Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Los perfiles que definirán –y podrían complicar– la candidatura de Roberto Sánchez rumbo a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confirmado. El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, disputará la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 contra Keiko Fujimori el próximo 7 de junio. Ello luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminara de contabilizar las actas. Ahora, el izquierdista deberá afinar su maquinaría política y técnica de cara al balotaje.

Detrás de la imitación al golpista expresidente Pedro Castillo hay un conjunto de figuras que influirían en el rumbo, la estrategia y la imagen del partido en esta etapa decisiva. Quiénes son, qué rol cumplen y qué peso tienen en la campaña: un repaso al entorno que rodea al candidato izquierdista.

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Pedro Castillo, la figura que busca imitar

Sánchez intenta colgarsee del respaldo que el expresidente Pedro Castillo aún posee, pese a encontrarse recluido en el penal de Barbadillo, condenado a más de once años de prisión por conspiración para la rebelión tras su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Sánchez se define abiertamente como el “candidato presidencial castillista” y ha hecho del sombrero del exmandatario un símbolo central de campaña. El propio Castillo supuestamente, a través de mensajes difundidos por terceros desde prisión, ratificó su apoyo declarando haber entregado su sombrero a Sánchez “para que, en mi representación, recorra la ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno”.

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Pedro Castillo respalda a Roberto Sánchez y revela entrega de su sombrero

Una de las promesas centrales del candidato es indultar a Castillo si llegara al poder. La lista parlamentaria de Juntos para el Perú incluyó a los hermanos del exmandatario, Irma y José Mercedes Castillo Terrones, quien es uno de los más votados para el Senado.

El vínculo con Antauro Humala: del abrazo al deslinde

Uno de los vínculos más cuestionados de Roberto Sánchez, luego del de Pedro Castillo, es el que tiene –o tenía– con el etnocacerista Antauro Humala, quien fue condenado por homicidio simple, secuestro agravado, rebelión, daños agravados y sustracción de armas por el Andahuaylazo donde fallecieron 4 policías. En su cierre de primera vuelta en la Plaza Dos de Mayo, fue el propio candidato presidencial quien lo presentó públicamente como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno.

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Sin embargo, tras la primera vuelta, se emprendió un intento de distanciamiento. Sánchez publicó en X que las declaraciones de Humala sobre una supuesta guerra con Chile “no representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú”. Walter Flores Choco, dirigente del partido, afirmó que Humala “solo fue un aliado durante la primera vuelta”.

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

José Domingo Pérez, por su parte, fue más categórico: “Antauro Humala no forma parte del proyecto político de Juntos por el Perú. Está zanjado”. No obstante, el propio Humala se ha encargado de reafirmar públicamente su cercanía con Sánchez.

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José Domingo Pérez: el exfiscal anticorrupción que se sumó a último minuto

La incorporación más inesperada del equipo de campaña ha sido la del exfiscal José Domingo Pérez, exintegrante del extinto Equipo Especial Lava Jato y actual abogado defensor del propio Pedro Castillo. Y es que, si bien se sabía que la JNJ lo tenía en la mira, no se esperaba una salida tan abrupta del Ministerio Público.

Luego de su no ratificación, Roberto Sánchez lo anunció el 30 de abril como parte de su equipo técnico para liderar “una reforma integral del sistema de justicia”. Pérez confirmó su incorporación y no descartó asumir el Ministerio de Justicia en un eventual gobierno: “No tengo ninguna incompatibilidad, ningún tipo de prohibición”, declaró en RPP.

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Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez

Cabe recordara que Pérez fue quien logró que el Poder Judicial dictara prisión preventiva para Keiko Fujimori por el caso Cocteles. Es una figura destacada para el electorado antifujimorista. Sin embargo, su doble condición —exfiscal anticorrupción y defensor del expresidente condenado por rebelión— no ha pasado inadvertida para los analistas políticos y críticos de Roberto Sánchez.

La plancha presidencial

La fórmula presidencial de Roberto Sánchez la completan Analí Márquez Huanca como primera vicepresidenta y Brígida Curo Bustincio como segunda vicepresidenta. Márquez es bachiller en Derecho con una maestría en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Curo, por su parte, no registra estudios superiores y proviene del sector agropecuario, un perfil que el partido intenta reinvindicar a través de su discurso. Ambas figuras tienen una presencia pública limitada, casi nula.

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