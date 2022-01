Elías Montalvo se burla de Rosángela Espinoza por no contar “bombas” de Esto es Guerra con singular TikTok

Elías Montalvo se pronunció tras entrevista de Rosángela en Amor y Fuego. (Foto: Composición)

Disfruta su momento. El tiktoker Elías Montalvo se burló de Rosángela Espinoza por no soltar ninguna bomba en Amor y Fuego, donde se presentó la modelo este último miércoles para, supuestamente, destapar los secretos mejor guardados de Esto es Guerra.

Como se sabe, la ‘Chica selfie’ le pidió encarecidamente a Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa, una entrevista en vivo para contar todo lo que pasó con su salida del reality de competencia y por qué no podía regresar más a América Televisión.

El popular Peluchín aceptó la propuesta y, aprovechando que Rosángela se veía dispuesta a decirlo todo, le preguntó qué sabía sobre Elías Montalvo y el productor Peter Fajardo, quienes han sido vinculados por una serie de imágenes donde se los ve juntos.

Rosángela no llegó a decir nada en concreto. Tampoco reveló quién era la supuesta protegida de Esto es Guerra, ni si fue víctima de maltrato por parte de la producción del programa cuando se encontraba en México, tal y como lo afirmó durante una transmisión en vivo en Instagram.

Debido a su silencio y a sus intentos por esquivar todas las preguntas, Rosángela Espinoza fue criticada en redes sociales por “vender gato por liebre”, ya que al final del programa solo confesó que la retiraron de Esto es Guerra por visitar a Elías Montalvo a la clínica tras sufrir una peligrosa caída durante uno de los juegos.

Al ver que su examiga no había dicho nada sobre él, el tiktoker no dudó en burlarse a través de un singular video en su cuenta oficial de TikTok, plataforma donde acumula más de 1 millón de seguidores.

“ Como cuando me dicen ‘te va a destruir en un programa de espectáculos’ y yo pues: kiss my ass, and goodbye ”, fue el mensaje del chico reality en su video, a quien se le ve también bailando con una gran sonrisa de satisfacción en el rostro.

El tiktoker se burló de Rosángela por no contar nada en Amor y Fuego, tal y como había prometido en redes.

Recordemos que ambos se encuentran enfrascados en una pelea mediática desde que la modelo fue eliminada de Esto es Guerra. Y es que muchos criticaron a Elías por no votar a favor de su permanencia, por lo que Rosángela arremetió contra él a través de indirectas en TikTok, dando a entender que era un mal agradecido. Asimismo, su madre disparó contra el tiktoker, acusándolo de haberse quedado con un dinero que ganó gracias a Espinoza.

PELUCHÍN Y GIGI MOLESTOS CON ROSÁNGELA

Luego de intentar por todos los medios que Rosangela suelte las bombas que prometió, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre encararon a la influencer por no decir nada concreto sobre los supuestos secretos de América Televisión.

“Tú le entras al juego y al show, pero de verdad nos estás demostrando ahora que eso era un personaje tuyo porque ahora que eres libre y no tienes contrato (con América TV), te estás amarrando y pareces una geisha de América TV ”, comentó indignada la presentadora de Willax.

Rodrigo González también arremetió contra Rosángela por desviar las preguntas de los conductores y no revelar nada de lo que había promocionado. Además, el presentador indicó que la ‘Chica selfie’ habría estafado a Renzo Madrid, productor de Amor y Fuego.

“ Te jactas de ser una deslenguada y de no callarte nada, pero desde que has llegado acá no has dicho nada. Has llorado cuando has empezado a decir algo y luego nada... Si Renzo (Madrid) te ha pagado, le voy a decir que le devuelvas la plata”, expresó Peluchín.

Los presentadores de Amor y Fuego señalaron que, posiblemente, Rosángela Espinoza no dijo nada en contra de su excasa televisiva porque regresaría en la nueva temporada de Esto es Guerra; o porque aún tiene ilusión de volver a América Televisión.

