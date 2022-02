Rodrigo González encara a Magaly Medina y asegura que su papá auspició su programa

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina una vez más. (Foto: Composición)

Magaly Medina y Rodrigo González se vuelven a enfrentar. El conductor de Amor y Fuego enfureció con su ‘madrina’ luego que ella asegurar que el popular ‘Peluchín’ ingresó al mundo de la televisión gracias a sus recomendaciones.

Asimismo, el animador de TV no pudo evitar mostrar su indignación al escuchar que la ‘Urraca’ lo tildó de malagradecido, por lo que se animó a confesar que gracias a él la polémica periodista pudo ingresar a Latina tras su salida de ATV.

De otro lado, Rodrigo González cuestionó a Magaly Medina por haber dicho que ella no necesitó de ningún ‘padrino’ para ingresar a la televisión, recordándole que su papá, el empresario Carlos González, en su momento auspició el programa de la ‘Urraca’ cuando nadie creía en ella.

“En esa época Magaly empezaba en la televisión y no tenía auspiciadores, y mi padre era uno de ellos, entonces como mi padre sabía que a mí me encantaba la televisión y era una manera de acercarme al mundo en el que yo además iba a estudiar la carrera, esa fue la forma en la que la conocí. Mi padre creyó en ella y auspició su programa ”, comentó.

Por esta razón, el popular ‘Peluchín’ señaló que él es totalmente consciente que Magaly Medina en algún momento lo ayudó, aunque resaltó que solo le avisó que había un casting para reportero, pero que no lo recomendó para que lo contraten, sino que vieron talento en él.

“Eso que ella haga ver que ella está desde acá (arriba) y que si no fuera porque te dio la mano... Sí, seguramente, y eso es algo en lo que siempre voy a tener conciencia, de que me diste una mano , ahora si en verdad estoy en televisión por ti, no sé por qué me hicieron hacer un casting, hubiera entrado de frente”, añadió.

DEFIENDE A DEYVIS OROSCO DE CRÍTICAS DE MAGALY

En otro momento, Rodrigo González sacó cara por Deyvis Orosco y arremetió contra Magaly Medina por criticar la segunda pedida de mano del cumbiambero, señalando que ella hizo lo mismo cuando renovó sus votos con su esposo.

“Una persona que hace las peleas, que da entrevistas a una revista luego de las reconciliaciones, que habla de eso durante su show, que anuncia públicamente en su show sus rupturas, sus anuncios en sus plataformas también, que se lleva un staff con productor, realizador, vestuarista, camarógrafo, para la renovación de votos con su marido, que le da una entrevista a Día D para hablar de eso con el tema vinculado a la Rengifo, que vende todo esto de su vida, que da portadas de revista a la revista Cosas, ¿le va a decir a Deyvis Orosco que hace de su vida un circo y que eso le parece innecesario? ”, comentó.

Gigi Mitre tampoco se quedó de brazos cruzados y precisó que para ella el problema no es la crítica de Magaly Medina contra Deyvis Orosco y Cassandra, sino la forma en que ella los cuestiona por querer hacer un ‘show’ de su relación.

“ Obviamente (Deyvis) está haciendo show, pero es la forma cómo lo hizo Magaly, como molesta (...) hay formas, aparte no fue un ampay, no están haciendo daño a otros”, añadió la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González recordó que su papá fue uno de los primeros en apoyar a Magaly Medina cuando ella recién empezaba en al televisión.

SEGUIR LEYENDO: