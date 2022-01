Andrés Wiese y Janick Maceta estarían en ‘saliditas’, según Amor y Fuego

Janick Maceta y Andrés Wiese se estarían conociendo. (Foto: Instagram)

Un nuevo romance estaría por nacer. De acuerdo al programa Amor y Fuego, entre Andrés Wiese y Janick Maceta habría una fuerte atracción, pues en Instagram no dejan de darse ‘like’ a las publicaciones que realizan.

Asimismo, el programa conducido por Rodrigo González mostró unos videos que daban a conocer que ambos concurrían a los mismos lugares, pues ellos lo publicaron en sus redes sociales.

Por este motivo, una reportera de Amor y Fuego llamó directamente a Janick Maceta para consultarle sobre el tipo de relación que tiene con Andrés Wiese, a lo que ella no lo negó, ni lo afirmó.

“ Ah, tú sabes que yo no puedo declarar para el programa ”, dijo entre risas. “Estoy con otra casa... pero de todas maneras agradezco la intención de tu llamada”, añadió la exreina de belleza.

Ante la insistencia de la reportera, Janick Maceta volvió a recalcar que ella no podía brindar ninguna declaración a Amor y Fuego, por lo que volvió a repetir que no podía hablar. “Jajaja Dios, no puedo decirte nada”, precisó.

De otro lado, la jurado de Yo Soy pidió cortar la llamada debido a que iba a ingresar a grabar el programa, por lo que ya no disponía de tiempo para seguir escuchando las preguntas de la reportera.

“ Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo, lo siento ”, indicó Janick Maceta, dejando en duda si realmente se encuentra saliendo con Andrés Wiese.

Por último, la ex Miss Perú halagó al actor, señalando que era talentoso. “ Eh, bueno tienen talento... claro ”, sostuvo. Como se recuerda, Pietro Sibille llamó “imbécil” y “sin talento” al popular ‘Ricolás’ tras señalar que Andrea Luna le había sido infiel con él.

¿QUIÉN ERA EL ENAMORADO DE JANICK MACETA?

La expareja de Janick Maceta es un ingeniero de sonido que radica en Estados Unidos. Se llama Rich Céspedes y ha trabajado con la modelo en un estudio de grabación en New York. Ellos se complementaron debido a que ambos compartían una pasión por la producción musical.

Ellos se conocieron en el 2018, cuando el joven norteamericano llegó al Perú para pasar unas vacaciones en Máncora junto a la modelo. Desde ese momento ellos se volvieron inseparables.

Asimismo, tanto Janick Maceta como Rich Céspedes publicaban sus fotos juntos en Instagram, donde se dedicaban románticas frases de amor; sin embargo, todo habría llegado a su fin en marzo del 2021.

JANICK MACETA SE ALEJA DE LOS CONCURSOS DE BELLEZA E INCURSIONA EN LA TELEVISIÓN

Luego de haber representado al Perú en el Miss Universo 2021, Janick Maceta anunció que no volvería a competir en un concurso de belleza, pues su etapa como reina había llegado a su fin.

Sin embargo, al poco tiempo, el programa Yo Soy se contactó con ella para que forme parte de su jurado, a lo que ella accedió. Asimismo, ella también se dedicada a la promoción de su ONG, que ayuda a víctimas de violación sexual.

