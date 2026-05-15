El lado oscuro del álbum del Mundial 2026: así operan las estafas digitales que vacían cuentas con un solo click

Un niño concentra sus esfuerzos en pegar láminas de jugadores de fútbol en su álbum oficial Panini para el Mundial 2026, reviviendo la tradición de coleccionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Mundial 2026 reavivó el entusiasmo por el clásico álbum de los jugadores que participarán en el certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Bajo este escenario, la modalidad de estafa digital vinculada al álbum viene ganando fuerza y preocupa a miles de aficionados. Los delincuentes aprovechan la expectativa para promover enlaces fraudulentos que prometen el acceso gratuito a todas las figuritas virtuales o al álbum completo en formato PDF, pero en realidad buscan robar información personal y financiera.

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El proceso suele comenzar en redes sociales, grupos de WhatsApp o foros de coleccionistas, donde circulan mensajes como “descarga gratis todas las figuras del álbum del Mundial”.

Los enlaces conducen a sitios web que imitan la imagen y los logos oficiales de Panini, la empresa encargada de la colección. Sin embargo, tras hacer click, la víctima es redirigida a portales que solicitan datos personales o descargan programas maliciosos capaces de acceder a información bancaria y vaciar cuentas en minutos.

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Miguel Montalvo, coleccionista entrevistado por ATV Noticias, señaló que esta estrategia se repite cada cuatro años. “Siempre durante cada Mundial pasa lo mismo. Aparecen links fraudulentos que se hacen pasar por Panini”, explicó.

Los delincuentes utilizan archivos PDF aparentemente inofensivos en los que, al abrirlos, el usuario permite la instalación de software espía que otorga control sobre el dispositivo.

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La intervención policial ocurrió en el Centro Comercial Manila y permitió recuperar la mercancía tras el registro de cámaras de seguridad - crédito Visuales IA

Estafa y confusión digital

Según los expertos, las estafas no alcanzan a coleccionistas experimentados. Cualquier usuario atraído por la emoción del torneo puede caer en la trampa. La promesa de un álbum digital gratuito y la posibilidad de completar la colección desde casa actúan como anzuelo perfecto, sobre todo para quienes desconocen los canales oficiales de distribución.

Al descargar estos archivos, los ciberdelincuentes pueden acceder a aplicaciones de banca móvil, billeteras digitales como Yape o Plin, y realizar movimientos, transferencias y hasta solicitar préstamos a nombre del usuario.

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Jaime Delgado, especialista en defensa del consumidor, advirtió que la rapidez con la que se ejecutan las estafas sorprende a muchos.

“Te dicen: ‘Entra a este link y tienes el álbum completo en PDF’. Haces clic y pueden vaciarte las cuentas en cinco minutos”, relató durante una entrevista. El acceso a los dispositivos permite a los criminales no solo robar el saldo disponible, sino también activar líneas de crédito y dejar a la víctima endeudada.

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La empresa Panini ofrece una versión digital oficial del álbum, pero el proceso implica registrarse con una cuenta FIFA y utilizar códigos únicos incluidos en los sobres originales. Esta dinámica, poco clara para algunos usuarios, alimenta la confusión y facilita el éxito de los engaños digitales. Los delincuentes aprovechan la circulación de códigos apócrifos en redes sociales para fortalecer su estrategia y captar más víctimas.

Reclamo a Indecopi

La ciberdelincuencia vinculada al álbum del Mundial ha llevado a especialistas y defensores del consumidor a exigir mayor protección para los usuarios.

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Se solicita a las autoridades, como Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las entidades bancarias, reforzar sus sistemas y educar a la población sobre los riesgos de abrir archivos o enlaces de origen desconocido.

“No debería ser tan simple que, abriendo un PDF, entren a tu cuenta bancaria”, cuestionó Delgado, pidiendo controles más estrictos en la banca digital y una respuesta más activa de los organismos reguladores.

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