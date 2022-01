Rosángela Espinoza llora al recordar que producción de EEG le prohibió visitar a Elías Montalvo tras accidente

Rosángela Espinoza rompe en llanto al contar detalles inéditos del accidente de Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

“ Yo ya estaba a una cuadra de la clínica y alguien de la producción me llamó y me dijo que no vaya. Luego recibo otra llamada y me dicen: ‘Si vas estás fuera del programa’ ”, dijo.

Tras su confesión, los conductores del magazine de Willax Televisión, Rodrigo González y Gigi Mitre, siguieron con las preguntas, intentando que la exchica reality revele el nombre de la persona que le mandó tremenda advertencia.

Debido a la presión del momento, Rosángela Espinoza no pudo contener más las lágrimas y pidió que se pongan en su lugar, pues ella en aquel momento pasó por un duro momento.

“ Para ustedes es muy fácil decir habla, habla, habla, pero no están en el lugar ”, dijo la ‘Chica Selfie’ entre lágrimas, a lo que los conductores de Amor y Fuego le consultaron los motivos de su llanto.

De acuerdo a la misma Rosángela Espinoza, traer a su mente este recuerdo le costó mucho. Especialmente porque vivió momento de tensión al saber que podía ser despedida de Esto es Guerra por no obedecer las órdenes de la producción.

Asimismo, la exchica reality explicó que los motivos por los que la producción de EEG no quería que vaya a la clínica era básicamente para que los otros programas de espectáculos no se vean beneficiados con algún material tras el accidente de Elías Montalvo.

Ellos no desean los programas como Magaly Tv: La Firme y Amor y Fuego, tuvieran imágenes o hablen de lo que sucedió en el programa, por lo querían evitar que vaya Rosángela Espinoza para que no destaquen que ella fue la única del reality que estuvo siempre a su lado.

Rosángela Espinoza terminó llorando al recordar que la producción de Esto es Guerra la amenazó con despedirla si iba a visitar a Elías Montalvo.

SE SENTÍA EXPLOTADA POR EEG

Rosángela Espinoza confesó que le parecía injusto que la hagan trabajar más que a sus compañeros en Esto es Guerra, pues ella a diferencia de otros competidores, la hacían actuar, bailar y muchas cosas más, por el mismo sueldo.

“ Sí, no me parecía justo (...) yo estaba terminando la universidad, además tenía la guerra de Tiktoker, yo hacía el doble, triple, ensayando hasta tarde mientras el resto estaba en su casa disfrutando ”, comentó.

RODRIGO Y GIGI CREEN QUE VOLVERÁ A EEG

Luego que la modelo se presentará en Amor y Fuego, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre afirmaron que lleva volvería a Esto es Guerra, pues durante toda la entrevista evitó hablar sobre las cabezas del reality.

“ Esta vuelve a América Televisión, ya tiene conversadísimo con Peter Fajardo, va a volver, de todas maneras vuelve ”, respondió Rodrigo González. “A mí ni siquiera me parece mal que vuelvas, me parece bien, es tu trabajo, lo haces bien”, concluyó Gigi Mitre.

