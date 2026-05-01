Yaco Eskenazi confiesa que le diagnosticaron TDAH a los 46 años y su madre no entendía

Yaco Eskenazi revela que fue diagnosticado con TDAH a los 46 años.

El conductor de televisión Yaco Eskenazi sorprendió a su audiencia al compartir públicamente que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) a los 46 años. La revelación se produjo durante una reciente edición de su pódcast, “Yaco y El Loco”, que conduce junto a Loco Wagner. En el episodio, el esposo de Natalie Vértiz relató cómo llegó el diagnóstico y cómo su entorno, especialmente su madre, reaccionó ante la noticia.

Eskenazi, figura reconocida de la televisión peruana y actual presentador de “La Granja VIP Perú”, relató que el primer indicio sobre su condición lo recibió, de manera inesperada, de su compañero de conducción. “La voy a recoger y le digo: ‘Mamá, ¿cómo es posible que Loco Wagner haya sido el que me diagnosticó que tengo TDAH a los 46 años?’”, recordó el conductor, destacando que fue Wagner quien, sin ser profesional de la salud, notó los signos del trastorno antes que nadie. “Yo, sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo. Yo lo diagnostiqué inmediatamente”, afirmó Wagner durante la charla.

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La incredulidad de su madre

El diagnóstico de TDAH en adultos es poco frecuente en la conversación pública, especialmente en figuras mediáticas. Eskenazi compartió que, aunque los síntomas lo acompañaron desde la infancia, nunca los relacionó con una condición clínica. “Mi mamá me mira: ‘¿Qué es eso?’ (Yo:) ‘Es un desorden que tienen los niños, de atención. ¿Te acuerdas que yo renegaba?’”, relató, evocando episodios de su niñez en los que la falta de concentración y la indisciplina eran frecuentes en su colegio.

Yaco Eskenazi habla abiertamente de su diagnótico de TDHA.

La reacción de su madre fue una mezcla de humor y desconocimiento. “Me dice: ‘Hijito, tres letras. En mi época no existía. Tu papá tenía todo el abecedario. ¿Qué mier* me iba a preocupar yo por tus tres letras?’”, contó Eskenazi entre risas, ilustrando la diferencia generacional en la percepción de los trastornos de aprendizaje y conducta.

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El conductor insistió en que intentó explicar a su madre la naturaleza del TDAH, pero ella no lograba comprender el concepto ni la importancia del diagnóstico. “No tiene idea que es TDAH, no entendía. Le he explicado, le he tratado de hacer entender por qué yo era un chibolo indisciplinado, que no entendía el colegio, que no podía. No concibe la idea de que haya un desorden de ese tipo”, comentó durante el pódcast.

Reconocerse en los síntomas

Aunque Yaco Eskenazi no precisó si se sometió a un test formal con un especialista, relató que una psicóloga invitada al programa describió los signos del TDAH y él se sintió plenamente identificado con cada uno de ellos. “Era todo lo que yo vivía. En verdad me doy cuenta que ha sido una condición con la que he vivido toda mi vida, pero yo pensaba simplemente que era pajero y no prestaba atención. No es que no preste atención; sí presto, solamente que se me pasa”, concluyó.

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Yaco Eskenazi habla abiertamente de su diagnótico de TDHA.

El conductor, que se despedirá de “La Granja VIP Perú” este sábado 2 de mayo, reflexionó sobre cómo el TDAH influyó en su trayectoria escolar y profesional. Recordó episodios de indisciplina, dificultades para concentrarse y problemas de rendimiento académico, factores que ahora interpreta a la luz del diagnóstico. “Ahora veo que todo el mundo, toda mi generación, tiene esa vaina”, comentó, aludiendo a la percepción de que el TDAH es una condición más común de lo que se suele reconocer.

El TDAH en adultos: una realidad poco visible

El testimonio de Eskenazi pone sobre la mesa el tema del TDAH en la adultez, una condición que suele asociarse principalmente a la infancia. En la actualidad, muchos adultos descubren que síntomas como la falta de atención, la impulsividad y la dificultad para organizar tareas pueden estar relacionados con el trastorno, aunque durante años hayan sido interpretados como simple descuido o falta de interés.

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El caso de Yaco Eskenazi se suma a los de otras figuras públicas que optan por hablar abiertamente sobre su salud mental, impulsando un cambio de paradigma en la sociedad. La visibilidad de estos testimonios ayuda a que más personas se animen a consultar con profesionales y a comprender que los desafíos personales pueden tener explicación y manejo adecuados.

‘Loco’ Wagner fue el primero que le habló sobr los indicios de su condición a Yaco Eskenazi.