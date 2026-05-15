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Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé y voleibolista se despidió con emotivo mensaje: “Me voy con el corazón lleno”

La opuesta francesa se va de La Victoria con un tricampeón en la Liga Peruana de Vóley. Su futuro podría estar en Brasil

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La francesa se marcha después de tres temporadas. Créditos: Alianza Lima / Instagram.

Alianza Lima oficializó la salida de Maëva Orlé tras tres temporadas en las que el equipo alcanzó el tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley. La jugadora francesa se despidió con un mensaje emotivo dirigido al club y a sus seguidores.

Maëva Orlé se va de Alianza Lima con un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.
Maëva Orlé se va de Alianza Lima con un tricampeonato en la Liga Peruana de Vóley.

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