libertadores 2026. Entérate de los detalles del duelo

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Sporting Cristal se enfrentará a Cusco FC por el Torneo Apertura 2026
Sporting Cristal se enfrentará a Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 trae un duelo que capta la atención: Sporting Cristal se medirá ante Cusco FC en un contexto marcado por realidades opuestas en el plano internacional.

El conjunto ‘cervecero’, aunque ya quedó fuera de la pelea por el campeonato nacional, afronta este compromiso con el impulso anímico que le dio su reciente victoria frente a Junior en la Copa Libertadores 2026. Mientras que los ‘dorados’ llegan golpeados luego de la dura caída sufrida ante Independiente en su participación internacional.

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Sporting Cristal vs Cusco FC: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

El choque entre Sporting Cristal y Cusco FC se perfila como uno de los principales atractivos de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en el Estadio Alberto Gallardo, donde la expectativa es alta entre los aficionados locales, que confían en ver a su equipo revertir la racha negativa y sumar puntos fundamentales para mejorar su posición en la tabla acumulada.

La organización del torneo ha dispuesto horarios adaptados para los diferentes países con el fin de ampliar el alcance del evento. El partido comenzará a las 11:00 horas para seguidores de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el pitazo inicial está previsto para las 12:00, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil la transmisión dará inicio a las 13:00 horas.

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Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025.
Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 y programado en el estadio Alberto Gallardo, será transmitido de forma exclusiva a través del canal L1 Max. Esta señal, responsable de la difusión de todos los partidos de la jornada, está disponible en las principales compañías de cable del país, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza que los aficionados puedan acceder a la transmisión sin importar la región donde se encuentren.

Para quienes optan por la vía digital, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Así, los seguidores podrán acompañar a Sporting Cristal sin depender de la televisión tradicional, ya sea desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, tanto en casa como fuera de ella.

De manera complementaria, Infobae Perú realizará una cobertura especial de este encuentro. Los lectores tendrán acceso a información previa al partido, actualizaciones en tiempo real, registro de goles, jugadas determinantes y declaraciones de los protagonistas, asegurando un seguimiento detallado para quienes buscan estar al tanto de todo lo que ocurra en el torneo nacional.

Los rimenses recibirán a los 'dorados' en el estadio Alberto Gallardo. (L1 Max)

Así llegarán Sporting Cristal y Cusco FC al partido

Tras la gran victoria contra Junior de Barranquilla, Sporting Cristal se concentra en el Torneo Apertura 2026 y llegará motivado a su duelo con Cusco FC por la fecha 13. Los ‘cerveceros’ no podrán contar con Miguel Araujo debido a la lesión que sufrió en el choque con el cuadro colombiano, fue diagnosticado como una fascitis plantar.

El equipo de Zé Ricardo quedaron fuera de la carrera por el campeonato nacional, pero su objetivo está puesto en sumar todos los puntos posibles pensando en la tabla acumulada que les permita instalarse en los ‘play offs’.

El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

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