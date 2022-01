Pancho Rodríguez llegó al Perú pero no lo dejaron salir del aeropuerto y lo regresaron a Chile, ¿qué fue lo que sucedió?

Pancho Rodríguez no pudo ingresar al Perú y tuvo que regresar a Chile. (Foto: Instagram)

¿Qué pasó? Pancho Rodríguez decidió regresar al Perú junto a una de sus hijas luego de pasar Año Nuevo en Chile mientras se encuentra de vacaciones de Esto es Guerra. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando no lo dejaron salir del aeropuerto y lo enviaron de regreso a su país natal.

Durante la edición de este lunes 12 de enero del programa Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se tomaron unos minutos para anunciar que el chico reality habría sido impedido de ingresar al país. Asimismo, la conductora explicó cuales habrían sido los motivos.

“Pancho se fue a Chile y al regresar, migraciones no lo dejó entrar. Lamentablemente con el episodio que tuvo con Yahaira (Plasencia) en la época del COVID, él por ser extranjero, al parecer no cumplió con las reglas de conducta”, comenzó explicando Gigi.

“Les soy sincera, entiendo que las leyes están para cumplirse pero a mi me parece un castigo sobredimensionado. Se supone que él como extranjero se tiene que comportar“, agregó.

Por su lado, el popular Peluchín se mostró sorprendido por la decisión de las autoridades y preguntó: “¿Pero tú crees que él estaba enterado de esto?, ¿Cuándo se fue no le dijeron nada?”, dijo y a lo que su compañera respondió: “No creo porque sino no hubiese salido y no se hubiera arriesgado”.

“A los extranjeros de por si, le dan unas reglas de conducta que tienen que cumplir y respetar. Lamentablemente lo que sucedió en la fiesta de Yahaira Plasencia ocasionó que cuando él quiera regresar se lo impidan (...) Lo han regresado a Chile, no le han permitido el ingreso con su hija y ha estado tres días en el aeropuerto“, sentenció Gigi.

Rosángela Espinoza, quien se encontraba en el set como invitada, señaló que el chileno ha viajado varias veces al interior del país y recién lo ha hecho al extranjero, dejando entrever que esta seria una de las razones de su desconocimiento a su “castigo”.

Por otro lado, Pancho Rodríguez compartió con sus seguidores en las historias de su cuenta oficial de Instagram una foto en donde se encuentra a bordo de un avión regresando a Chile.

“No sé por qué me pones este tipo de pruebas mi señor. No sé qué debo aprender de esto...”, se puede leer sobre la fotografía que habría tomado desde la ventana del avión junto a emojis de carita llorando.

Como se recuerda, el pasado 24 de abril se desató un verdadero escándalo en la farándula nacional al revelarse un video en el que se puede observar a la salsera en la maletera de un auto para evitar a las autoridades cuando celebraba su cumpleaños.

A la fiesta llegaron varios invitados entre amigos, familiares y algunos chicos reality como Pancho Rodríguez y Facundo González. Al parecer, esto no ha quedado en el pasado para las autoridades peruanas al decidir no dejar ingresar nuevamente al modelo.

