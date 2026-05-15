Perú

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

Alcalde de Lima insiste con su demanda competencial y ahora solicita que el JNE se abstenga de oficializar a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que pasaron a la segunda vuelta

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Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML
Alcalde de Lima busca paralizar las elecciones generales. Foto: MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Tribunal Constitucional que suspenda la proclamación de los resultados de la primera vuelta, donde los dos candidatos que obtuvieron mayor puntaje y pasarán a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el documento al que accedió Infobae, Reggiardo exige que el TC ordene “que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se abstenga de proclamar los resultados oficiales de la primera vuelta". Esto, dicen, hasta que el tribunal electoral “emita, con motivación reforzada y dentro de plazo breve y razonable, un nuevo pronunciamiento que evalúe efectivamente las medidas restaurativas focalizadas del sufragio en las mesas y locales electorales donde la falla estatal reconocida impidió materialmente el ejercicio del derecho al voto”.

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“Esta medida resulta indispensable para evitar que la consolidación formal de un resultado electoral, derivado de un proceso afectado por irregularidades estatales reconocidas, torne en irreparable el menoscabo constitucional denunciado”, se lee en el escrito.

Nuevo pedido de Renzo Reggiardo al TC
Nuevo pedido de Renzo Reggiardo al TC

Cabe precisar que Renzo Reggiardo presentó este documento al TC el jueves 25 de mayo a las 2:34 de la tarde, luego de que el JNE anunció que este domingo 17 de proclamarán los resultados de la elección presidencial.

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Contradicción

En la medida cautelar inicial, Reggiardo únicamente pedía que se suspenda el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. Esto hasta que se resuelva la demanda principal, cuyo objetivo es que se anule dicho acuerdo y se ordene al ente electoral emitir un nuevo pronunciamiento.

Ahora, el alcalde modifica su solicitud cautelar y pide que se ordene al JNE a asbtenerse a proclamar los resultados de la primera vuelta hasta que emita un nuevo pronunciamiento donde se evalúe nuevamente “medidas restaurativas focalizadas del sufragio”.

Primer plano de Renzo Reggiardo, un hombre de mediana edad con cabello oscuro, camisa blanca desabotonada y saco azul oscuro, hablando en un micrófono
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se dirige al público en un podio, abordando la controversia sobre la solicitud de nuevas elecciones complementarias. (Foto: Facebook / Renzo Reggiardo)

Como se recuerda, por unanimidad, el Pleno del Jurado declaró “inviable” la posibilidad de organizar elecciones complementarias dentro del marco de las Elecciones Generales 2026.

Uno de los argumentos centrales del sector político que impulsó la iniciativa era que el ausentismo electoral se explicaba, en gran parte, por la instalación tardía de mesas de sufragio: los electores llegaban, no encontraban su mesa lista y se retiraban sin votar. Frente a eso, un análisis estadístico de la Dirección Nacional de Estudios del JNE concluyó que el impacto de ese retraso fue leve. Las mesas instaladas a tiempo registraron un ausentismo del 19,6%, frente al 20,9% de las que abrieron después de las 8:01 a.m.

Además, el tribunal electoral señaló que el ausentismo obedece a múltiples factores: condiciones socioeconómicas, desafección política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación, entre otros.

El JNE también subrayó que el pedido carece de base legal. La figura de las elecciones complementarias no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales, sino únicamente para elecciones municipales bajo supuestos específicos de nulidad. Aplicar por analogía esas reglas a unas elecciones generales, advirtió el tribunal, vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

A ello se suma que la ONPE no tendría capacidad organizativa para ejecutar una nueva jornada en el corto plazo sin afectar el cronograma de la segunda vuelta, lo que pondría en riesgo la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio. El JNE también alertó que realizar votaciones adicionales cuando ya se conocen los resultados comprometería la autenticidad del sufragio y la estabilidad democrática.

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