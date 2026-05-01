Día del Trabajo: 70% de los casos de ansiedad y depresión laboral en Perú corresponden a mujeres, alerta EsSalud

Una mujer, con signos de cansancio y estrés, se apoya en su escritorio de oficina rodeada de documentos y tecnología, reflejando la presión de la carga laboral contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos seis años, la salud mental de los trabajadores peruanos ha comenzado a ocupar un lugar central en la agenda pública y empresarial. Lejos de ser un tema invisible, los trastornos de salud mental asociados al trabajo han crecido en incidencia y visibilidad, reflejando cambios profundos en la dinámica laboral y en la forma en que se entiende el bienestar dentro y fuera de las oficinas. El impacto de la ansiedad y la depresión ya no se mide solo en bajas laborales, sino en vidas afectadas y proyectos truncos.

Nuevos datos del Seguro Social de Salud (EsSalud) confirman que el aumento es sostenido: entre 2020 y abril de 2026 se identificaron 114.404 pacientes únicos con diagnósticos relacionados con el entorno laboral, marcando un incremento anual de casi 50 % en las atenciones. El 70 % de los casos corresponde a mujeres, una proporción que revela una brecha de género persistente y poco abordada en la conversación sobre salud mental ocupacional.

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El diagnóstico predominante es el trastorno de ansiedad generalizada, con 62.000 casos, seguido de episodios depresivos y trastornos de adaptación. Según el Sistema de Servicio de Salud Inteligente (ESSI), este fenómeno no solo responde a una mejor detección institucional, sino a cambios sociales y laborales que exigen una revisión urgente del entorno de trabajo y de las políticas de prevención en el Perú.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres concentran el 70% de casos de ansiedad y depresión laboral

La desigualdad de género es un factor determinante en la incidencia de los trastornos de salud mental laborales en Perú. Siete de cada diez personas diagnosticadas por ansiedad o depresión laboral son mujeres, según Jessica Málaga, psiquiatra del Hospital Almenara. Málaga atribuye esta brecha a la persistencia de la llamada “doble jornada”: además del trabajo remunerado, muchas mujeres asumen tareas domésticas y cuidados familiares, lo que incrementa significativamente su nivel de sobrecarga emocional y física frente a los hombres.

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Entre los principales diagnósticos, el trastorno de ansiedad generalizada ha alcanzado los 62.000 casos desde 2020, seguido por episodios depresivos (22.000) y trastornos de adaptación (19.000). También se presentan reacciones al estrés agudo y otros cuadros asociados a las condiciones de trabajo, como la presión por resultados, el acoso laboral y la inestabilidad contractual. La tendencia refleja tanto factores estructurales de género como la evolución de las exigencias en el mercado laboral.

Este escenario evidencia la urgencia de políticas públicas y empresariales con enfoque de género que permitan reducir la brecha y atender las necesidades específicas de las mujeres, quienes no solo enfrentan mayores niveles de estrés, sino también barreras adicionales para acceder a servicios de salud mental y apoyo institucional.

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Una mujer joven se encuentra sentada en un sillón de su hogar, mostrando signos de preocupación y estrés. La escena, iluminada por una lámpara tenue, enfatiza la importancia de prestar atención a la salud mental y el bienestar emocional, especialmente en tiempos de incertidumbre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EsSalud advierte sobre síntomas que pueden indicar trastornos en desarrollo

La organización del trabajo constituye uno de los factores clave que inciden en el desarrollo de trastornos de salud mental. De acuerdo con Jessica Málaga, ambientes laborales negativos, liderazgos autoritarios, sobrecarga de tareas y rigidez en la conciliación entre la vida laboral y personal son elementos que afectan directamente el bienestar emocional de las personas.

Entre las señales de alerta más relevantes, EsSalud recomienda prestar atención a la aparición de insomnio, despertares tempranos, cansancio persistente, irritabilidad excesiva, desmotivación, agotamiento, dolores de cabeza, tensión muscular, taquicardia y alteraciones en el apetito. La entidad subraya que estos síntomas no deben normalizarse ni subestimarse, ya que pueden ser indicativos de un trastorno en desarrollo.

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El reconocimiento temprano de estas manifestaciones físicas y emocionales resulta fundamental para iniciar un proceso de atención y evitar complicaciones mayores. Tanto las empresas como los propios trabajadores deben estar atentos a los cambios y promover un entorno en el que sea posible dialogar abiertamente sobre el bienestar mental.

Un hombre se cubre el rostro con las manos, visiblemente estresado, mientras trabaja frente a una computadora encendida en una habitación oscura por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas tienen rol clave en la prevención de la salud mental laboral

El rol de las empresas en la prevención y gestión de la salud mental laboral es central. EsSalud enfatiza que la prevención debe partir de la evaluación de los riesgos psicosociales y la implementación de estrategias para mitigar la sobrecarga laboral. Según Jessica Málaga, la clave no está en exigir más a quienes atraviesan una crisis, sino en motivarlos a buscar atención profesional y acompañarlos en el proceso. “No se trata de exigir más a quien no está bien, sino de motivarlo a recibir atención”, señaló.

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Un liderazgo empático constituye un pilar esencial en este modelo de gestión. Los líderes deben ser capaces de identificar situaciones de violencia, acoso o discriminación, y actuar para prevenirlas, además de contribuir a la reducción del estigma asociado a los problemas de salud mental. La construcción de un ambiente laboral seguro y respetuoso es indispensable para el bienestar colectivo y el desarrollo de una cultura organizacional sostenible.

El fortalecimiento de las políticas internas, la capacitación constante y la apertura al diálogo son medidas que permiten detectar a tiempo situaciones de riesgo y promover la recuperación de las personas afectadas.

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