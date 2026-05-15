Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, compartió un mensaje en Instagram cuestionando la actitud de su suegra. IG

Suhaila Jad, pareja y madre de los hijos de André Carrillo, volvió a encender las redes sociales con un mensaje dirigido esta vez a la madre del futbolista peruano.

La modelo española, conocida por su estilo frontal en redes, consultó abiertamente a sus seguidores sobre una situación que calificó de incómoda y que, según su relato, involucra a su suegra.

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En una historia publicada en Instagram, Suhaila Jad expresó: “Amo al Perú, amo a su gente y amo su comida. Ahora les quería preguntar, amigos peruanos: ¿es normal en Perú que tu suegra entre a escondidas a tu habitación? ¿Y es normal que te abra absolutamente todos los cajones de todas las habitaciones de la casa? Me gustaría saber su opinión”.

El mensaje, directo y sin rodeos, generó una ola de comentarios y puso nuevamente en el centro de la polémica a la familia Carrillo-Jad.

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La modelo española preguntó a sus seguidores peruanos sobre las costumbres familiares y desató debate en redes.IG

Un nuevo capítulo de tensión familiar

La publicación de Suhaila fue interpretada por muchos como una clara indirecta hacia la madre del seleccionado nacional.

La pregunta sobre las costumbres familiares y el respeto a la privacidad generó debate entre sus más de 500 mil seguidores, quienes rápidamente comenzaron a compartir sus propias experiencias y opiniones sobre la convivencia con suegros en el contexto peruano.

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El mensaje de la modelo se viralizó en cuestión de minutos, y fue replicado por portales de espectáculos y usuarios en redes sociales, que especularon sobre el trasfondo de la situación y el impacto que podría tener en la ya tensa relación de pareja.

La consulta de Suhaila sobre las costumbres peruanas abrió un debate en redes sobre los límites de la privacidad y el rol de las suegras en el hogar. Algunos usuarios respaldaron a la modelo, señalando que las visitas o revisiones sin permiso son una falta de respeto frecuente en muchas familias, mientras que otros defendieron el papel de las madres en la vida de sus hijos, argumentando que las diferencias culturales pueden generar malentendidos.

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Suhaila Jad, esposa del futbolista André Carrillo, encendió las redes sociales al compartir imágenes y mensajes que apuntan a una posible infidelidad. La modelo halló un arete en el auto del jugador y publicó un chat privado que involucra a la ‘Culebra’.

Suhaila y sus sospechas de infidelidasd por André Carrillo

No es la primera vez que Suhaila Jad utiliza sus redes sociales para exponer una supuesta infidelidad por parte de su pareja André Carrillo. Recientemente, la modelo compartió fotos de un arete que no es suyo y mensajes de un chat privados en los que el jugador peruano habría interactuado con otra mujer.

Estas publicaciones previas incrementaron la atención mediática sobre la familia y llevaron a que cada mensaje de Suhaila sea analizado y debatido en plataformas digitales.

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Suhaila Jad, pareja de André Carrillo, desata polémica en redes al encontrar arete y difundir mensajes sospechosos

Silencio de André Carrillo y clima de incertidumbre

Hasta el momento, André Carrillo no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia generada por el mensaje de su pareja, manteniendo la misma postura reservada que adoptó ante los rumores de crisis y las acusaciones previas de infidelidad.

La ausencia de un pronunciamiento del futbolista ha dejado el camino libre para la especulación y el análisis mediático, mientras los seguidores de ambos continúan pendientes de nuevas publicaciones que puedan arrojar luz sobre el estado real de la relación y la dinámica familiar.

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Una historia de amor bajo el escrutinio público

Suhaila Jad y André Carrillo iniciaron su relación en 2015, tras el paso de la modelo por realities españoles y su mudanza a Portugal. Juntos, formaron una familia con tres hijos y, hasta hace poco, mantuvieron un perfil relativamente bajo en el mundo del espectáculo. Sin embargo, los últimos meses han estado marcados por polémicas y revelaciones que han expuesto su vida personal a la opinión pública.

Las redes sociales se han convertido en el principal escenario para ventilar diferencias y expresar malestares, mostrando que incluso las familias más mediáticas no están exentas de los desafíos cotidianos que enfrenta cualquier pareja.

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Suhaila Jad y André Carrillo anunciaron el nacimiento de su tercer hijo hace un mes. Foto: composición