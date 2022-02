Ricardo Mendoza y Jorge Luna, de Hablando Hueva..., responde a Magaly Medina: “No habló tan feo, habló lo que tenía que hablar”

Magaly Medina criticó a Ricardo Mendoza pero no pidió que lo censuren. (Foto: composición)

Magaly Medina fue uno de los personajes de la TV que criticó fuertemente a Ricardo Mendoza por reprochable broma en Complétala. Como se recuerda, el conductor de Hablando Huevadas se burló de una menor que había sufrido agresión sexual, esto junto a la comediante Norka Gaspar.

Y aunque indicó que “se pasaron de la raya”, la periodista indicó que no está de acuerdo con quienes piden que censuren el programa.

“Yo si estoy en contra de esas personas que piden que los censuren y los sancionen, yo creo que en este país hay libertad de expresión, justamente lo que caracteriza una democracia es que todas las personas podamos expresarnos, pero cada persona tiene que saber hasta donde llega su límite”, añadió.

Sin embargo, no dudó en reprochar los comentarios de Ricardo Mendoza y aseguró que con el tema de la violencia contra las mujeres no se pueden hacer ese tipo de bromas.

“No podemos burlarnos jamás de la agresión sexual a los pequeños, nuestros pequeños tenemos que defenderlos, como tenemos que seguir defendiendo a las mujeres golpeadas y abusadas, seguimos teniendo que combatir a los pervertidos desde todas las trincheras”, precisó.

“No, no voy a pedir acá como otros que están aprovechándose y subiéndose al coche, porque también son comunicadores, tienen su estilo y tienen su gente, ellos no estarían ahí si no tuvieran un público que los sigue”, sentenció.

Magaly Medina no fue ajena a la polémica en la que se ha visto envuelto el programa Hablando Hueva... por las críticas hacia uno de sus conductores.

Estas palabras fueron recordadas por Ricardo Mendoza y no dudó en resaltarlas. “Magaly no habló tan feo, mira que me gustó”, mencionó Mendoza. Mientras Jorge Luna acotó: “Yo agradezco que no salí por otros motivos en Magaly”, en referencia a los famosos ampay que la periodista.

“Habló chévere, o sea habló lo que tenía que hablar”, continuó Ricardo. “Dijo lo que muchos detractores opinan, que es un programa lisuriento, con lo cual yo no estoy de acuerdo (de forma sarcástica), y que es humor fácil, tampoco estoy de acuerdo. Si en algo está a favor la señora es en que no nos censuren y entiendo su posición. Ella la pasó muy mal cuando la censuraron”, agregó Jorge.

“Digamos que ella nos puede dar consejos”, resaltó Ricardo, generando la risa del público.

Ricardo Mendoza usa su programa para referirse a su reprochable broma y Jorge Luna lo respalda. VIDEO: YouTube/ Hablando Huevadas.

RESPONDEN A RODRIGO GONZÁLEZ Y GIGI MITRE

Dicho esto, Ricardo Mendoza y Jorge Luna se refirieron a Rodrigo González y Gigi Mitre, aunque prefirieron no decir nombres.

“Luego salieron estos dos amigos que siempre agarran nuestros videos para sus notas”, dijo Jorge Luna.

“Ah sí me acuerdo de ellos, yo trabajé ahí me acuerdo”, acotó Ricardo. “Eso de ese canal que no llega ni a 1% de rating, que un programa de los esclavos tiene más rating que todo Willax, y ahí sí nos han dado con palo, hermano. Han llevado a la abogada de los pobres (Rosario Sasieta), debería estar de nuestro lado, entonces. Uno ha salido de abajo”, dijo Jorge Luna.

“Cuando yo estuve abajo, nunca la vi”, acotó entre rosas Ricardo. “En ningún lugar de la televisión peruana, le han dado 17 minutos a una estupidez del Internet, y nos los han dado, yo que estoy yendo a esconderme a Breña con (Pedro) Castillo”, continuó Jorge Luna.

“Desde acá Pedro (Castillo), te entiendo, nos quieren vacar”, acotó Ricardo. “Ya sé lo que se siente”, continuó Mendoza, desatando la risa del público.

