Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé y voleibolista se despidió con emotivo mensaje: “Me voy con el corazón lleno”

Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé tras tres temporadas en las que el equipo alcanzó el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley . La jugadora francesa se despidió con un mensaje emotivo dirigido al club y a sus seguidores.

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