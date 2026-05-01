Perú

Mundialito de El Porvenir: los problemas que se produjeron en el desarrollo de la final del 2025

El emblemático torneo barrial de Lima quedó sin campeón el día previsto, debido a una serie de enfrentamientos que forzaron a las autoridades a detener los partidos decisivos y posponer la entrega del premio

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Este reportaje de noticias cubre la suspensión de la final del Mundialito de El Porvenir. El evento deportivo fue suspendido debido a incidentes relacionados con la afluencia de personas.

En el distrito limeño de La Victoria, el tradicional Mundialito de El Porvenir enfrentó el año pasado una interrupción inesperada: la final del torneo no se disputó en 2025 debido a episodios de violencia que obligaron a la suspensión y reprogramación del evento. De acuerdo con lo informado, la decisión se tomó en respuesta a altercados entre asistentes y jugadores, que pusieron en riesgo la integridad de los presentes durante una jornada que había congregado a cerca de 5.000 personas.

¿Qué pasó el 1 de mayo de 2025?

La tarde del 1 de mayo, el Día del Trabajador, habitual escenario de la fiesta popular en el distrito de La Victoria, derivó en tensión cuando un incidente en el campo alteró el ambiente. Según el reporte, un hincha empujó a un jugador del equipo Pólvora, acción que desató una reacción inmediata por parte del deportista y requirió la intervención arbitral. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla, pero la situación escaló rápidamente, expandiéndose a las graderías donde los seguidores rivales comenzaron a arrojar botellas y objetos contundentes.

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Mundialito de El Porvenir - La Victoria - Lima - Perú - historia - 23 abril
La tradición del Mundialito de El Porvenir, más de 70 años uniendo a la comunidad. (Andina)

Los organizadores del Mundialito del Porvenir, enfrentando el ingreso descontrolado de barras al campo, optaron por posponer tanto la semifinal como la final. La prioridad inmediata fue salvaguardar la seguridad de los jugadores, el público y el personal, ante el riesgo de que la violencia se extendiera. La medida afectó a los 16 equipos participantes y a numerosos aficionados, muchos de los cuales acuden anualmente a este torneo considerado símbolo de identidad barrial.

¿Cuál era el premio para el ganador?

El evento tenía previsto coronar al equipo campeón con un premio de 17.000 soles, suma que representa un incentivo relevante para los clubes participantes. La suspensión fue comunicada oficialmente por la organización, que anunció la reanudación de los partidos decisivos para el domingo siguiente bajo un dispositivo reforzado de seguridad.

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La jornada celebrada en La Victoria había comenzado con un clima de convivencia. Las tribunas norte y sur, junto con palcos improvisados en los edificios vecinos, estuvieron colmadas desde primera hora. La cita reunió a familias y vecinos que, disfrutaron de platos típicos como brochetas amazónicas de plátano, chorizo y chaufa a cinco soles y platos marinos triples a veinte soles. Los vendedores relataron que la demanda se mantuvo alta hasta el momento de la suspensión.

En la programación del evento, la presencia de exfutbolistas como Waldir Sáenz, Marco Churliza y Rinaldo Cruzado atrajo la atención de los asistentes. Las figuras participaron en un partido de exhibición y recibieron muestras de afecto del público, que aprovechó para retratarse con ellos en el estadio.

Así luce el trofeo del Mundialito de El Porvenir.
Así luce el trofeo del Mundialito de El Porvenir.

Día feriado y evento deportivo con multitud

La coincidencia del Día del Trabajador con el torneo contribuyó a la masiva asistencia. Sin embargo, la decisión de suspender la final del Mundialito de El Porvenir reflejó la gravedad de los incidentes y la determinación de los organizadores para evitar mayores consecuencias.

El ingreso de barras y el lanzamiento de objetos alteraron el sentido festivo de una jornada que suele caracterizarse por el ambiente barrial y la participación familiar. En años anteriores, el torneo se había desarrollado sin mayores contratiempos, consolidándose como un referente del fútbol amateur en Lima.

Todos los detalles del Mundialito de El Porvernir, que se desarrollará hoy lunes 1 de mayo.
Todos los detalles del Mundialito de El Porvernir, que se desarrollará hoy lunes 1 de mayo.

La organización comunicó que la semifinal y la final se disputarán el próximo domingo, bajo un esquema de seguridad reforzado. El objetivo es retomar la agenda deportiva y entregar el premio pactado, manteniendo las garantías para jugadores, personal y espectadores. El incidente dejó en evidencia la necesidad de fortalecer los controles en eventos masivos de carácter barrial y de preservar el componente comunitario que distingue al Mundialito del Porvenir.

Ya se juegan los cuartos de final del Mundialito de El Porvenir.
Ya se juegan los cuartos de final del Mundialito de El Porvenir.

En ediciones previas, el torneo ha congregado a equipos de distintos barrios y ha contado con la asistencia de miles de personas. La suspensión de la final en 2025 marca un antecedente relevante en la historia del certamen y plantea nuevos retos para la organización y la seguridad en este tipo de celebraciones populares para hoy 1 de mayo de 2026.

La expectativa se mantiene en La Victoria de cara a la resolución del campeonato de esta nueva edición. La programación busca garantizar que la fiesta deportiva se desarrolle con normalidad y que el legado competitivo y vecinal del Mundialito del Porvenir siga vigente en el distrito de La Victoria.

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