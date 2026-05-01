Tumbes es la primera región en cerrar el conteo ONPE presidencial al 100%: Keiko Fujimori lidera los resultados

Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentan los resultados de las elecciones en Perú en un monitor que muestra un mapa regional y datos electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Tumbes alcanzó el 100% de actas procesadas en el conteo presidencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con el reporte oficial, este avance posiciona a Tumbes como la primera circunscripción del país en completar el escrutinio de votos, en una jornada donde la transparencia y la velocidad del proceso han sido observadas de cerca por los principales actores políticos y la ciudadanía. La región norteña se sitúa a la vanguardia del proceso de cómputo nacional.

Los resultados finales en Tumbes ubicaron a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en la primera posición con 34,136% de los votos válidos, equivalentes a 37.850 sufragios. En segundo lugar aparece Carlos Álvarez, representante de País para Todos, con 14,814% y 16.426 votos. Más atrás figuran Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (6,988%, 7.748 votos), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (5,913%, 6.556 votos), Jorge Nieto de Buen Gobierno (5,476%, 6.072 votos) y Ricardo Belmont de Obras (4,920%, 5.455 votos). También destacan los resultados de Alfonso López Chau de Ahora Nación (4,906%, 5.440 votos), José Luna de Podemos Perú (4,217%, 4.676 votos), Marisol Pérez Tello de Primero la Gente (2,759%, 3.059 votos) y Carlos Espá de Partido Sicreo (2,118%, 2.348 votos).

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El ritmo de procesamiento en Tumbes superó al de otras regiones, donde las cifras de avance se ubican cerca a la totalidad. Lambayeque registra un 99,916% de actas contabilizadas, seguida de Tacna con 99,808% y Arequipa con 99,407%. En este grupo de avanzada también figuran Ayacucho (99,316%), Junín (99,296%) y Puno (99,235%). Por debajo de este bloque, aunque con progresos importantes, se encuentra Moquegua (99,135%) y La Libertad (99,076%).

Tumbes alcanzó el 100% de actas procesadas en el conteo presidencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

En contraste, Loreto presenta el menor ritmo de cómputo electoral, situándose en 90,693% de actas procesadas. Esta diferencia resalta la disparidad territorial en el avance del proceso, atribuida tanto a factores logísticos como a la lejanía de algunos centros de votación.

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La ONPE, organismo responsable del recuento y publicación de los resultados, destacó la participación ordenada registrada en Tumbes y el cumplimiento de los protocolos de transparencia y seguridad, aspectos que han sido observados por misiones de veeduría nacional e internacional.

El proceso electoral sigue en marcha en el resto del país. Las siguientes regiones en completar el 100% de actas serán monitoreadas por autoridades, partidos políticos que mantienen una cobertura constante sobre la evolución del conteo y sus eventuales repercusiones en la tendencia nacional.

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Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

A nivel general

En tanto, el conteo general de ONPE, que incluye los votos a nivel nacional y en el extranjero, alcanza un avance de 97.407%. Con este nivel de procesamiento, Keiko Fujimori de Fuerza Popular lidera la votación con 17.121%, lo que representa 2′800,237 votos. Le siguen Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12.042% (1′969,584 votos), Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11.879% (1′942,957 votos) y Jorge Nieto de Buen Gobierno con 10.991% (1′797,680 votos).

En la lista continúan Ricardo Belmont de Obras con 10.157% (1′661,298 votos), Carlos Álvarez de País para Todos con 7.908% (1′293,382 votos), Alfonso López Chau de Ahora Nación con 7.314% (1′196,224 votos), Marisol Pérez Tello de Primero la Gente con 3.419% (559,123 votos) y Carlos Espá de Partido Sicreo con 3.358% (549,161 votos).

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La ONPE continúa actualizando los resultados conforme se procesan las actas pendientes, tanto en el territorio nacional como en los consulados del extranjero.