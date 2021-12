Balance del Minsa sobre la lucha contra la pandemia este 2021

Foto: Infobae

Se acerca el fin del 2021, un año que ha estado lleno de altibajos en temas de salud debido a la pandemia del Covid-19, que se vive desde marzo de 2020. A cargo del ministro de Salud, Hernando Cevallos, se ha llevado un plan en el que se ha mejorado a comparación del año pasado.

“Comparando el 2020 con el 2021, este año de alguna manera hubo mejoras, ya que en el 2020 con la primera ola y el inicio de la segunda hubo un aprendizaje paralelo con el recorrido que ha tenido la pandemia en el país. Ese primer año no se sabía manejar y se tenía información limitada a nivel científico sobre este virus”, dijo Estela Roeder, exasesora del Gabinete Ministerial del Ministerio de Salud (Minsa) a Infobae Perú.

Si bien es cierto este ha sido un año con diversos avances en términos de salud y pandemia, la crisis política que se vive desde hace varios años, con 4 presidentes y 11 ministros de salud en un solo periodo de gobierno, ha afectado el avance de la detención del coronavirus.

“El contexto político ha afectado porque hemos tenido 7 ministros de salud que ha hecho mucho más complejo el proceso para detener el avance de este virus. Hubo falta de comunicación y era importante hacer un balance para comunicar cómo iba la situación en el país”, agregó Roeder.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Actualmente, el país se encuentra vacunando a los niños de 12 años a más. Roeder asegura que la vacunación ha avanzado bien y se “ha cumplido con la meta de inmunización del año” debido a que los procesos de contratación que se realizaron en el año 2020 fueron muy efectivos.

“Si no se hubiesen dado los procesos de contratación de vacunas, hubiera sido difícil adquirirlas; el año pasado se dio una carrera de compra de estas, ya que los países con más recursos se las acapararon con mayor facilidad”, añadió la experta.

Las contrataciones comenzaron durante el Gobierno de Martín Vizcarra y finalizaron con el expresidente Francisco Sagasti hasta el presente año. Además, el proceso de vacunación también inició con este último.

“En el Gobierno de Sagasti se logró un porcentaje importante de inmunización sobre todo a personas mayores y esto ha continuado hasta el momento porque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, ha continuado el diálogo con los anteriores jefes”, comentó.

Perú es uno de los pocos países en los que se ha mantenido el uso de mascarilla, así como Chile, Colombia, Ecuador y más países de América Latina. Eso, según la experta, ha sido la “mejor vacuna este año para el país”.

“Lo que nos ha salvado es que en el Perú se han utilizado las dos mascarillas en todo momento”, agregó.

De acuerdo con un estudio realizado por CNN colocar una mascarilla de tela sobre otra de tipo quirúrgico, como las azules desechables, puede bloquear el escape del 92,5% de las partículas potencialmente infecciosas.

Foto: Pixabay

Por otro lado, con la aparición de la nueva variante y la obligatoriedad de la tercera dosis de refuerzo, han aparecido diversos grupos ‘antivacunas’ en el Perú, lo cual ha dificultado la inoculación de esta, porque a pesar de que hayan salido estudios de que las vacunas funcionan, estos no creen en su efectividad. Son en total 3,112.829 que solo poseen la primera dosis en el país.

¿Quiénes son estos grupos antivacunas? Además que diversos políticos peruanos no quieran vacunarse, como es el caso del congresista José Cueto, quien aseguró que no confía en la vacuna, pero toma ivermectina cada 15 días, están las personas que han creado clanes contra la inoculación.

En un reportaje de Salud con Lupa se informó que la abogada conservadora Beatriz Mejía, una de las principales voceras de los antivacunas en el Perú, está promoviendo un documento conocido como certificado de exención para que los dejen ingresar a los que no están inmunizados a los centros comerciales, bancos, supermercados, aeropuertos, restaurantes y otros recintos públicos cerrados.

CAMBIO CONSTANTE DE MINISTROS DE SALUD

Desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad se han tenido en total 5 ministros de Salud. Víctor Zamora, Pilar Mazzetti -en dos ocasiones-, Abel Salinas, Óscar Ugarte y el actual ministro Hernando Cevallos, a quien Roeder lo califica como una persona “preparada”, pero que debió trabajar en la pandemia a nivel intersectorial y multisectorial.

