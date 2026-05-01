Perú

Ley Anti Delia Espinoza: Congreso aprueba reforma de contrabando para descabezar el Colegio de Abogados de Lima

En el proyecto para crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú, se incluyó a último minuto una claúsula para remover a la decana del CAL. Nunca se justificó su incorporación ni se debatió en el Pleno

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Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso
Delia Espinoza fue inhabilitada arbitrariamente por el Parlamento en diciembre de 2025. Foto: Congreso

El Pleno del Congreso aprobó una reforma de contrabando para remover arbitrariamente a la exfiscal suprema titular Delia Espinoza del cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).

En la sesión plenaria del último jueves 30 de abril, se debatió el proyecto para crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Sin embargo, minutos antes de que se vote la iniciativa, el cerronista Segundo Montalvo, presidente de la Comisión de Educación, presentó un nuevo texto sustitutorio donde se incluía una regulación aplicable a todos los colegios profesionales.

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“No pueden ser parte de la comisión organizadora ni ejercer cargo en los órganos de gobierno de los colegios profesionales, los inhabilitados para ejercer la función pública”, es el párrafo incorporado a último momento por Montalvo, sin que se ponga a debate ni mucho menos se explicaran los motivos para que sea agregado. Una reforma de contrabando.

Reforma de contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima.
Reforma de contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima.

Como se recuerda, el Pleno inhabilitación de manera arbitraria a Delia Espinoza por un reglamento que nunca respaldó ni aprobó. La exfiscal de la Nación presentó una demanda de amparo para anular esta sanción.

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La cronología

De acuerdo con el expediente del proyecto de ley, a las 4:41 pm del último jueves, Segundo Montalvo presentó un texto sustitutorio donde no se incorporaba el párrafo para impedir que inhabilitados puedan ejercer un cargo en órganos de gobierno de colegios profesionales.

Primer texto sustitutorio que no incluía la reforma dirigida contra Delia Espinoza.
Primer texto sustitutorio que no incluía la reforma dirigida contra Delia Espinoza.

A las 5:25 pm se presentó la modificación donde se incluyó la reforma de contrabando.

A las 5:27 pm inició el paso de asistencia de congresistas. Diez minutos se votó y se aprobó en primera votación. A las 5:41 se exoneró de segunda votación.

Según la intervención de Montalvo ante el Pleno, el último cambio al proyecto fue a propuesta del congresista acciopopulista Luis Aragón.

Al final el texto sustitutorio con la reforma de contrabando fue aprobado con votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Bancada socialista y Honor y Democracia.

Contrabando

Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán cuestionaron la jugada de Perú Libre para incluir una reforma de contrabando en el texto para crear el Colegio Profesional de Artistas del Perú.

“El día de ayer en el pleno del Congreso, fiel al estilo del Pacto Mafioso incluyeron de contrabando en el texto sustitutorio sobre ley de Colegio Profesional del Artista una cláusula dirigida con nombre propio contra Delia Espinoza para que no siga ejerciendo como Decana del CAL”, dijo Luque, quien calificó de ilegal la movida y recordó que esta modifación “nunca se dictaminó ni deliberó”.

A su turno, Bazán aseveró que “el pacto mafioso no perdona” y presentó una reconsideración para que no avance la iniciativa. “La coalición autoritaria que preside Fuerza Popular pretende sacar del CAL a Delia Espinoza. No importa el voto de los más de 22 mil abogados que la eligieron, solo el interés del fujimorismo de aniquilar a los que se oponen a él. Exigimos que en la próxima sesión se vote la reconsideración presentada contra esta nefasta iniciativa”, apuntó.

Delia Espinoza se pronuncia

A través de su cuenta en X, Delia Espinoza denunció que en el Congreso buscan silenciarla. “Hoy represento al gremio de abogados de Lima que me eligieron con una votación que ya quisieran quienes promueven esta norma. La arbitrariedad del tiempo en que vivimos no pasará. Retomaremos los cauces democráticos con coraje y dignidad”, expresó.

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