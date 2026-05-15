Perú

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Durante su visita a Lima, el actor y exchico reality compartió detalles de su nueva faceta y resaltó la importancia de dirigir el formato que impulsó su carrera en Perú y México.

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En medio de la controversia por la fiesta en yate en Argentina, el actor y conductor pidió respeto por la privacidad de las parejas y destacó la autenticidad del vínculo entre Said y Alejandra. América TV

Nicola Porcella anunció uno de los hitos más importantes de su carrera televisiva al confirmar que será el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra’ México. El exchico reality peruano compartió la noticia con entusiasmo y la calificó como una oportunidad soñada, destacando el significado personal y profesional que tiene volver al formato que lo vio crecer.

La revelación se produjo durante su paso por Lima, donde Porcella se encuentra promocionando una nueva aplicación de fútbol. Ante las cámaras de América Espectáculos, el actor y presentador no ocultó su alegría y explicó que este proyecto representa un escalón clave en su trayectoria, tanto por el alcance internacional del reality como por el desafío de asumir un rol distinto al que tuvo en sus inicios.

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El día que me llamaron les dije: ‘ponme, yo voy’. Fue el proyecto que me hizo darme a conocer en Perú, que me permitió salir del país y con el que empecé también en México”, comentó Nicola, recordando cómo su paso por ‘Esto es Guerra’ marcó el inicio de su popularidad.

Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.
Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.

El peruano rememoró la importancia que el formato tuvo para su proyección internacional y valoró la oportunidad de regresar, ahora en una función completamente distinta. “Para mí ha sido algo muy bonito y ahora estar en la parte de conducción, yo creo que es el sueño de cualquiera”, enfatizó.

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Porcella remarcó que asumir la conducción de un reality tan emblemático supone un reto y una responsabilidad significativa. A lo largo de los años, participó como competidor en varias ediciones del programa en Perú y México, lo que le permitió conocer en profundidad la dinámica, el esfuerzo y la exigencia que implica el formato. Ahora, desde la conducción, buscará aportar su experiencia y conectar con los concursantes y la audiencia desde otra perspectiva.

El conductor indicó que este nuevo paso significa no solo un avance profesional, sino también la consolidación de una carrera construida a base de esfuerzo y perseverancia.

El anuncio de Nicola Porcella como conductor de ‘Esto es Guerra’ México marca una nueva etapa para el formato, que busca renovar su propuesta y fortalecer su presencia en la televisión internacional. Para Porcella, la experiencia acumulada como participante será un valor diferencial en la conducción del programa, permitiéndole comprender las necesidades y expectativas de los concursantes y del público.

Opinó sobre ‘ampay’ de Said Palao

Durante la entrevista, Porcella también fue consultado por el reciente ‘ampay’ que involucró a varios exchicos reality peruanos en una fiesta en yate en Argentina. Nicola criticó la falta de discreción de sus colegas, señalando que hicieron pública la ubicación de la despedida de solteros, lo que facilitó la difusión de las imágenes. “Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros. Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, a Patricio también le echan la culpa... hagan lo que quieran, yo no soy papá de nadie”, expresó, marcando distancia de la polémica y resaltando la importancia de la responsabilidad personal.

Nicola Porcella envía mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.
Nicola Porcella envía mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.

Porcella también aprovechó para manifestar su apoyo a Alejandra Baigorria, quien se vio envuelta en rumores y críticas tras la difusión del material. El presentador destacó la resiliencia de la empresaria y defendió su derecho a vivir una relación en libertad. “Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen”, señaló, mostrando empatía y respeto hacia su excompañera de reality.

El nuevo ciclo de ‘Esto es Guerra’ México, con Nicola Porcella al frente, promete renovar el interés del público y abrir una nueva etapa en la historia del programa, que sigue expandiendo su influencia en Latinoamérica.

Nicola Porcella habla sobre sus inicios en México y responde a sus detractores.
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