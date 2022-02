¿Qué pasó con Hablando Huevad...? Esta es la polémica de Ricardo Mendoza y Norka Gaspar

Ricardo Mendoza y Norka Gaspar en el el programa "Complétala".

El programa Hablando Huevad... ganó popularidad en las redes sociales por tener entre sus invitados a famosos de la televisión y música peruana. Un hecho que los llevó a ser noticia en espectáculos fue una broma que hicieron sobre la hija de Melissa Paredes cuando recientemente se había emitido el “ampay” con el bailarín Anthony Aranda, a quien conoció en los ensayos de Reinas del show, programa de Gisela Valcárcel en América TV.

En las últimas horas a saltado el nombre del comediante Ricardo Mendoza, por una polémica que generó con su compañera Norka Gaspar que han causado la indignación y críticas del público peruano.

¿QUÉ PASÓ CON HABLANDO HUEVAD...?

Primero hay que indicar que este escándalo no se ha iniciado en el programa Hablando Huevad..., sino en otro proyecto que conduce Ricardo Mendoza, el cual se llama Complétala , espacio que comparte con Norka Gaspar y no con Jorge Luna.

Luego de hacer esta aclaración, en una reciente edición del show por YouTube, los comediantes relataron un caso que pasó con una menor de edad. Estas fueron las palabras exactas que dijeron ambos durante la transmisión.

- Norka: “... La niña estaba parada ahí llorando. Y yo me dije, por qué llora esta cojuda. y de la nada veo así un movimiento y atrás había un señor que se había sacado el pe... del pantalón, le había agarrado la mano a la niña y estaba haciendo que le agarre en el micro”.

- Ricardo: “Qué estás hablando, ese hijo de p... Maldito hijo de p... si nos estás mirando. Gracias por vernos, pero eres un hijo de p...”.

- Norka: “Cuando yo lo vi, lo primero que hice fue empezar a abrir mi lonchera...”

- Ricardo: “(Risas) Uhmmm, si la niña no lo quiere. No, no, no, qué dije

- Norka: “¿Por qué aplauden estas cosas?”

- Ricardo: “Eres un hijo de p... pero el chiste es muy bueno, pero está mal, yo pido perdón desde acá”.

- Norka: “Yo saqué mi cuchillo y la señora de mi costado comenzó a gritar porqué pensó que yo era una loca de m... que iba a hacer algo. Yo me paro y le iba a clavar el cuchillo en el p... de verdad, con todas las letras, una salvaje de m...”

- Ricardo: “Ah, para llevar era. (Ríen los dos y el público)”

Complétala, web show con Ricardo Mendoza y Norka Gaspar.

Las imágenes llegaron rápidamente a las redes sociales y a los noticieros de la televisión peruana. Incluso, en medio de este escándalo donde está involucrado Ricardo Mendoza, la periodista Juliana Oxenford reveló que fue víctima de una agresión sexual.

El actor Lucho Cáceres también se hizo presente en su cuenta de Facebook, comentando que el problema no era Hablando Huevad... sino las personas que pagan para ver sus contenidos.

SE DISCULPAN POR LO OCURRIDO

Luego de que se hiciera viral en redes sociales esa parte de su show en vivo, los comediantes se hicieron presentes en sus plataformas para disculparse por lo que ocurrió, expresando que ellos están en contra de cualquier tipo de abuso y violencia.

Pese a las disculpas, un gran número de cibernautas y personajes conocidos en el país han apoyado una censura en contra de este tipo de contenidos que tienen un alcance masivo por el Internet , y que llega a grandes y chicos sin ningún tipo de restricción, por lo que cualquier persona puede acceder a ellos.

