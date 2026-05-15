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PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

El Poder Judicial archivó el caso Odebrecht contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por un presunto aporte de USD 300.000 a su campaña de 2011, al determinar que los hechos no constituían lavado de activos ni asociación ilícita según la ley vigente entonces

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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció tras la decisión del Poder Judicial de archivar la investigación en su contra por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña de 2011. El exmandatario expresó su satisfacción con el fallo y aseguró que “por fin se está haciendo justicia”, tras años de proceso judicial. Fuente: TV Perú Noticias

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski saludó la decisión del Poder Judicial de archivar de manera definitiva la investigación en su contra por presunto lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, en el marco de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial de 2011. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el sobreseimiento del caso al considerar que, según la legislación vigente en ese momento, no se configuraba el delito. Esta resolución llega después de que la Corte Suprema archivara un proceso similar contra Susana de la Puente Wiese, coprocesada en la misma investigación.

“Por fin se está haciendo justicia”, sostuvo el exmandatario ante la prensa tras la decisión del Poder Judicial. El magistrado sostuvo que los fondos bajo sospecha, USD 300.000 atribuidos a Odebrecht, fueron transferidos a través del sistema financiero formal, lo que permitió rastrear su origen y, por tanto, no encuadran como lavado de activos según la normativa de 2011.

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Además, al no configurarse este delito base, también se descartó la existencia de asociación ilícita para delinquir. La fiscalía argumentaba que los aportes habrían ingresado como efectivo a cuentas en el extranjero y luego canalizados a cuentas en Perú, pero el juez subrayó que la bancarización permitió la trazabilidad de los recursos.

Con esta resolución, el caso de los aportes irregulares de Odebrecht a la campaña presidencial de 2011 queda cerrado para Pedro Pablo Kuczynski, aunque el exmandatario aún enfrenta otros dos procesos vinculados a Odebrecht: el caso Westfield Capital y el caso IIRSA Norte, ambos en fases judiciales diferentes.

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PPK tras cierre de investigación en su contra

Tras confirmarse el archivamiento, Pedro Pablo Kuczynski expresó su satisfacción en declaraciones a Tv Perú Noticias. “Estoy muy feliz de que ocurra esto. Hemos sufrido mucho durante casi quince años, desde el 2011. Y por fin se está haciendo justicia. Felicito al juez por haber podido ver eso”, señaló el exmandatario. Kuczynski agradeció la sentencia y subrayó el daño personal y profesional que le generó el proceso.

El ex presidente destacó el fuerte impacto financiero y familiar de la acusación: “A mí me cerraron mis cuentas, a mi esposa, a mi hija, que se está graduando de su doctorado hoy, y hemos pasado un rato terrible”. Recalcó que una acusación de lavado de activos en Estados Unidos representa “la muerte financiera” y pidió cautela al formular cargos de esa magnitud sin pruebas contundentes.

Kuczynski respaldó el razonamiento jurídico de Concepción Carhuancho, quien cambió de postura para resolver que los aportes bancarizados no dificultaban la identificación del dinero y, por tanto, no constituían delito. “Me parece todo muy bien. Hay que tener cuidado con lanzar acusaciones así alegremente, sin pensar en las consecuencias”, afirmó, reiterando que los fondos cuestionados nunca constituyeron aportes ilícitos.

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Exmandatario relata cómo el proceso judicial impactó su vida familiar

Durante el desarrollo de la investigación, Pedro Pablo Kuczynski afrontó diversas medidas judiciales, incluida la detención domiciliaria. “A mí me dieron tres años de prisión, pero como venía el COVID, me dejaron cumplir esos tres años aquí”, explicó. Aunque reconoció las condiciones favorables de su casa, subrayó que la experiencia fue dura y marcó profundamente su vida cotidiana.

El proceso judicial afectó gravemente la vida familiar de Kuczynski. Detalló que su esposa tuvo que mudarse para cuidar a su madre de noventa y tres años y a su hermano enfermo, lo que provocó que la pareja no se viera en ocho años. También mencionó el impacto emocional y las restricciones financieras impuestas durante la investigación.

A pesar de las dificultades, Kuczynski resaltó el apoyo de amigos y colaboradores, así como su determinación de resistir. “Tengo una linda casa, tengo amigos, tengo gente que me ayuda y tengo coraje”, afirmó. No obstante, insistió en que las medidas cautelares y el proceso prolongado dejaron secuelas profundas en su entorno familiar y en su vida personal.

Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estaría pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina
Pedro Pablo Kuczynski, de 86 años, estaría pronto a ser juzgado por presuntamente haber blanqueado millones de dólares de Odebrecht. Foto: Andina

PPK descarta retorno a la política tras cierre de caso Odebrecht

Aunque la investigación por los aportes de Odebrecht fue archivada, Pedro Pablo Kuczynski continúa enfrentando dos procesos adicionales vinculados a la constructora brasileña. El primero corresponde al caso Westfield Capital, su empresa en Estados Unidos, que ya se encuentra en etapa de juicio oral; el segundo, al caso IIRSA Norte, ambos bajo la jurisdicción del Ministerio Público peruano.

Consultado sobre la posibilidad de que la reciente resolución siente un precedente para los demás procesos, Kuczynski respondió: “Yo no soy juez ni soy abogado, pero espero de que así sea”. Reconoció que las decisiones judiciales podrían incidir en los casos abiertos, en la medida en que se respete el principio de tipicidad penal y la necesidad de pruebas suficientes para configurar los delitos imputados.

Fiorella Molinelli buscó llegar al Congreso de la República con el partido de PPK| Fiorella Molinelli (Facebook)
Fiorella Molinelli buscó llegar al Congreso de la República con el partido de PPK| Fiorella Molinelli (Facebook)

Por otro lado, el exmandatario descartó cualquier intención de retomar una carrera política. Aclaró que su apoyo reciente a Fiorella Molinelli no fue un intento serio de alcanzar un escaño en el Senado, sino un gesto de respaldo personal. En este contexto, la defensa de Kuczynski buscará que los criterios adoptados por el juez Concepción Carhuancho incidan en los procesos pendientes, mientras la fiscalía aún evalúa la posibilidad de apelar el archivamiento definitivo del caso Odebrecht.

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