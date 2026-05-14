Perú

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Suhaila Jad halló un pendiente en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’ con otra mujer.

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Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, encendió las redes sociales al compartir imágenes y mensajes que apuntan a una posible infidelidad. La modelo halló un arete en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’.

La relación entre André Carrillo y Suhaila Jad atraviesa una fuerte crisis pública tras la difusión de indicios que sugieren una posible infidelidad del futbolista peruano.

La modelo española, madre de los tres hijos del delantero, utilizó sus redes sociales para hacer públicas una serie de pruebas y mensajes que han puesto en el centro de la polémica a la familia Carrillo-Jad.

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En una serie de historias de Instagram, Suhaila Jad sorprendió a sus seguidores al mostrar un arete que aseguró haber encontrado dentro del vehículo de André Carrillo. “Encontré este pendiente un día en el coche. Estoy buscando a la dueña para devolvérselo”, escribió la modelo, iniciando así una cadena de especulaciones sobre la fidelidad del mediocampista.

Pareja de André Carrillo expone presunta infidelidad del futbolista tras hallar arete en su auto. IG
Pareja de André Carrillo expone presunta infidelidad del futbolista tras hallar arete en su auto. IG

El hallazgo del arete y el inicio de la polémica

La historia comenzó cuando Suhaila compartió en redes sociales la imagen de un arete hallado en el automóvil del futbolista. Acompañó la publicación con un mensaje cargado de ironía:

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“Aunque no estoy muy segura de lo que vi porque me dijeron que estaba loca. ¿Estoy loca o esto es un arete?”, consultó a sus seguidores, dejando entrever su molestia y la falta de explicaciones convincentes sobre el accesorio.

La búsqueda de la supuesta dueña del arete rápidamente se viralizó y generó cientos de comentarios en redes sociales, donde los seguidores de la pareja debatieron sobre la posibilidad de una infidelidad. El hallazgo coincidió con rumores previos sobre la estabilidad de la relación, que hasta entonces se había mantenido alejada del escándalo mediático.

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos
Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos

Publicación de chats privados y aumento de la tensión

La situación se intensificó cuando Suhaila Jad decidió hacer público un chat privado que, según indicó, habría sido enviado por André Carrillo a otra mujer. En la captura, que circuló rápidamente en plataformas digitales, se observa una conversación en modo efímero, en la que el futbolista responde con emojis de fuego a una imagen enviada por la otra persona.

Además, el contenido del chat incluyó frases como: “Sexy y con la capa. ¿Dónde estás? ¿Cuándo te vas a dejar ver, habibi (mi amor)?”, lo que reforzó las sospechas de un posible vínculo extramatrimonial. Hasta el momento, Carrillo no ha emitido ninguna declaración oficial sobre los mensajes ni sobre el hallazgo del arete.

Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG
Chat privado publicado por Suhaila Jad generó especulaciones sobre la fidelidad del seleccionado peruano. IG

Mensajes de dolor y crisis sentimental

En medio del revuelo generado, Suhaila Jad publicó también un mensaje que reveló el impacto emocional de la situación. “Él no solo me lastimó a mí. Me robó los momentos más suaves de mi maternidad. Momentos que debí haber disfrutado, no solo sobrevivido”, escribió la modelo, acompañando el texto con las iniciales de sus tres hijos y un candado, en clara alusión a su familia.

La publicación expone el dolor y la decepción de Suhaila tras la presunta traición, y deja ver que la crisis podría tener consecuencias profundas en la dinámica familiar. Seguidores y medios de espectáculos rápidamente replicaron el mensaje, interpretándolo como una señal de que la ruptura sería inminente.

El perfil de Suhaila Jad y su historia con André Carrillo

Suhaila Jad es una modelo española conocida por su paso en programas de televisión como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y ‘Supervivientes’, reality en el que participó antes de mudarse a Portugal. En 2015, tras el fallecimiento de su padre, la influencer decidió cambiar de país y fue en esa etapa cuando conoció a André Carrillo.

La pareja inició su relación en el mismo año y, desde entonces, ha mantenido un perfil relativamente bajo, alejado de escándalos hasta las recientes publicaciones. En 2017, Jad y Carrillo anunciaron el nacimiento de sus gemelos Cédric y Samira, consolidando una familia que se amplió seis años más tarde con la llegada de su tercer hijo.

Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la discusión, con seguidores divididos entre quienes apoyan a Suhaila y quienes exigen explicaciones a André Carrillo. La ausencia de un pronunciamiento del futbolista ha alimentado aún más la controversia, mientras los medios analizan cada publicación y detalle revelado por Jad.

Suhaila Jad, madre de los tres hijos de André Carrillo, en tiempos de mayor estabilidad. IG
Suhaila Jad, madre de los tres hijos de André Carrillo, en tiempos de mayor estabilidad. IG

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