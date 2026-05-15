Perú

Sucamec recibe más de 25 mil solicitudes para portar armas en lo que va del 2026

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil reporta un aumento sostenido en la demanda de permisos. La proyección apunta a cifras récord para el cierre del año

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Sucamec canceló más de 10 mil licencias para el porte y uso de armas de fuego en lo que va del año| Sucamec
Sucamec canceló más de 10 mil licencias para el porte y uso de armas de fuego en el 2025.| Sucamec

En los primeros meses de 2026, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ya recibió más de 25 mil solicitudes de licencias para portar armas de fuego.

El director de Armas, Municiones y Materiales Relacionados de la entidad, José Ludeña, detalló que solo en mayo ya se registraron más de 13 mil trámites, mientras que el año anterior la cifra total superó las 35 mil licencias emitidas. Para el cierre del año, la proyección oficial apunta a que se podría alcanzar o incluso superar las 37 mil autorizaciones.

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El mayor número de solicitudes corresponde a las licencias de defensa personal, conocidas como L1. Durante 2025, este tipo de licencia cerró el año con 14,366 expediciones, y en lo que va de 2026 ya suman seis mil. Además de las licencias para defensa personal, Sucamec otorga permisos para caza, deporte, seguridad y coleccionismo.

Un punto relevante es que una persona puede poseer más de una licencia, así como múltiples armas con un solo permiso. Por ejemplo, una licencia para deporte permite tener hasta quince armas.

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Esto significa que la cantidad de licencias no refleja necesariamente el número exacto de ciudadanos armados, ya que un mismo usuario puede figurar en varias categorías.

Sucamec, personas portando armas
De cada diez postulantes, solo tres logran acceder a un arma de fuego - crédito Andina

Control, regulación y desafíos en la fiscalización

La Sucamec también regula el uso de armas largas, como la carabina AR-15, cuyo empleo es frecuente en empresas de seguridad privada. Sin embargo, las personas naturales pueden acceder a este tipo de armas si demuestran su utilización en zonas rurales. Estas armas tienen abastecedores de hasta treinta municiones y, por sus características, pueden generar un impacto significativo.

Además del control sobre armas de fuego, Sucamec fiscaliza el uso de explosivos y pirotécnicos. El funcionario José Ludeña ha señalado la importancia de fortalecer la legislación y la vigilancia para evitar el ingreso de explosivos ilegales a través de fronteras permeables. Entre las acciones implementadas, destaca el aumento del número de fiscalizadores para mejorar la supervisión en todo el país.

Sucamec enfatiza que su competencia se limita al mercado legal de armas y explosivos. El crecimiento en la demanda de licencias se asocia a la preocupación por la seguridad ciudadana, pero el mercado ilegal permanece fuera del alcance del organismo regulador.

Requisitos para tramitar licencia para portar armas

  • Iniciar el trámite requiere el pago por derecho de trámite: El solicitante debe abonar S/ 41,00 en el Banco de la Nación o en el servicio Págalo.pe, empleando el código 2097 y consignando el número de DNI o carnet de extranjería para comenzar el proceso ante la Sucamec.
  • Presentar el certificado de salud psicosomático: Es obligatorio someterse a un examen en una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS) registrada ante la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y ante la Sucamec. El certificado debe estar vigente y emitido para este trámite.
  • Completar y adjuntar documentos en la Plataforma Sucamec en Línea (SEL): Se debe llenar el formato de solicitud, anexar la declaración jurada y adjuntar escaneados todos los requisitos firmados.
  • Asistir a la cita para la evaluación teórico-práctica: El día programado, el solicitante debe acudir 15 minutos antes a la sede de la Sucamec elegida, con su DNI o carnet de extranjería vigente. Luego de la evaluación, el expediente queda registrado en el sistema.
  • Esperar el resultado de la evaluación: El plazo para recibir el resultado es de 21 días hábiles. La Sucamec notificará mediante el Buzón Electrónico de la Plataforma SEL si la licencia ha sido aprobada o denegada. El solicitante puede seguir el estado del trámite en la web o en el aplicativo móvil de la entidad.

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