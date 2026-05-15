Alcalde y funcionarios en Tumbes son detenidos por presunta corrupción: Fiscalía allanó inmuebles e incautó S/22 mil

La Policía Nacional y la Fiscalía desarticularon 'El Clan de las Emergencias', una presunta red criminal enquistada en la municipalidad de Contralmirante Villar, Tumbes. El alcalde y sus funcionarios habrían direccionado obras a cambio de sobornos. (Crédito: Latina)

Un megaoperativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público terminó con la detención preliminar del alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, y otros funcionarios municipales investigados por presuntos actos de corrupción vinculados a obras públicas en la región Tumbes.

Según informó Latina, las diligencias comenzaron alrededor de la una de la madrugada y comprendieron el allanamiento simultáneo de 18 inmuebles en diferentes localidades, entre ellas Tumbes, Zorritos, Casitas y Chiclayo. Entre los lugares intervenidos figuran la vivienda del alcalde y oficinas de la municipalidad de Zorritos.

PUBLICIDAD

El operativo fue ejecutado por efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional junto con fiscales especializados. Las autoridades investigan a una presunta organización criminal denominada “Clan de las Emergencias”, integrada presuntamente por funcionarios ediles y contratistas.

Policía y Fiscalía allanan 18 inmuebles en Tumbes por caso de presunto direccionamiento de obras públicas. (Foto composición: Infobae Perú/FB:@Radio La Nueva - Tumbes)

Fiscalía investiga presunta colusión agravada

De acuerdo con el citado medio, la tesis fiscal sostiene que funcionarios municipales habrían coordinado con contratistas para direccionar obras públicas a determinadas empresas allegadas, hecho que es investigado bajo el presunto delito de colusión agravada.

PUBLICIDAD

Entre los intervenidos figuran Freddy Campos Piñas, gerente de supervisión y liquidaciones; Edgar Benítez Jiménez, gerente de logística; Luis Francisco Hidalgo Romero, gerente de infraestructura; y Edgar Al Lama Oyola, contratista involucrado en las investigaciones.

Las autoridades también confirmaron la incautación de aproximadamente S/22 mil en efectivo encontrados durante los allanamientos. Parte del dinero fue hallado en viviendas de funcionarios y otros inmuebles intervenidos por la Policía y el Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Policía y Fiscalía allanan 18 inmuebles en Tumbes por caso de presunto direccionamiento de obras públicas. (Foto: Difusión/FBRadio La Nueva - Tumbes)

Dinero, celulares y documentos fueron incautados

Además del efectivo, los agentes incautaron computadoras, laptops, teléfonos celulares y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones fiscales. Según reportó Latina, las diligencias continuaban durante la mañana debido a la cantidad de material hallado en los inmuebles allanados.

Las imágenes difundidas por el medio mostraron fajos de billetes sobre mesas mientras personal policial realizaba el conteo del dinero encontrado. También se observó a los investigados durante las intervenciones efectuadas en horas de la madrugada.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público dispuso una orden de detención preliminar por 15 días contra los investigados mientras avanzan las diligencias relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones y ejecución de obras públicas en la provincia de Contralmirante Villar.

Impactantes imágenes del megaoperativo que desarticuló a 'El clan de las emergencias' en Tumbes. El alcalde de Contralmirante Villar y otros funcionarios fueron detenidos en un allanamiento simultáneo a 18 inmuebles por presuntos actos de corrupción. (Crédito: Latina)

Operativo se realizó en varias ciudades del norte del país

Según informó Latina, el despliegue policial se ejecutó de manera simultánea en más de diez inmuebles ubicados en distintas ciudades del norte peruano. Las diligencias incluyeron el traslado de algunos investigados a dependencias de Medicina Legal y sedes policiales para continuar con las investigaciones.

PUBLICIDAD

El caso se suma a otros procesos abiertos en distintas regiones del país contra autoridades y funcionarios públicos investigados por presuntos delitos de corrupción y direccionamiento de recursos estatales. En este caso, las pesquisas buscan determinar si existió una estructura organizada para beneficiar irregularmente a determinadas empresas mediante obras financiadas con recursos municipales.

Megaoperativo en Tumbes: detienen a alcalde de Contralmirante Villar y funcionarios por presunta colusión. (Foto: Difusión/FB:@Radio La Nueva - Tumbes)

Las autoridades no descartaron que nuevos funcionarios puedan ser incluidos en la investigación conforme avance el análisis de la documentación y equipos electrónicos incautados durante el megaoperativo realizado en Tumbes.

PUBLICIDAD