Perú

Chequeo médico gratis desde este lunes 4: ¿Dónde y qué servicios médicos están disponibles?

Esta iniciativa prioriza la detección temprana de enfermedades frecuentes y la educación sobre hábitos saludables, especialmente en mujeres adultas

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Entre los principales servicios médicos destacan el examen de papanicolaou, la prueba IVA, el examen clínico de mamas, ganglios y tiroides, así como despistajes de VPH y cáncer de próstata - Créditos: Andina.
Entre los principales servicios médicos destacan el examen de papanicolaou, la prueba IVA, el examen clínico de mamas, ganglios y tiroides, así como despistajes de VPH y cáncer de próstata - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Puente Piedra informó que, a partir del lunes 4 hasta el viernes 8 de mayo, la población podrá acceder a una campaña gratuita de salud en la plaza Mayor del distrito. La jornada se desarrollará a diario de 9 a 14 horas y tiene como objetivo brindar atenciones médicas preventivas y servicios de bienestar a mujeres y hombres de diferentes edades.

De acuerdo con el aviso de la entidad edil, la estrategia enfatiza la detección oportuna de patologías frecuentes y la promoción de hábitos saludables, especialmente entre las mujeres adultas.

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Las autoridades municipales destacaron la importancia de realizar exámenes periódicos para prevenir cánceres ginecológicos y de próstata, así como otras enfermedades que afectan la calidad de vida.

La campaña estará disponible desde el lunes 4 hasta el viernes 8 - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.
La campaña estará disponible desde el lunes 4 hasta el viernes 8 - Créditos: Municipalidad de Puente Piedra.

La campaña abordará tanto la prevención como la educación, para que los asistentes cuenten con información clara y herramientas que les permitan adoptar estilos de vida más saludables.

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¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre los servicios médicos disponibles, la campaña incluye los siguientes exámenes y despistajes:

  • Examen de papanicolaou: procedimiento que permite detectar alteraciones en las células del cuello uterino y prevenir el cáncer cervical.
  • Prueba IVA (Inspección Visual con Ácido Acético): método de evaluación visual para identificar lesiones precancerosas en el cuello uterino.
  • Examen clínico de mamas
  • Examen clínico de ganglios y tiroides (edad: 18 a 60 años)
  • Despistaje cáncer de próstata (edad: 50 a 75 años)
  • Despistaje de VPH (edad: 30 a 49 años)

Las autoridades recordaron a las mujeres interesadas en los exámenes ginecológicos que deben cumplir ciertos requisitos: deben haber pasado al menos siete días desde la última menstruación, no haber usado cremas ni óvulos vaginales durante la semana anterior y abstenerse de mantener relaciones sexuales tres días antes del examen.

Se recomienda ir antes de la hora de inicia, pues en estos eventos siempre hay largas filas - Créditos: Andina.
Se recomienda ir antes de la hora de inicia, pues en estos eventos siempre hay largas filas - Créditos: Andina.

Estos requisitos garantizan resultados más confiables y una mejor experiencia durante la evaluación médica. La edad mínima para acceder a los exámenes es de 18 años.

Además de los servicios médicos, la campaña ofrecerá actividades de bienestar y cuidado personal, buscando atender integralmente a los asistentes. Entre los servicios complementarios destacan:

  • Barbería: servicio de afeitado y arreglo de barba para hombres.
  • Corte de cabello: atención gratuita para quienes deseen renovar su imagen.
  • Limpieza facial: tratamiento para mejorar la salud y apariencia de la piel del rostro.
  • Inmunizaciones: aplicación de vacunas para prevenir enfermedades infecciosas.
  • Manicure: embellecimiento y cuidado de las uñas de las manos.

La Municipalidad de Puente Piedra invitó a toda la ciudadanía a participar de la campaña, resaltando que la prevención es clave para preservar la salud y el bienestar de la comunidad. El acceso a los servicios es completamente gratuito y todos los procedimientos se realizarán bajo estrictos protocolos de bioseguridad, asegurando la tranquilidad y protección de los asistentes.

Beneficios de los chequeos médicos gratis

  • Permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, lo que aumenta las posibilidades de tratamiento efectivo y recuperación.
  • Ayudan a prevenir complicaciones graves al identificar factores de riesgo y corregir hábitos poco saludables.
  • Ofrecen orientación profesional sobre alimentación, actividad física y autocuidado, mejorando la calidad de vida.
  • Facilitan el monitoreo de condiciones crónicas, como hipertensión o diabetes, para un mejor control.
  • Brindan tranquilidad y confianza al conocer el estado real de salud.
  • Contribuyen a reducir costos médicos a largo plazo al evitar tratamientos complejos por diagnósticos tardíos.
  • Promueven la cultura de la prevención en la comunidad.

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