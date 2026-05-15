Cambridge reconoce a COAR por su preparación en inglés: 3.300 alumnos han obtenido certificación internacional en los últimos años

Estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) se preparan en aulas para obtener certificaciones internacionales de inglés, un esfuerzo reconocido por Cambridge Assessment English. (Foto: MINEDU)

El Ministerio de Educación recibió un reconocimiento de Cambridge Assessment English por la preparación de estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) en la obtención de certificaciones internacionales de inglés. Este logro destaca el esfuerzo sostenido de la red COAR para elevar los estándares educativos en el país y brindar a sus alumnos herramientas con validación internacional.

La distinción fue entregada a través de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes de Desempeño Sobresaliente y Alto Desempeño, y posiciona a los COAR como referente en enseñanza del inglés con criterios globales. El reconocimiento subraya el nivel alcanzado por los estudiantes en exámenes de alta demanda académica y profesional.

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Según Cambridge Assessment English, organismo de la Universidad de Cambridge especializado en la evaluación y certificación de competencias lingüísticas, los estudiantes de los COAR acceden principalmente a certificaciones como B1 Preliminary (PET) y B2 First (FCE), ambas alineadas al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Estas acreditaciones permiten a los alumnos demostrar oficialmente su dominio del idioma inglés ante instituciones educativas y empleadores en todo el mundo.

Estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) Lambayeque posan con sus certificados tras la ceremonia de graduación del Bachillerato Internacional y las certificaciones de inglés de Cambridge. (Foto: MINEDU)

Minedu y COAR reciben reconocimiento internacional por formación en inglés

Cambridge Assessment English otorgó el reconocimiento al Ministerio de Educación y a la red de los COAR por su compromiso en la formación de estudiantes con alto desempeño académico en inglés. La ministra de Educación, María Esther Cuadros, afirmó que “este reconocimiento refleja el compromiso del Ministerio de Educación con una formación de excelencia, que brinda a nuestros estudiantes herramientas para desenvolverse en un entorno global. Desde los COAR, seguimos impulsando oportunidades que fortalecen su desarrollo académico y amplían sus horizontes”.

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La entidad inglesa destacó la labor de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes de Desempeño Sobresaliente y Alto Desempeño, responsable de coordinar la estrategia lingüística y pedagógica que ha permitido alcanzar resultados sostenidos en la certificación internacional de los alumnos. Este enfoque reafirma la apuesta institucional por estándares de calidad educativa comparables con sistemas de países líderes en educación.

Un docente interactúa con estudiantes de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) mientras se preparan para obtener certificaciones internacionales de inglés, consolidando el liderazgo del programa educativo en el país. (Foto: MINEDU)

El reconocimiento también visibiliza la colaboración entre el Ministerio de Educación y Cambridge Assessment English en la implementación de evaluaciones periódicas y el seguimiento del progreso de los estudiantes. Esto ha permitido fortalecer las capacidades docentes y adaptar la enseñanza a las exigencias actuales del entorno académico global.

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Características y estándares internacionales de las certificaciones Cambridge obtenidas por estudiantes de los COAR

Las certificaciones Cambridge, reconocidas globalmente y diseñadas bajo los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, evalúan competencias en comprensión lectora, expresión oral, comprensión auditiva y escritura. El B1 Preliminary (PET) acredita un nivel intermedio, mientras que el B2 First (FCE) certifica un dominio intermedio-avanzado del idioma.

Estas acreditaciones abren múltiples oportunidades a los egresados. No solo validan internacionalmente el nivel de inglés alcanzado, sino que también facilitan el acceso a programas de intercambio, becas y estudios universitarios en el extranjero. Además, muchas universidades permiten la convalidación de cursos gracias a estos certificados, lo que optimiza el trayecto académico y profesional de los estudiantes.

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El proceso de certificación requiere que los alumnos demuestren habilidades integrales en situaciones reales de comunicación. De acuerdo con Cambridge Assessment English, superar estos exámenes implica cumplir con exigencias equiparables a las de instituciones educativas líderes en Europa y América del Norte.

El Ministerio de Educación difundió la lista oficial de estudiantes que acceden a la siguiente etapa de admisión y programó entrevistas personales para los seleccionados, quienes aspiran a una vacante en los Colegios de Alto Rendimiento| Andina

COAR suma más de 3.300 certificaciones Cambridge desde 2017

Desde 2017, más de 3.300 estudiantes de los COAR han obtenido certificaciones Cambridge, una cifra que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. Este avance evidencia el impacto de la estrategia educativa implementada por el Ministerio de Educación y la efectividad del modelo pedagógico adoptado.

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El área de inglés en los COAR contempla 8 horas semanales de clases, estructuradas bajo un enfoque comunicativo y de aprendizaje por tareas. Este modelo busca que los estudiantes alcancen el nivel básico en tercer grado, intermedio en cuarto, y un nivel intermedio-avanzado al concluir la secundaria. El enfoque está orientado al desarrollo progresivo de competencias lingüísticas, con énfasis en la aplicación práctica del idioma en contextos académicos y profesionales.

La apuesta del Ministerio de Educación por consolidar un sistema de enseñanza del inglés con estándares internacionales ha permitido que los egresados de los COAR cuenten con una formación robusta y reconocida a nivel mundial. La tendencia creciente en el número de estudiantes certificados confirma la relevancia y sostenibilidad de esta política pública, alineada a los retos de un entorno cada vez más globalizado.

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