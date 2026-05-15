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Latina revela primeros talentos de su nuevo programa y usuarios cuestionan participación de Korina Rivadeneira

El programa que conducirá José Peláez confirmó a los primeros seis talentos de ‘Me Caigo de Risa’, pero la elección de la modelo venezolana desató críticas en redes sociales.

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Latina confirmó a los primeros seis talentos de “Me Caigo de Risa”, pero la elección de Korina Rivadeneira desató críticas en redes sociales. Conoce quiénes integran el elenco y cómo reaccionó el público.

Latina confirmó oficialmente los primeros talentos que formarán parte de ‘Me Caigo de Risa’, el nuevo programa de entretenimiento que promete transformar las noches de la televisión peruana.

El formato, reconocido internacionalmente por su combinación de juegos, improvisación y humor en vivo, marca el esperado regreso a la conducción de José Peláez, quien será el encargado de liderar esta propuesta destinada a toda la familia.

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El canal presentó a los seis primeros participantes que integrarán el elenco central: César Ritter, Rodrigo Sánchez Patiño, Renzo Schuller, Lita Pezo, Luciana Arispe y la modelo y actriz Korina Rivadeneira. La noticia fue recibida con entusiasmo por una parte de la audiencia, aunque la inclusión de Rivadeneira generó controversia inmediata en redes sociales.

El elenco inicial de “Me Caigo de Risa” promete diversión, humor y sorpresas en la televisión peruana. IG
El elenco inicial de “Me Caigo de Risa” promete diversión, humor y sorpresas en la televisión peruana. IG

José Peláez regresa a Latina con nuevo formato

El estreno de ‘Me Caigo de Risa’ se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de la temporada para Latina. La producción apuesta por figuras de diferentes ámbitos del espectáculo, desde la actuación y la música hasta la conducción y el clown.

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El formato, que ha triunfado en países como México y España, plantea retos de improvisación, juegos y competencias donde el humor y la creatividad serán los protagonistas. José Peláez, recordado por su carisma en la televisión nacional, regresa a la pantalla para liderar este espacio cargado de energía y sorpresas.

El conductor José Peláez vuelve a la pantalla con “Me Caigo de Risa”, el nuevo formato de Latina.

Críticas por la inclusión de Korina Rivadeneira

Apenas se anunció el elenco, las redes sociales de Latina se llenaron de comentarios críticos hacia la participación de Korina Rivadeneira. Muchos usuarios manifestaron su desaprobación, asegurando que la presencia de la modelo no suma al programa y recordando su paso por otros proyectos televisivos.

Entre los mensajes más destacados se leía: “Saquen a Korina, gracias. El resto, buen elenco”, “Korina, todos los proyectos donde está se van al tacho” y “¿Korina?, ¿no había otros?”. Las opiniones negativas se multiplicaron rápidamente, convirtiendo la noticia en tendencia y evidenciando la polarización que genera la figura de Rivadeneira en la audiencia.

A pesar de la controversia, la producción de ‘Me Caigo de Risa’ no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica, manteniendo el enfoque en la diversidad y el talento que busca reunir en el programa.

Latina presenta primeros talentos de “Me Caigo de Risa” y usuarios critican a Korina Rivadeneira. IG
Latina presenta primeros talentos de “Me Caigo de Risa” y usuarios critican a Korina Rivadeneira. IG

¿De qué trata “Me Caigo de Risa” y qué promete al público peruano?

El nuevo espacio de Latina ofrecerá dinámicas de humor, improvisación y competencias insólitas entre los participantes y diferentes invitados especiales. La propuesta está diseñada para que los famosos se enfrenten a retos inesperados, bromas y caídas, en un ambiente donde la espontaneidad y el entretenimiento serán la regla.

La puesta en escena moderna y el ritmo ágil del formato son parte del atractivo que ha conquistado a televidentes en otros mercados. En Perú, la expectativa es alta y el canal apuesta por que ‘Me Caigo de Risa’ se convierta en uno de los favoritos del prime time, ofreciendo un humor apto para toda la familia.

El conductor José Peláez expresó su entusiasmo por volver a la televisión con un formato que le permite mostrar su faceta más divertida: “Mi objetivo es que la gente en casa se olvide de los problemas y se ría sin parar. Es un programa hecho para disfrutar juntos y pasarla bien“.

Primer plano de José Peláez con gafas y barba, expresión cómica, junto a una imagen de él sonriendo y señalando. Se lee "MUY PRONTO"
Latina Televisión sorprende con el regreso de José Peláez a la conducción en el nuevo programa 'Me Caigo de Risa'.

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