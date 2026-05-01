Perú

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael porque intentó intimar con ella en ‘La Granja VIP’: “Tengo pudor”

La influencer expresó su incomodidad ante la propuesta de su pareja y criticó la falta de entendimiento y respeto a su decisión de no exponer su intimidad en televisión.

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La participante del reality rompió en llanto al relatar la presión y el malestar que siente por la insistencia y las muestras de afecto en público de su pareja, defendiendo su derecho a la privacidad y el respeto. La Granja VIP

Pamela López, participante de ‘La Granja VIP’, protagonizó uno de los momentos más intensos de la reciente edición del reality tras quebrarse emocionalmente por una fuerte discusión con su pareja, el cantante Paul Michael. El episodio dejó al descubierto las diferencias y tensiones que atraviesa la pareja dentro del programa, especialmente en torno a los límites de la intimidad y el respeto frente a las cámaras.

La situación se desencadenó después de una gala en la que tres concursantes regresaron al reality. Tras el evento, Pamela y Paul Michael mantuvieron una conversación privada que rápidamente se tornó conflictiva. El detonante fue la insistencia del cantante en tener un encuentro íntimo, propuesta que Pamela rechazó de inmediato. La participante se mostró incómoda y dejó clara su postura: “Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el sexo”, afirmó con voz firme, marcando distancia frente a cualquier intento de presión.

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Conflicto y desacuerdos

La discusión escaló cuando Paul Michael insinuó que Pamela estaría actuando para las cámaras y que su rechazo respondía a una estrategia televisiva más que a una decisión personal. Estas insinuaciones provocaron una reacción aún más fuerte en Pamela, quien reiteró que su prioridad dentro del programa es el trabajo y el desempeño en las pruebas, no la exposición de su relación o su vida personal.

“Este ambiente no es el más adecuado para tenerlo. Puedo jugar a esto porque es parte de, pero no es lo que quiero porque mis hijos pueden ver algo”, explicó Pamela, resaltando su negativa a compartir momentos íntimos frente a las cámaras del reality.

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Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.
Paul Michael y Pamela López discuten acaloradamente frente a las cámaras de La Granja VIP. YouTube.

El cantante, por su parte, expresó dudas sobre los sentimientos de la influencer, preguntándose si su rechazo se debía a una falta de deseo o interés. “Yo digo no le gustaré, no me tendrá deseo... Si eso te da ganas de llorar y te causa un trauma, voy a tener miedo de decírtelo”, replicó Paul Michael, evidenciando el desgaste y la falta de entendimiento entre ambos.

La tensión continuó con reclamos cruzados sobre la manera en que cada uno maneja los conflictos dentro del reality. Paul Michael criticó a Pamela por exponer sus problemas de pareja ante las cámaras: “Ya estoy estresado que siempre hagas eso, que quieres que toda la gente se entere de nuestros problemas. Quieres que te vea la cámara”, expresó, mientras la influencer defendía su necesidad de expresar sus emociones y límites.

Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael.
Pamela López rompe en llanto tras discutir con Paul Michael.

Llora frente a Mónica Torres

Visiblemente afectada, Pamela buscó apoyo en su compañera Mónica Torres, a quien le confesó entre lágrimas lo difícil que le resulta manejar las situaciones que enfrenta con Paul Michael en el entorno del reality. “Me entrevera las palabras y me duele la cabeza porque no encuentro la forma”, admitió, aludiendo a la sensación de manipulación emocional que percibe en su relación.

“Siempre utiliza manipulación, cámaras, me enferma con eso”, agregó, señalando la incomodidad que le genera la exposición mediática y la presión de su pareja para tener muestras de afecto en público.

El conflicto también reveló la incomodidad de Pamela ante los intentos de contacto físico de Paul Michael en el reality. “Me lastima porque quiere estar tocándome… tengo un poco de vergüenza, de pudor. No quiero que me vean”, expresó, haciendo hincapié en que no se siente a gusto exponiendo su intimidad en la televisión, especialmente considerando que sus hijos pueden estar viendo el programa.

Este episodio no solo puso en evidencia las dificultades de la convivencia en un reality de alto voltaje, sino también la importancia de establecer límites claros y respetar las decisiones personales, especialmente en temas tan íntimos como la vida de pareja.

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’.
Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’.

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