Nicola Porcella le dedicó unas emotivas palabras a Alejandra Baigorria tras ‘ampay’ de Said Palao: “Merece que la quieran”

En medio de la controversia por la fiesta en yate en Argentina, el actor y conductor pidió respeto por la privacidad de las parejas y destacó la autenticidad del vínculo entre Said y Alejandra. América TV

Nicola Porcella se refirió públicamente a la polémica que involucra a sus excompañeros de “Esto es Guerra” tras la difusión de un ‘ampay’ en Argentina, donde Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi fueron captados durante una fiesta en yate. Porcella, que se encuentra en Perú promocionando su nueva aplicación de fútbol, no eludió las preguntas sobre el episodio y dedicó un mensaje especial a Alejandra Baigorria, quien se vio afectada por las imágenes.

Durante una entrevista para “América Espectáculos”, Nicola fue consultado por la presencia de sus colegas en la fiesta, que coincidió con una despedida de soltero. Las imágenes, difundidas por “Magaly TV La Firme” en marzo de 2026, mostraron a los exchicos reality compartiendo con varias mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas en el Delta del Tigre, Argentina. El evento desató especulaciones y críticas en redes sociales, especialmente por la situación sentimental de los involucrados.

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Nicola Porcella fue directo al opinar sobre el comportamiento de sus excompañeros, especialmente por haber informado públicamente la ubicación de la reunión. “Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros. Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, a Patricio también le echan la culpa... hagan lo que quieran, yo no soy papá de nadie”, afirmó ante las cámaras.

Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.

Su respaldo a Alejandra Baigorria

El exchico reality también dedicó palabras de respaldo a Alejandra Baigorria, empresaria y pareja de Said Palao, quien enfrentó cuestionamientos tras la difusión de las imágenes. Nicola destacó la fortaleza de Baigorria y el derecho que tiene a vivir una relación sin presiones externas. “Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen”, comentó, marcando distancia de la polémica y mostrando empatía hacia la empresaria.

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Porcella ahondó en la situación de la pareja y defendió la autenticidad del vínculo entre Alejandra y Said. “Yo creo que Said la ama, de verdad no he visto videos, no he visto nada… ellos sabrán en cuatro paredes, son personas adultas, ellos solucionarán sus cosas”, sostuvo. De esta manera, Nicola evitó emitir juicios sobre el contenido del ‘ampay’ y apeló a la madurez de los protagonistas para resolver cualquier diferencia en el ámbito privado.

Nicola Porcella envía mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.

En el ámbito profesional, Nicola Porcella se encuentra en Perú presentando una nueva aplicación de fútbol. Además, confirmó que será el conductor de Esto es Guerra México. En la entrevista, indicó que aceptó la propuesta de inmediato, pues se trataba de un programa que lo vio nacer.

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El ampay

El episodio captado por “Magaly TV La Firme” ocurrió en marzo de 2026, durante una celebración en el Delta del Tigre, a las afueras de Buenos Aires. Las imágenes mostraron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi disfrutando de una fiesta junto a varias mujeres, lo que generó especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Palao y Baigorria. A raíz de la difusión del material, Alejandra Baigorria se convirtió en tendencia en redes sociales y recibió mensajes de apoyo, así como críticas de algunos usuarios por haberlo perdonado y continuar con su vínculo matrimonial.

En el caso de Mario Irivarren, quien tenía una relación estable con Onelia Molina, las consecuencias fueron la ruptura definitiva de su romance y las feroces críticas de los usuarios de las redes sociales. El chico reality aceptó su culpa y pidió perdón públicamente a su expareja, mientras que ella se encargó de asegurar que no daría marcha atrás a su decisión.

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Alejandra Baigorria perdono a Said Palao. América TV