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“Un papelón. Está peleando el descenso”: Diego Rebagliati explotó contra Sporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca

El comentarista de L1 Max se mostró molesto luego de que los ‘celestes’ se dejaran voltear el partido en el estadio Héroes de San Ramón

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Revive los momentos finales y la celebración de FC Cajamarca tras su importante victoria por 3-1 sobre Sporting Cristal. El equipo local mostró garra y buen fútbol, mientras que el cuadro celeste tuvo una tarde para el olvido en el Estadio Héroes de San Ramón.

Sporting Cristal perdió la ventaja ante FC Cajamarca tras ponerse en ventaja con un gol desde media cancha de Yoshimar Yotún. El equipo ‘celeste’ recibió posteriormente los goles de Hernán Barcos, Jonathan Betancourt y Sebastien Pineau. La derrota generó el descontento del comentarista Diego Rebagliati.

Rebagliati destacó la actitud de los cajamarquinos durante la transmisión de L1 Max: “Muy meritorio lo de FC Cajamarca, que salió en el segundo tiempo a poner todo, a dejar todo en la cancha, a ganar divididas, a ponerle algo de fútbol, algo de ganas y con eso le alcanzó para ganarle a un Cristal paupérrimo de los segundos 45 minutos”.

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El exdirectivo criticó la postura de los dirigidos por Zé Ricardo y señaló que entraron al campo confiados únicamente en el peso de la camiseta: “No marcaron, no defendieron. Ya al minuto les habían generado una situación de gol. Enrique los había salvado dos veces, luego lo salvó Ortega y después fue simplemente mirar cómo FC Cajamarca jugaba, cómo hacían lujos, hacían tacos”.

A medida que avanzó su análisis, Rebagliati profundizó en sus cuestionamientos al equipo rimense: “Un equipo pasivo, un equipo indolente, un equipo indiferente casi con el partido, muy distinto al de los primeros cuarenta y cinco minutos. Hoy en el fútbol con la camiseta no se le gana a nadie. Lo de Cristal hoy fue un papelón en los segundos 45 minutos”.

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Diego Rebagliati criticó aSporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca por Liga 1 2026.
Diego Rebagliati criticó aSporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca por Liga 1 2026.

Luego, Erick Delgado participó en el análisis y realizó comentarios críticos, aunque fue interrumpido por Diego Rebagliati, quien afirmó: “Directamente, Cristal hoy en día está peleando el descenso. O sea, Cristal hoy en día tiene que aceptar que está peleando el descenso”.

Rebagliati profundizó en su evaluación mencionando los resultados recientes del equipo, que lo acercan a los últimos puestos de la tabla del Torneo Apertura, a dos fechas del cierre de la primera etapa de la Liga 1 2026.

“Le ganó a Juan Pablo, le ganó a Carabobo de visita, después no ganó más. Y sin contar que perdió con los recién ascendidos, contando este partido y el de Moquegua. Donde va lo golean, donde va le meten tres, cuatro goles y no reaccionan. Los mejores partidos de Cristal han sido en la copa de esta temporada, sin ser hoy o sin estar ya asegurando clasificación, claramente”, concluyó.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

La posición de Sporting Cristal en Torneo Apertura

Tras la reciente derrota frente a FC Cajamarca, Sporting Cristal ocupa el duodécimo lugar en la tabla del Torneo Apertura con 16 puntos, a solo tres unidades de la zona de descenso.

El equipo ‘celeste’ necesita revertir la situación y centrarse en obtener la mayor cantidad de puntos posibles en las dos fechas restantes del Apertura, con el objetivo de alejarse de los puestos comprometidos en la clasificación acumulada.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.
Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal hará una pausa en la Liga 1 para disputar un partido decisivo en la Copa Libertadores 2026, donde busca asegurar su pase a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Zé Ricardo se medirá ante Junior en Barranquilla el miércoles 20 de mayo a las 21:00, en el estadio Romelio Martínez. Los ‘celestes’ están obligados a ganar para seguir con posibilidades de avanzar en el certamen.

Tras el compromiso internacional, Cristal retomará su participación en el Torneo Apertura y recibirá a ADT el domingo 24 de mayo en el estadio Alberto Gallardo, con inicio programado para las 11:00.

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