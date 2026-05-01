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Se conoció que Universitario fichará figura de Alianza Lima o San Martín para la próxima Liga Peruana de Vóley: “Está cerca”

 Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, adelantó quién será el nuevo fichaje para la siguiente temporada. Y detalló que todo está avanzado y solo está esperando que se defina al campeón de la temporada

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La 'U' se encuentra armando a su equipo para la próxima Liga Peruana de Vóley. (De Una)

Universitario de Deportes alcanzó un logro inédito al quedarse con el tercer puesto en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, marcando un nuevo capítulo en la historia del club. Tras este resultado, la institución ya se enfoca en el siguiente objetivo: disputar la final en la próxima temporada.

Con esa meta en mente, la directiva comenzó a planificar refuerzos estratégicos. Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario, confirmó que mantienen negociaciones avanzadas con una jugadora que, en la actualidad, se encuentra disputando la final del torneo nacional. El dirigente no quiso revelar si la futura incorporación proviene de Alianza Lima o San Martín, los dos equipos protagonistas de la definición, y prefirió mantener la reserva sobre la identidad de la deportista.

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“Está cerca de llegar alguna, sí, entre los dos equipos, alguna está. Sin documento firmado, pero te diría que sí estamos muy cerca de formar parte del plantel. No me digas posición ni nada, porque no lo voy a decir. Hay centrales, puntas, opuestas, hay de todo. Todo el mundo dice que es hincha; cuando negocian, se olvidan de que son hinchas. Ahorita, hablar más allá de nosotros; hay una final que se tiene que respetar a las jugadoras que están jugando. Ya nos tocará juntarnos acá cuando presentemos las jugadoras”, declaró el directivo en el programa ‘De Una’.

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: Puro Vóley.

¿Quién es la voleibolista de Alianza Lima o San Martín que fichará por Universitario?

Julio Peña reveló quiénes serían las opciones de voleibolista de Alianza Lima y San Martín que podrían llegar a Universitario de Deportes la próxima temporada: Flavia Montes, Maricarmen Guerrero, Shiamara Almeida, y Diana de la Peña. Una de las cuatro jugadoras sería el fichaje de la ‘U’.

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Sin embargo; Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, buscó despistar esa posibilidad: "Te faltan dos nombres por ahí, es para que la gente vaya sacando quién es", contó el directivo.

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Coraima Gómez le dijo adiós a Universitario

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, confirmó la salida de Coraima Gómez de la institución de cara a la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. Según explicó el directivo, la desvinculación responde a una decisión personal tomada por la propia atacante nacional.

Ella ya lo dijo públicamente, no va a estar en la U, ha tomado una decisión. A mí me duele bastante tanto en lo deportivo como en lo personal, pero solo puedo respetarla y no forzar nada, porque es una deportista que nos ha dado mucho y a la que también le hemos dado mucho. Si ella toma una decisión diferente, hay que respetarla y no entrar en cuestiones de ofertas o presiones. Nosotros respetamos su decisión”, informó en De Una.

El jefe polideportivo Fabrizio Acerbi brindó detalles de la decisión de la punta peruana. Créditos: De Una / Ovación.

El directivo detalló que la ‘U’ prepara acciones especiales para reconocer el aporte de Coraima durante su permanencia en el equipo. Destacó que la trayectoria de la atacante incluyó momentos clave, desde la lucha por el ascenso hasta alcanzar, por primera vez, un puesto en el podio de la Liga Peruana de Vóley.

Como siempre le dije, seguramente tendrá un homenaje del club y la llave del club abierta para lo que quiera toda su vida. Y esa frase que nos dejó de que ‘todos pensaron que yo salvé a la U y la U me salvó’ es la frase más sincera que he escuchado de un deportista. Al final, los títulos dan prestigio y uno queda como gestor o director, pero poder cambiar la vida de una deportista, aunque no sea la intención, es muy satisfactorio”, añadió.

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