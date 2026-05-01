Perú

Tumbes es la primera región en cerrar el conteo ONPE presidencial al 100%: Keiko Fujimori lidera los resultados

Las cifras consolidadas de la ONPE muestran a la candidata de Fuerza Popular en primer puesto, con otras regiones del norte y sur muy próximas a concluir el procesamiento electoral

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Dos trabajadores de la ONPE presentan resultados electorales en una pantalla grande con el mapa de Perú. Al fondo, un mapa mural de Perú.
Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentan los resultados de las elecciones en Perú en un monitor que muestra un mapa regional y datos electorales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región de Tumbes alcanzó el 100% de actas procesadas en el conteo presidencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con el reporte oficial, este avance posiciona a Tumbes como la primera circunscripción del país en completar el escrutinio de votos, en una jornada donde la transparencia y la velocidad del proceso han sido observadas de cerca por los principales actores políticos y la ciudadanía. La región norteña se sitúa a la vanguardia del proceso de cómputo nacional.

Los resultados finales en Tumbes ubicaron a Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, en la primera posición con 34,136% de los votos válidos, equivalentes a 37.850 sufragios. En segundo lugar aparece Carlos Álvarez, representante de País para Todos, con 14,814% y 16.426 votos. Más atrás figuran Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (6,988%, 7.748 votos), Rafael López Aliaga de Renovación Popular (5,913%, 6.556 votos), Jorge Nieto de Buen Gobierno (5,476%, 6.072 votos) y Ricardo Belmont de Obras (4,920%, 5.455 votos). También destacan los resultados de Alfonso López Chau de Ahora Nación (4,906%, 5.440 votos), José Luna de Podemos Perú (4,217%, 4.676 votos), Marisol Pérez Tello de Primero la Gente (2,759%, 3.059 votos) y Carlos Espá de Partido Sicreo (2,118%, 2.348 votos).

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El ritmo de procesamiento en Tumbes superó al de otras regiones, donde las cifras de avance se ubican cerca a la totalidad. Lambayeque registra un 99,916% de actas contabilizadas, seguida de Tacna con 99,808% y Arequipa con 99,407%. En este grupo de avanzada también figuran Ayacucho (99,316%), Junín (99,296%) y Puno (99,235%). Por debajo de este bloque, aunque con progresos importantes, se encuentra Moquegua (99,135%) y La Libertad (99,076%).

Tumbes alcanzó el 100% de actas procesadas en el conteo presidencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
Tumbes alcanzó el 100% de actas procesadas en el conteo presidencial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

En contraste, Loreto presenta el menor ritmo de cómputo electoral, situándose en 90,693% de actas procesadas. Esta diferencia resalta la disparidad territorial en el avance del proceso, atribuida tanto a factores logísticos como a la lejanía de algunos centros de votación.

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La ONPE, organismo responsable del recuento y publicación de los resultados, destacó la participación ordenada registrada en Tumbes y el cumplimiento de los protocolos de transparencia y seguridad, aspectos que han sido observados por misiones de veeduría nacional e internacional.

El proceso electoral sigue en marcha en el resto del país. Las siguientes regiones en completar el 100% de actas serán monitoreadas por autoridades, partidos políticos que mantienen una cobertura constante sobre la evolución del conteo y sus eventuales repercusiones en la tendencia nacional.

ONPE - Elecciones 2026 - Elecciones Perú 2026 - Crisis - Caos - Perú - 28 abril
Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

A nivel general

En tanto, el conteo general de ONPE, que incluye los votos a nivel nacional y en el extranjero, alcanza un avance de 97.407%. Con este nivel de procesamiento, Keiko Fujimori de Fuerza Popular lidera la votación con 17.121%, lo que representa 2′800,237 votos. Le siguen Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12.042% (1′969,584 votos), Rafael López Aliaga de Renovación Popular con 11.879% (1′942,957 votos) y Jorge Nieto de Buen Gobierno con 10.991% (1′797,680 votos).

En la lista continúan Ricardo Belmont de Obras con 10.157% (1′661,298 votos), Carlos Álvarez de País para Todos con 7.908% (1′293,382 votos), Alfonso López Chau de Ahora Nación con 7.314% (1′196,224 votos), Marisol Pérez Tello de Primero la Gente con 3.419% (559,123 votos) y Carlos Espá de Partido Sicreo con 3.358% (549,161 votos).

La ONPE continúa actualizando los resultados conforme se procesan las actas pendientes, tanto en el territorio nacional como en los consulados del extranjero.

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