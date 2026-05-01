José Domingo Pérez se pronuncia ante la posibilidad de ser ministro de Roberto Sánchez: “No tengo impedimento”

Exfiscal afirma que no tiene ninguna restricción para ejercer la función pública ante las voces que lo perfilan como titular de Justicia en una gestión de Juntos por el Perú. Video: 24 Noticias

El exfiscal provincial anticorrupción José Domingo Pérez afirmó que no tiene ningún impedimento ni incompatibilidad para ejercer la función pública, ante las versiones que lo perfilan como posible ministro de Justicia y Derechos Humanos en un eventual gobierno del candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“Yo no tengo ningún impedimento, no tengo ninguna incompatibilidad para ejercer la función pública en cualquier ámbito de nuestro país”, declaró Pérez en entrevista con el medio castillista 24 Noticias. El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato saludó la invitación de Sánchez, aunque evitó confirmar si aceptaría o declinaría la posibilidad de asumir una cartera ministerial.

PUBLICIDAD

La especulación sobre un eventual nombramiento de Pérez al frente del Ministerio de Justicia cobró fuerza luego de que el propio Sánchez lo confirmara en una entrevista con El Diario del Curwen. Esto se reforzó luego de que el propio Sánchez le dio formalmente la bienvenida al exfiscal a su equipo de campaña de cara a la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

El propio Pérez vinculó su disposición a ejercer cargos públicos con las circunstancias de su salida del Ministerio Público. “Yo no dejé la fiscalía por mi voluntad. A mí me sacaron de una manera injusta y arbitraria”, afirmó en 24 Noticias, y agregó que su prioridad inmediata es lograr la libertad del expresidente Pedro Castillo, cuya defensa legal asumió tras dejar la fiscalía.

PUBLICIDAD

José Domingo Pérez defenderá a Pedro Castillo en la apelación contra su condena de 11 años de prisión. Foto: composición/Facebook Roberto Sánchez/Andina

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió en abril no ratificar a Pérez, al señalar que el proceso de evaluación no alcanzó la “convicción positiva” necesaria para renovarle la confianza. Como fiscal, lideró investigaciones contra Keiko Fujimori por supuesto financiamiento irregular en campañas electorales y mantuvo disputas públicas con la JNJ y el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, luego de que este disolviera los equipos especiales.

Roberto Sánchez da la bienvenida a José Domingo Pérez

Mediante una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Roberto Sánchez anunció la incorporación de José Domingo Pérez a su equipo de campaña como vocero en materia de reforma del sistema de justicia y lucha contra la corrupción. “Por una mayoría política y social. Para impulsar un amplio proceso democrático de reforma integral del sistema de justicia y lucha implacable contra la corrupción, bienvenido, doctor José Domingo Pérez”, escribió el candidato.

PUBLICIDAD

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

En declaraciones al también medio castillista Unancha TV, el postulante de Juntos por el Perú precisó que Pérez se sumaba para impulsar propuestas orientadas a “recuperar el sistema de justicia que hoy ha sido tomado por la mafia”.

“Con el liderazgo del compañero doctor José Domingo Pérez estamos seguros que iniciamos ahora ese proceso de convocatoria a las fuerzas vivas, fuerzas sociales para transparencia y derrotar con ese sentido implacable a la corrupción como sistema”, declaró.

PUBLICIDAD

Incluso Roberto Sánchez catalogó al exfiscal provincial como “abogado del pueblo” y anunció que los otros voceros del partido de cara a la segunda vuelta son el exministro Hernando Cevallos en salud, la exministra Anahí Durand en el sector mujer y Jorge Manco Zaconetti en energía.