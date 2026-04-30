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Universitario vs Juan Pablo II: día, hora y canal TV para duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras la victoria con Nacional, la ‘U’ visitará al equipo de Christian Cueva en Trujillo con el objetivo de sostener los buenos resultados. Entérate los detalles del partidazo

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Universitario se enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.
Universitario se enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.

Se viene la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, y uno de los encuentros más llamativos es el que protagonizarán Universitario de Deportes y Juan Pablo II. Los ‘cremas’ quedaron con pocas chances en la lucha por el título, pero llegan motivados tras el triunfazo que sacaron frente Nacional por la Copa Libertadores 2026. Mientras que los de Chongoyape buscan seguir escalando en la tabla de posiciones.

Universitario vs Juan Pablo II: día y hora del partido por Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II será uno de los puntos centrales de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026. El partido se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Mansiche de Trujillo, generando gran expectativa en la afición, que espera ver a su equipo dejar atrás la mala racha y sumar puntos clave.

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La organización determinó que el inicio del encuentro sea a las 13:15 horas para los seguidores de Perú, Colombia y Ecuador, buscando facilitar el acceso en estos mercados. Para quienes se encuentren en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el partido arrancará a las 14:15, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil la transmisión dará inicio a las 15:15 horas.

Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura 2026.
Universitario visitará a Juan Pablo II en Trujillo por el Torneo Apertura 2026.

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El esperado encuentro entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, a disputarse en el estadio Mansiche, contará con una transmisión exclusiva a través de L1 Max. Este canal, encargado de difundir todos los partidos de la jornada, está disponible en las principales operadoras de cable del país: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura cobertura para aficionados en cualquier región.

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Para quienes prefieren alternativas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir el partido en directo desde cualquier dispositivo con acceso a internet. De esta manera, los hinchas pueden acompañar a Universitario sin depender de la televisión tradicional, optando por ver el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, en casa o fuera de ella.

En paralelo, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial para este duelo. Los lectores encontrarán detalles previos al partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas, brindando información completa y en tiempo real para quienes siguen la competencia nacional.

¿Cómo llegan Universitario y Juan Pablo II al partido?

Tras la importante victoria con Nacional, Universitario de Deportes se concentra en lo que será el Torneo Apertura 2026. Los ‘cremas’ no tienen mucho tiempo para celebrar porque deberá prepararse para medirse con Juan Pablo II en Trujillo, con la misión de seguir sumando pensando en la tabla acumulada luego de quedar casi sin chances en el campeonato.

Con Jorge Araujo al mando, la ‘U’ buscará seguir manteniendo su buen momento luego de la mala racha que provocó la salida de Javier Rabanal.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.

Por su lado, el cuadro de Chongoyape tiene la obligación de sumar de a tres ya que no celebra hace tres partidos: empató con Sport Boys y Comerciantes Unidos, y cayó con CD Moquegua. Christian Cueva marcó frente los ‘rosados’ en la última jornada, y estará entusiasmado de anotar a su clásico rival por su conocido hinchaje por Alianza Lima.

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