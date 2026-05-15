El alza de fertilizantes y el desafío de producir con inteligencia

El alza de fertilizantes obliga al agro peruano a innovar en gestión de recursos y eficiencia operativa.

En un entorno donde los costos suben, los márgenes se reducen y los mercados exigen cada vez más calidad, la competitividad ya no puede sostenerse solo en producir más. Hoy, las empresas que realmente avanzan son aquellas capaces de gestionar mejor: medir con precisión, tomar decisiones basadas en datos, optimizar recursos y convertir la tecnología en eficiencia operativa. Esta lógica de gestión se vuelve especialmente relevante en sectores productivos donde cada insumo, cada decisión y cada error impactan directamente en la rentabilidad.

Tomemos el caso del alza de fertilizantes, que vuelve a poner al agro frente a una verdad incómoda: producir no es solo sembrar, regar y cosechar; es gestionar riesgo, eficiencia, tecnología y talento. En un sector donde los márgenes pueden ser estrechos y los ciclos productivos no esperan, el incremento de los insumos obliga a las empresas agrícolas a tomar decisiones más finas: ajustar dosis, revisar inventarios, renegociar compras, proteger rentabilidad y, al mismo tiempo, evitar que una menor fertilización termine comprometiendo productividad, calidad o abastecimiento.

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Perú importa el 85% de su urea agrícola de Rusia y China, exponiendo el costo local a factores geopolíticos.

La paradoja

El agro peruano se ha vuelto más competitivo, exportador y sofisticado, pero sigue expuesto a factores que no controla. El Perú depende fuertemente de fertilizantes importados. En 2025, según Midagri, el país importó alrededor de 1,2 millones de toneladas de fertilizantes; el sulfato de amonio representó el 32 %, la urea el 30 % y el fosfato diamónico el 16 %. Además, la urea importada se concentró principalmente en Rusia y China, que representaron cerca del 85 % de las compras externas. Esa dependencia convierte cualquier tensión logística, energética o geopolítica en presión directa sobre el costo agrícola local.

La gestión estratégica de la fertilización es clave para mantener la productividad y calidad en la agroexportación. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

El reto

El reto no es simplemente comprar más barato. El reto directivo es gestionar la fertilización como una decisión estratégica. Cuando el fertilizante sube, no basta con reducir dosis. Una mala reducción puede bajar rendimiento, afectar calibres, comprometer calidad comercial y deteriorar la productividad futura del suelo. En agroexportación, donde la calidad define precio, acceso a mercado y reputación, ahorrar mal puede salir más caro que gastar.

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El verdadero problema es que muchas unidades productivas todavía toman decisiones de fertilización con información incompleta: análisis de suelo poco frecuentes, poco uso de sensores, limitada lectura de variabilidad por lote y poca integración entre clima, suelo, cultivo y costo. En ese contexto, el fertilizante se aplica como gasto operativo, cuando debería gestionarse como inversión productiva de precisión.

La agricultura de precisión permite aplicar fertilizantes solo donde y cuando se necesita, reduciendo desperdicio y costos. (AP Foto/Jackson Njehia)

Cambio clave

Pasar de una agricultura de aplicación general a una agricultura de aplicación precisa.

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La tecnología permite fertilizar mejor, no necesariamente fertilizar más. Sensores de suelo, estaciones meteorológicas, imágenes multiespectrales, drones, robots, IoT e inteligencia artificial pueden ayudar a identificar qué zona del campo necesita nutrientes, en qué momento, en qué dosis y bajo qué condiciones climáticas. La literatura reciente sobre IoT en agricultura de precisión señala que las redes de sensores, la computación en la nube y los algoritmos de IA permiten monitorear variables ambientales y del cultivo para optimizar riego y manejo nutricional.

Los drones ya no deben verse solo como herramientas de imagen o fumigación. Integrados con cámaras, sensores e IA, pueden detectar estrés hídrico, deficiencias nutricionales, vigor de cultivo, presencia de plagas y variabilidad del campo. Estudios recientes destacan el avance hacia fertilización de tasa variable, integración con sistemas IoT y toma de decisiones en circuito cerrado: detectar, predecir e intervenir. A ello se suman robots, tractores inteligentes, sistemas de fertirriego automatizado, plataformas de soporte a la decisión basadas en inteligencia artificial, analítica predictiva y modelos de deep learning, capaces de reducir desperdicio, optimizar mano de obra y mejorar productividad.

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El mayor desafío para el agro no es solo comprar fertilizantes más baratos, sino medir y maximizar el valor de cada insumo.

Pero la tecnología por sí sola no resuelve el problema. Se necesita gestión. El productor moderno debe medir el costo por hectárea, el costo por kilo producido, la eficiencia de uso de nutrientes, la productividad por unidad de fertilizante, el retorno por campaña y la pérdida evitada. En otras palabras, el gerente agrícola debe dejar de preguntar solo “¿cuánto cuesta la urea?” y empezar a preguntar “¿cuánto valor genera cada kilo de nutriente aplicado correctamente?”.

Este escenario también exige repensar la formación técnica y universitaria. Las carreras vinculadas al agro no pueden seguir formando profesionales únicamente para operar el campo tradicional. Los nuevos planes de estudio deben integrar fertilidad de suelos, nutrición vegetal, agronomía de precisión, analítica de datos, sensores, drones, robótica, inteligencia artificial, costos agrícolas, sostenibilidad y gestión de riesgos. El futuro técnico del agro no será solo el profesional que sabe fertilizar, sino el que sabe interpretar datos para decidir mejor.

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El alza de fertilizantes no debe leerse únicamente como una amenaza de costos. Debe entenderse como una señal de transformación. El agro que sobreviva no será el que más insumos aplique, sino el que mejor los gestione. Porque, en un mercado volátil, la verdadera ventaja competitiva no está solo en producir más, sino en producir con precisión, eficiencia y visión estratégica.