Perú

‘El Perú del Papa León XIV’, documental sobre su etapa misionera, se estrena HOY, 1 de mayo: ¿dónde y a qué hora verlo?

El especial llega en la antesala del primer aniversario de su elección y revela cómo su experiencia en Perú, como Robert Prevost, sigue influyendo en su liderazgo como Papa León XIV

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Recuerdan el trabajo de Robert Prevost, el Papa León XIV, en Chiclayo. (Foto: Infobae Perú/FB: Piura Noticias/ Difusión)
Recuerdan el trabajo de Robert Prevost, el Papa León XIV, en Chiclayo. (Foto: Infobae Perú/FB: Piura Noticias/ Difusión)

La señal de EWTN, red global de Televisión Católica, pondrá en pantalla este 1 de mayo el documental El Perú del Papa León XIV’, una producción de una hora que reconstruye la etapa misionera del hoy pontífice en tierras peruanas, clave para comprender su trayectoria dentro de la Iglesia.

Montse Alvarado, presidenta EWTN News, subrayó que el estreno coincide con la cercanía del primer aniversario de su elección en la Basílica de San Pedro aquel 8 de mayo tras el cónclave. Según indicó, este especial permite comprender mejor las experiencias que hoy influyen en su liderazgo desde Roma.

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La entrega de este especial que ha sido desarrollado por EWTN News, propone un recorrido por el norte del Perú guiado por el periodista Jonathan Liedl, quien recoge testimonios y escenas en los lugares donde el entonces sacerdote dejó huella. El itinerario incluye Chulucanas —su primer destino misionero—, Trujillo, donde fortaleció su perfil pastoral, y la Diócesis de Chiclayo, jurisdicción en la que más adelante asumió como obispo.

De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú
De la diócesis de Chiclayo al balcón de San Pedro: el viaje de Robert Prevost hacia el pontificado como León XIV. Foto: Composición Infobae Perú

A lo largo del documental, las historias recogidas en campo permiten dimensionar el impacto de su trabajo en parroquias y sectores vulnerables. Las entrevistas coinciden en resaltar su cercanía con la gente. “La palabra que más se repetía entre quienes lo conocieron era ‘amigo’”, comenta Liedl, aludiendo a su disposición para escuchar y acompañar tanto a voluntarios de comedores populares como a líderes eclesiales, acólitos y otros obispos.

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Robert Prevost se paseaba a caballo cuando vivía en Chiclayo
Robert Prevost se paseaba a caballo cuando vivía en Chiclayo

La producción no solo repasa su labor pastoral, sino que también sitúa el papel de la Iglesia peruana en la formación de quien hoy encabeza la Iglesia universal. Este enfoque aporta claves para entender las líneas que marcan el pontificado del Papa León XIV, especialmente su atención a los más necesitados y su interés por sanar comunidades fragmentadas.

¿Dónde y a qué hora verlo?

Podrás ver 'El Perú del Papa León XIV’ en la señal de EWTN este 1 de mayo a las 8:00 p. m. (hora del Este), lo que equivale a:

  • 7:00 p. m. en Perú

Además, el documental también estará disponible en formato digital:

  • En la web oficial de EWTN News
  • En su canal oficial de YouTube.

El Papa León XIV y su inesperada elección entre Perú y USA

Pope Francis is asked about his thoughts on the World Cup and offers a thoughtful response. Watch to hear what he has to say about the global sporting event. | CRUX

En la antesala del Mundial que se disputará en Norteamérica, el Papa León XIV volvió a evidenciar su estrecho vínculo con el Perú, esta vez en el terreno futbolístico. Durante una conversación distendida, fue consultado sobre a qué selección apoyaría en un eventual enfrentamiento entre Estados Unidos —país donde nació— y Perú, nación con la que mantiene una conexión profunda tras años de labor misionera.

La respuesta fue directa y no dejó espacio a dudas: “Probablemente a Perú”, señaló, dejando entrever que su identidad también está marcada por su paso por el país sudamericano. El pontífice, nacido como Robert Francis Prevost en Chicago, desarrolló gran parte de su vocación religiosa en ciudades como Chiclayo y Trujillo, donde su cercanía con las comunidades dejó una huella duradera.

Primer plano de un hombre calvo con gafas, vestido con una túnica blanca que incorpora una franja roja diagonal y el escudo de la FPF
Una imagen manipulada digitalmente muestra al Papa Leo XIV vistiendo una casulla con los colores y el escudo de la selección de fútbol de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se conoció poco después de la visita de una delegación del club Alianza Lima al Vaticano. La institución recordó que el Papa cuenta con nacionalidad peruana desde 2015, cuando era obispo en Chiclayo, y reveló su afinidad por el equipo blanquiazul. “Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul”, expresó César Cueto, quien le entregó una camiseta del club como gesto simbólico en nombre de la institución.

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