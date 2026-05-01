JNE condena protestas en domicilio de su presidente Roberto Burneo: “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho”

Elecciones 2026: JNE publica acuerdo y confirma que no habrá votación adicional

El Jurado Nacional de Elecciones, a través de un comunicado, rechazó el plantón realizado en los exteriores del domicilio de su presidente, Roberto Burneo, y denunció cualquier acto de hostigamiento o intimidación hacia sus autoridades. La entidad señaló que estas acciones constituyen un intento de presión indebida y representan una amenaza a la institucionalidad democrática.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) condena enérgicamente los hechos ocurridos en los exteriores del domicilio del presidente del JNE, así como toda forma de hostigamiento o amedrentamiento contra sus autoridades. Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, indicó el comunicado.

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El JNE remarcó que el derecho a la manifestación está protegido por la ley, pero estableció que no permitirá acciones orientadas a coaccionar sus decisiones ni a afectar la independencia de la función jurisdiccional. El organismo electoral recordó que actúa con plena autonomía, conforme a la Constitución y a la ley, y que sus resoluciones se basan en criterios técnicos y jurídicos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) publicó un comunicado oficial condenando el hostigamiento contra su presidente Roberto Burneo y rechazando cualquier intento de presión que amenace la democracia. (Foto: X / JNE)

Según el pronunciamiento oficial, cualquier incidente de intimidación será comunicado a las autoridades competentes para que adopten las medidas correspondientes. El JNE instó a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a mantener el respeto y la responsabilidad en sus acciones, a fin de preservar la paz social.

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JNE marca límites entre manifestación legítima y actos de hostigamiento

El Jurado Nacional de Elecciones reconoció que la protesta social es un derecho legítimo, aunque precisó que este derecho no ampara acciones intimidatorias ni amenazas directas contra sus funcionarios. La institución explicó que la frontera entre la manifestación legal y el hostigamiento radica en la protección de la independencia del proceso electoral y la función jurisdiccional.

“El derecho a la manifestación es legítimo; sin embargo, no ampara actos de intimidación ni de amenazas. Cualquier acción que pretenda coaccionar decisiones o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, indicó el organismo.

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Ciudadanos se concentran en puntos clave como el JNE y Campo de Marte. Composición: Infobae

El comunicado subraya que cualquier intento de influir indebidamente en las decisiones del JNE será reportado a las instancias correspondientes. La institución remarcó que sus decisiones se adoptan únicamente bajo criterios técnicos y jurídicos, como establece la ley peruana, y que cualquier presión externa vulnera la legitimidad del sistema democrático.

“El JNE actúa con plena autonomía e independencia, conforme a la Constitución y a la ley. Sus decisiones se adoptan exclusivamente sobre la base de criterios técnicos y jurídicos, dentro del marco de las etapas del proceso electoral”, expresó el JNE, agregando: “Exhortamos a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y respeto, contribuyendo a preservar la paz social”.

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Movilizaciones en exteriores del JNE en Jesús María durante revisión de actas del proceso electoral del 12 de abril. (Composición: Infobae)

Protestan frente al JNE y domicilio del presidente del organismo

La noche del jueves 30 de abril, decenas de ciudadanos se concentraron frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito limeño de Jesús María y después en las inmediaciones del domicilio del presidente Roberto Burneo. El plantón fue convocado a través de redes sociales, en respuesta a presuntas irregularidades detectadas durante la jornada electoral del 12 de abril.

Según reportó RPP, familias enteras, incluidos padres con hijos y adultos mayores, participaron en la concentración portando carteles con demandas de “respeto al voto” y banderas nacionales. Algunos manifestantes solicitaron que se convoquen nuevas elecciones complementarias y reclamaron transparencia en el proceso electoral. Aproximadamente cincuenta efectivos policiales se desplegaron en los alrededores del parque Jaime Bausate y Mesa y en las inmediaciones de la sede del JNE, con el objetivo de resguardar el orden público.

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La movilización coincidió con el proceso de revisión electoral y un contexto de incertidumbre tras la renuncia en la ONPE. Exitosa

El operativo policial incluyó agentes de diferentes comisarías, como las de Jesús María y Magdalena, con presencia de escudos antimotines y patrulleros en los principales accesos. Varios asistentes al plantón informaron que algunas calles fueron cerradas, dificultando la llegada de los manifestantes. Además, durante la protesta se realizaron cacerolazos y se instalaron escenarios improvisados para discursos y arengas.