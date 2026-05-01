Perú

ENFEN alerta que ‘El Niño Costero’ podría intensificarse a fines de 2026 y se extendería hasta 2027

Según el último comunicado, el Niño Costero seguiría en condición débil, pero con alta probabilidad de pasar a moderado entre junio y julio

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Fenómeno de El Niño
El estado de alerta por El Niño costero se mantendrá en el Perú hasta el verano 2024, que alcanzará una magnitud entre débil y moderada. (El Búho)

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) actualizó este 1 de mayo su evaluación sobre las condiciones climáticas en el Perú y confirmó que se mantiene activa la “Alerta de El Niño Costero”, incorporando nuevos elementos que refuerzan la preocupación sobre la evolución del fenómeno en los próximos meses.

De acuerdo con el Comunicado Oficial N.º 8-2026, la principal novedad es que el evento no solo persistirá en el corto plazo, sino que podría extenderse hasta enero de 2027 “con una magnitud débil, aunque podría alcanzar la magnitud moderada entre junio y julio del presente año”, lo que configura un escenario más prolongado que el anticipado inicialmente.

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Se mantiene la alerta y se amplía el horizonte del fenómeno

Este pronóstico ratifica lo adelantado en días previos por especialistas, pero añade un matiz clave: el fenómeno no solo podría intensificarse a mitad de año, sino que también existe la probabilidad de un nuevo repunte hacia finales de 2026, particularmente entre noviembre y diciembre.

Otro punto relevante del comunicado es la evolución de las condiciones en el Pacífico central, específicamente en la región Niño 3.4. Según el ENFEN, se prevé que la actual condición neutra transite hacia un escenario cálido a partir de junio, lo que abre la posibilidad de que el calentamiento no se limite al ámbito costero, sino que evolucione hacia un evento El Niño de mayor escala. Este factor podría influir en el comportamiento climático regional durante los próximos meses.

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Comunicado oficial del ENFEN con el título "Alerta de El Niño Costero" en rojo, sobre un fondo borroso de tonos azules y naranjas
El Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN) declara una alerta por la persistencia de El Niño Costero, proyectando su impacto en el clima y la pesca hasta principios de 2027. (ENFEN)

Impactos previstos

En cuanto a los impactos más inmediatos, el informe introduce precisiones importantes. Para el trimestre mayo–julio, se proyecta que las precipitaciones en la costa norte del país se mantengan entre rangos normales y superiores, aunque con episodios de carácter localizado, especialmente durante mayo. Esto marca una diferencia respecto a escenarios de lluvias intensas generalizadas, reduciendo el riesgo de eventos extremos en el corto plazo, pero sin descartarlos completamente.

El comunicado también aborda el panorama hidrológico, indicando que se espera el predominio de caudales dentro de rangos normales en la región hidrográfica del Pacífico, con excepción de la zona sur, donde podrían registrarse variaciones.

En el ámbito pesquero, se advierten efectos ya visibles. El ENFEN señala que la anchoveta en la zona norte-centro continuará presentando bajas capturas, debido al cierre temporal de áreas por la alta incidencia de ejemplares juveniles. En contraste, se estima que especies como el bonito mantendrán su disponibilidad a lo largo del litoral, reflejando cambios en la dinámica del ecosistema marino asociados al calentamiento del mar.

Estas nuevas precisiones se suman a lo ya advertido en reportes recientes, donde se señalaba que el calentamiento del mar —impulsado por la llegada de ondas Kelvin cálidas y cambios en los vientos costeros— podría elevar la temperatura superficial por encima de lo normal, generando un otoño e invierno más cálidos en la costa peruana.

Frente a este escenario, el ENFEN hizo un llamado a las autoridades y tomadores de decisiones a considerar los escenarios de riesgo basados en pronósticos meteorológicos y estacionales, con el fin de implementar medidas de prevención. Asimismo, enfatizó la necesidad de preparar acciones de respuesta ante la próxima temporada de lluvias, comprendida entre septiembre de 2026 y abril de 2027, periodo en el que podrían manifestarse con mayor claridad los efectos del fenómeno.

Finalmente, el organismo instó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, subrayando que la evolución de El Niño Costero dependerá de diversos factores climáticos en desarrollo. Con esta actualización, el Perú entra en una fase de vigilancia reforzada ante un evento que, si bien aún es débil, muestra señales de posible intensificación y mayor duración.

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