Petroperú: estos son los salarios que perciben sus trabajadores, pese a crisis financiera de la empresa estatal

La escala salarial de Petroperú, incluyendo puestos como Gerente General, Gerentes Corporativos, Jefaturas, Supervisores y Empleados, junto con sus respectivos salarios mensuales en soles peruanos, es realmente impresionante pese a la grave crisis financiera que atraviesa la petrolera estatal.

El costo de la planilla en Petroperú ha entrado en el centro del debate nacional, luego de que salieran a la luz los altos salarios que perciben los trabajadores de la empresa estatal, a pesar de la delicada situación financiera que enfrenta la compañía.

La estatal energética mantiene una estructura salarial que otorga remuneraciones mensuales de hasta S/ 29,000 a directivos y gerentes, mientras acumula pérdidas y un valor accionario negativo desde hace más de una década pese al sueño dorado de la refinería de Talara en la gestión gubernamental del exmandatario, Ollanta Humala.

PUBLICIDAD

Los salarios de Petroperú

Petroperú, considerada una de las empresas más relevantes en el sector energético del país, suma actualmente 2,629 trabajadores en su planilla. El gasto anual destinado a salarios supera los 495 millones de soles, según información de medios especializados. Esta cifra corresponde a una estructura donde los cargos más altos concentran una parte importante de los recursos.

El puesto de Gerente General es uno de los mejores remunerados dentro de la estructura de Petroperú. De acuerdo con datos por transparencia, este funcionario percibe entre S/ 26,607 y S/ 26,726 mensuales. En el siguiente nivel jerárquico aparecen los gerentes corporativos, siete en total, quienes reciben S/ 25,559 cada uno. El presidente del Directorio, figura máxima del órgano rector de la empresa, cuenta con un salario mensual de S/ 29,000.

PUBLICIDAD

El alcalde de Talará está en contra de la privatización de Petroperú y alega que afectaría la economía local. - Crédito Difusión

Además de los altos cargos, la escala salarial de Petroperú contempla a los directores, cuyo sueldo asciende a S/ 13,500 mensuales. En el segmento de mandos medios se encuentran los jefes de unidad, con remuneraciones que varían entre S/ 16,000 y S/ 22,500. También figuran 28 gerentes de departamento con S/ 19,482 cada uno y 207 jefaturas que perciben S/ 14,717 mensuales. La nómina incluye, además, 961 supervisores con salarios que oscilan entre S/ 6,425 y S/ 14,727.

Estos datos han generado cuestionamientos en el ámbito político y social, ya que la empresa estatal atraviesa una crisis financiera que se refleja en sus informes contables. El valor del paquete accionario de Petroperú se ha tornado negativo, mientras la compañía sostiene una de las planillas más caras del sector público en el Perú.

PUBLICIDAD

La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

Postura del presidente de Petroperú quien niega planillas doradas

El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, salió al cruce de las críticas y negó que existan “planillas doradas” en la organización. En declaraciones, Arévalo aseguró que “en Petroperú ganan menos que en otras entidades del Estado” y justificó el nivel de los salarios al afirmar que la petrolera es un ente estratégico en el rubro energético nacional. “Somos una empresa que abarca toda la cadena del sector energético. Los salarios en la empresa no superan los de otros organismos públicos”, argumentó el titular de la petrolera.

Este video presenta al nuevo titular que indica 'PIDEN NUEVO RESCATE MILLONARIO PARA PETROPERÚ'. El programa cubre eventos de actualidad relacionados con la empresa estatal Petroperú.

La defensa de Arévalo no logró disipar las dudas sobre la sostenibilidad de la estructura laboral, considerando que, pese al volumen de recursos destinados a salarios, la empresa ha reportado números negativos en su balance financiero. Los gastos en personal no solo impactan en el flujo de caja, sino que inciden en la percepción pública sobre la gestión de recursos estatales.

PUBLICIDAD

La reestructura se llevó a cabo bajo el marco de la Ley N.º 32103 y el Decreto de Urgencia N.º 004-2024, disposiciones que permiten acelerar los procedimientos necesarios para mantener operativa la conducción corporativa de la empresa. Foto: Petroperú

En el debate público, diversos analistas han puesto énfasis en la necesidad de revisar la política salarial de las empresas estatales, especialmente en contextos de crisis. “La remuneración de la alta gerencia en Petroperú debe analizarse a la luz de la situación financiera de la empresa y del mercado laboral estatal”, sostuvo Pedro Gamio en entrevista a Canal N. Otros expertos han advertido que la estructura salarial vigente podría dificultar eventuales procesos de reestructuración considerando el sólido sindicato que posee la empresa estatal.

Mantienen los salarios establecidos

A pesar de la polémica, la compañía mantiene su política de salarios y beneficios. El paquete de remuneraciones incluye, además de los sueldos básicos, una serie de bonificaciones y beneficios complementarios los cuales elevan el costo total de la planilla. Estos incentivos han sido objeto de críticas por parte de sectores que demandan mayor austeridad en el gasto público.

PUBLICIDAD

El caso de Petroperú ha reavivado la discusión sobre el papel de las empresas estatales en la economía peruana y sobre los criterios para la asignación de recursos en tiempos de restricción fiscal. Mientras tanto, la compañía enfrenta el reto de recuperar su estabilidad financiera y redefinir su modelo de gestión.

Petroperú es la petrolera estatal que desde el año 2013 registra cifras en rojo pese a existir salario realmente elevados a sus trabajadores que hasta hoy no lograr sacar a la petrolera de la bancarrota.

Las cifras difundidas dan cuenta de la magnitud del desafío: 495 millones de soles anuales en salarios para una empresa cuyo valor accionario es negativo, y cuya operatividad depende en buena medida de aportes del Estado. Los próximos meses serán decisivos para observar si la estructura salarial de Petroperú experimenta ajustes o si se mantiene la actual política de remuneraciones.

PUBLICIDAD