“Es un ministro que es médico y cuenta con experiencia. Tuvo el acierto al inicio de su gestión de trabajar con el equipo de las anteriores gestiones. Más allá de los escándalos y las críticas con lo que ha pasado con las vacunas en el “Vacunagate”, creo que la bondad que tiene este ministro es haber rescatado todo esto y haber mejorado en lo que va del año”, mencionó la especialista a Infobae Perú.

“Cevallos debió trabajar a nivel intersectorial y multisectorial, haciendo un balance de cómo está la pandemia, cómo está el trabajo remoto, el regreso a lo presencial y, sobre todo, dar a conocer cuánta gente se ha enfermado en estos dos años y cuántos ha fallecidos hay; ese balance que no se ha hecho”, añadió la exasesora del Gabinete Ministerial.

Con respecto a los nombramientos de los ministros anteriores, Roeder resaltó que ha faltado mucho trabajo integral con provincias y que hay una brecha todavía que no se termina de forjar.

“El tema de los diferentes ministros de Salud que han pasado por el Gabinete es uno donde no todos van a estar de acuerdo, porque al final hubo cierta expectativa -sobre todo con este nuevo gobierno-, algunos han capeado la ola, ha faltado mucho mas trabajo integral con las regiones donde hay mucha diferencia en cuestión de infraestructura y recursos, es decir, hay una brecha, pero, en general, las lecciones aprendidas han sido valiosas”, comentó.

Ministro de Salud Hernando Cevallos reveló que no se han detectado más casos de la variante Ómicron

VARIANTE ÓMICRON Y NUEVAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR FIESTAS

Los primeros cuatro casos de la variante Ómicron en el Perú fueron declarados por el Ministerio de Salud el 20 de diciembre de 2021 y en tan solo dos días subieron a 47. Con respecto a las medidas que se han impuesto en acción por la aparición de esta variante que Roeder calificó como “una mutación que es mucho más fuerte que la Delta”, menciona que no se ha percibido una estrategia clave ante el manejo de esta variante.

“Esta variante es mucho más fuerte que la Delta, ya que esa nos sorprendió sin vacunas. En cambio, la Ómicron es mixta, con gente vacunada, no vacunados e incompletos y eso hace que este virus que se ha fortalecido, y que es más agresivo con mayor impacto en las personas no se percibe -o al menos no logro percibir- una estrategia clave para el manejo de la pandemia frente a la variante Ómicron y el ingreso de la tercera ola”, añadió.

Para este fin de año, el ministro Cevallos se pronunció dos días antes de Navidad, sobre las nuevas medidas que se tendrían que acatar para estas fiestas y, entre ellas, destacó el adelanto de la tercera dosis. Sobre los aforos, el toque de queda, las reuniones sociales y el ingreso a las playas la exasesora del Gabinete Ministerial cree que estas no son las correctas y las tilda de “extrañas e incoherentes”, ya que solo se impuso toque de queda el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2022, y los demás días la gente estuvo aglomerándose en la calle haciendo las compras.

“No estoy de acuerdo. En los meses de octubre y noviembre hemos tenido horarios casi sin toque de queda y justo cuando llegamos a diciembre, esos días de Navidad se imponen estas restricciones, resulta incoherente”, mencionó.

“Solo pones toque de queda en Navidad y Año Nuevo cuando en los días anteriores la gente está en la calle, saturada en el centro comercia comprando las cosas para Navidad”, dijo.

Roeder destacó que lo que se debió hacer para evitar “aglomeraciones y caos”, es prevenir esto desde noviembre y advertir para que todo se hiciera de manera pausada.

Foto: Pixabay

TEMAS PENDIENTES PARA EL 2022

Uno de los temas que están pendientes para el siguiente año que destaca la especialista es trabajar el tema de educación en salud con mas fuerza, acompañar a las personas para que entiendan el significado de las vacunas, el uso de la mascarilla, sobre los diversos temas que se han vivido con respecto al Covid-19 y preparar a las personas, sobre todo a los niños, sobre el retorno a la presencialidad, sin dejar de cuidarnos.

En temas del Estado y del ministro consideró que es importante tener un acuerdo social de trabajo debido a que el tema político desgasta a todos y hace que la pandemia sea más dura de superar.

“La pandemia se usa para atacar, pero no para aprender. Pero si esta resalta el matiz político sobre el social todo se vuelve más complicado, ya que no permite que se cumplan los temas sociales pendientes que se estaban planeando hacer”, mencionó Roeder.

Y finalizó mencionando que la base de todo esto es la conversación: “Eso es lo que falta en los altos mandos”.

