Perú

Nicola Porcella le dedicó unas emotivas palabras a Alejandra Baigorria tras ‘ampay’ de Said Palao: “Merece que la quieran”

El ex chico reality se pronunció sobre la polémica fiesta en Argentina y defendió a la empresaria, destacando que tiene derecho a vivir una relación plena y que toda pareja debe resolver sus asuntos en privado.

Guardar
Google icon
En medio de la controversia por la fiesta en yate en Argentina, el actor y conductor pidió respeto por la privacidad de las parejas y destacó la autenticidad del vínculo entre Said y Alejandra. América TV

Nicola Porcella se refirió públicamente a la polémica que involucra a sus excompañeros de “Esto es Guerra” tras la difusión de un ‘ampay’ en Argentina, donde Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi fueron captados durante una fiesta en yate. Porcella, que se encuentra en Perú promocionando su nueva aplicación de fútbol, no eludió las preguntas sobre el episodio y dedicó un mensaje especial a Alejandra Baigorria, quien se vio afectada por las imágenes.

Durante una entrevista para “América Espectáculos”, Nicola fue consultado por la presencia de sus colegas en la fiesta, que coincidió con una despedida de soltero. Las imágenes, difundidas por “Magaly TV La Firme” en marzo de 2026, mostraron a los exchicos reality compartiendo con varias mujeres y consumiendo bebidas alcohólicas en el Delta del Tigre, Argentina. El evento desató especulaciones y críticas en redes sociales, especialmente por la situación sentimental de los involucrados.

PUBLICIDAD

Nicola Porcella fue directo al opinar sobre el comportamiento de sus excompañeros, especialmente por haber informado públicamente la ubicación de la reunión. “Burros son los únicos que van a decir dónde van a hacer una despedida de solteros. Patricio está soltero, no le debe nada a nadie, a Patricio también le echan la culpa... hagan lo que quieran, yo no soy papá de nadie”, afirmó ante las cámaras.

Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.
Nicola Porcella será conductor de Esto es Guerra México.

Su respaldo a Alejandra Baigorria

El exchico reality también dedicó palabras de respaldo a Alejandra Baigorria, empresaria y pareja de Said Palao, quien enfrentó cuestionamientos tras la difusión de las imágenes. Nicola destacó la fortaleza de Baigorria y el derecho que tiene a vivir una relación sin presiones externas. “Alejandra es una mujer que se merece ser feliz, es una mujer que ha pasado muchas cosas en su vida y que merece que la quieran, que la amen”, comentó, marcando distancia de la polémica y mostrando empatía hacia la empresaria.

PUBLICIDAD

Porcella ahondó en la situación de la pareja y defendió la autenticidad del vínculo entre Alejandra y Said. “Yo creo que Said la ama, de verdad no he visto videos, no he visto nada… ellos sabrán en cuatro paredes, son personas adultas, ellos solucionarán sus cosas”, sostuvo. De esta manera, Nicola evitó emitir juicios sobre el contenido del ‘ampay’ y apeló a la madurez de los protagonistas para resolver cualquier diferencia en el ámbito privado.

Nicola Porcella envía mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.
Nicola Porcella envía mensaje a Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao.

En el ámbito profesional, Nicola Porcella se encuentra en Perú presentando una nueva aplicación de fútbol. Además, confirmó que será el conductor de Esto es Guerra México. En la entrevista, indicó que aceptó la propuesta de inmediato, pues se trataba de un programa que lo vio nacer.

El ampay

El episodio captado por “Magaly TV La Firme” ocurrió en marzo de 2026, durante una celebración en el Delta del Tigre, a las afueras de Buenos Aires. Las imágenes mostraron a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi disfrutando de una fiesta junto a varias mujeres, lo que generó especulaciones sobre la estabilidad de la relación entre Palao y Baigorria. A raíz de la difusión del material, Alejandra Baigorria se convirtió en tendencia en redes sociales y recibió mensajes de apoyo, así como críticas de algunos usuarios por haberlo perdonado y continuar con su vínculo matrimonial.

En el caso de Mario Irivarren, quien tenía una relación estable con Onelia Molina, las consecuencias fueron la ruptura definitiva de su romance y las feroces críticas de los usuarios de las redes sociales. El chico reality aceptó su culpa y pidió perdón públicamente a su expareja, mientras que ella se encargó de asegurar que no daría marcha atrás a su decisión.

Alejandra Baigorria perdono a Said Palao. América TV
Alejandra Baigorria perdono a Said Palao. América TV

Temas Relacionados

Nicola PorcellaAlejandra Baigorriaperu-entretenimiento

Más Noticias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘rimense’ apuntar a dar el golpe y llevarse el triunfo en su visita a un elenco ‘azul y oro’ que marcha penúltimo en la tabla. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

El capitán ‘celeste’ sorprendió al arquero cajarmaquino y abrió el marcador en el estadio Héroes de San Ramón

Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

La pareja del futbolista sorprendió en redes al exponer una situación incómoda con su suegra y consultar si es costumbre en Perú que la madre de tu pareja entre a escondidas y revise la casa.

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Durante su visita a Lima, el actor y exchico reality compartió detalles de su nueva faceta y resaltó la importancia de dirigir el formato que impulsó su carrera en Perú y México.

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Sporting Cristal visita a FC Cajamarca en el primer duelo de la jornada. Conoce la ubicación de tu club favorito en esta nota

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez bailó en fiesta con Patricia Benavides luego de archivarle investigación por organización criminal

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial: ONPE llegó al 100% del conteo electoral

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ganaron en once regiones cada uno: ¿cómo se distribuyeron los votos en las elecciones del Perú?

ENTRETENIMIENTO

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Jazmín Pinedo arremete contra Jota Benz por criticarla en ‘Esto es Guerra’: “Me puedes hablar como delincuente, pero no te tengo miedo”

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada: “Estoy enamorado”

Anthony Kiedis de los Red Hot Chili Peppers lanza marca de café hecho con granos peruanos

DEPORTES

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Fixture de Sporting Cristal en Copa de la Liga peruana 2026: calendario de partidos de los ‘celestes’ en la competencia

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026