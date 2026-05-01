Samahara Lobatón asegura que Cri Cri intentó sobrepasarse con ella en ‘La Granja VIP’: “En mi borrachera me acuerdo clarito”

La hija de Melissa Klug contó que el exfutbolista intentó sobrepasarse con ella mientras ambos estaban ebrios. La Granja VIP/ Panamericana TV

Samahara Lobatón, influencer e hija de Melissa Klug, sorprendió a la audiencia de ‘La Granja VIP’ al relatar un episodio incómodo vivido con Cristian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, durante la última fiesta del reality. La joven de 24 años confesó que el participante habría intentado sobrepasarse con ella cuando ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El incidente fue narrado por Samahara mientras conversaba con Shirley Arica y Pablo Heredia en el patio de la granja. Según su relato, todo ocurrió en la cocina, cuando buscaba una botella de champagne tras la celebración.

PUBLICIDAD

“Yo estaba borracha y abrí la refrigeradora para buscar champagne. Estaba con medio cuerpo dentro buscando. Y por el otro lado vino ‘Cri Cri’ y me hace así en la cara (se acaricia el rostro, graficando la escena) y en mi borrachera me acuerdo clarito que le digo: ‘¡Suéltame! ¿Qué chu** te pasa?’”, expresó Lobatón, dejando en claro que la situación le resultó incómoda y fuera de lugar.

De acuerdo con su testimonio, la reacción de Martínez Guadalupe fue minimizar el hecho. “Él me dice: ‘Ya pues, entonces no te pongas así’. Yo le digo que ando buscando el champagne y no me ando poniendo en ninguna situación, y me reí. Yo creo que él estaba muy borracho también”, agregó la influencer. El episodio no pasó desapercibido para sus compañeros de reality, quienes escucharon atentos el relato y comentaron sobre la actitud de ambos involucrados.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón hace fuerte acusación contra Cri Cri. Captura de TV

La relación entre Samahara y ‘Cri Cri’ tiene raíces familiares y de amistad. Cuando Jefferson Farfán mantenía una relación con Melissa Klug, Martínez Guadalupe era una presencia constante junto al exfutbolista, acompañando las reuniones familiares y formando parte del entorno cercano de la influencer desde su adolescencia.

Por otro lado, ‘Cri Cri’ cobró notoriedad mediática tras su antecedente judicial. Cristian Martínez Guadalupe permaneció 11 meses en prisión preventiva por la presunta agresión a una adolescente de 17 años en la casa de su primo Jefferson Farfán. Aunque posteriormente fue liberado y sostiene que no cometió el delito que se le imputa, el caso impactó de manera significativa en su imagen pública.

PUBLICIDAD

Más confesiones de Samahara Lobatón

En el 24/7 de ‘La Granja VIP’, Samahara Lobatón sorprendió al contar detalles inéditos sobre su vida familiar y la relación de su madre con el exfutbolista Jefferson Farfán. Durante una conversación con Shirley Arica y Pablo Heredia en el reality, la influencer expuso una anécdota que dejó en evidencia cómo Melissa Klug habría sacado provecho económico de la casa que Farfán dejó a sus hijos tras la separación.

Según relató Samahara, su madre organizaba fiestas privadas en la vivienda, que contaba con una discoteca en el sótano. “Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año”, afirmó la joven.

PUBLICIDAD

Melissa Klug y Samahara Lobatón posan juntas con una mansión moderna de fondo, en una imagen que ha captado la atención del público y los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadió que, en complicidad con Melissa, planearon realizar fiestas los fines de semana cobrando entradas, lo que les permitió recaudar importantes sumas de dinero: “Mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos”, recordó entre risas.

Sin embargo, Samahara también reconoció que su hermano, aún menor de edad, llegó a trabajar preparando tragos en el llamado ‘búnker’ durante estas reuniones. “Hacíamos cag… tras cag... Tanto se emborrachaban nuestros amigos que rompían los espejos del baño, el water”, relató ante las cámaras.

PUBLICIDAD

La joven aseguró que pensó en un rentable negocio y su madre la avaló. Durante el año que tuvo la vivienda pudo obtener grandes ganancias | TikTok