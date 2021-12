José Cueto: “No confío en las vacunas, tomo ivermectina cada 15 días”

Congresista José Cueto de Renovación Popular. Foto: Andina.

Hace algunos días el gobierno promulgó el Decreto Supremo que dispone la obligación de presentar el carnet físico o virtual de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados y muchos peruanos se han tenido que inmunizar. Sin embargo, hay otros grupos que se oponen a esta medida, que dicen que restringen su libertad y que tienen a los antivacunas como su principal aliado.

Este es el caso José Cueto del partido Fuerza Popular, quien no confía en las vacunas, sin embargo se ha aplicado ambas dosis.

“Yo no confÍo en las vacunas, tomo ivermectina cada 15 días y creo que eso me protege más que la vacuna”, añade en el programa Al estilo Juliana.

Además asegura haberse vacunado solo porque es obligatorio de parte del Estado.

“Me vacuné porque es obligatorio, porque si no me vacunaba no me dejaban entrar a ningún lado”, añade.

EL COVID-19 COMO CREACIÓN HUMANA

En el 2020, cuando recién comenzaban los casos en Wu-Han, China, se comenzaron a crear diferentes teorías acerca del Covid-19 y José Cueto no es ajeno a ellas.

“Yo pensaba que era un virus creado por el hombre para forzar, en el mediano plazo, a que hayan controles de este tipo para cortar tu libertad, te ponen la vacuna y ¿Qué viene después?”, finalizó.

OTROS CONGRESISTAS ANTIVACUNAS

Luis Alegría fue otro de los consultado por las vacunas, a lo que él responde en primera isntancia que no es antivacuna.

“Esta es una decisión propia, no me voy a vacunar y no soy antivacunas. Creo en la eficiencia de las vacunas por los múltiples estudios y a pesar de que suene contraproducente, creo en las vacunas, sin embargo es una decisión personal por un estilo de vida en el que en el que nunca he tomado medicamentos ni pastillas”, comentó Alegría al programa de Juliana.

Margot Palacios también entra en este grupo, ya que confirmó que se había inmunizado contra el coronavirus debido a que no la dejaban subir al avión para viajar a otra región del país.

“Sí (me vacuné), porque era una exigencia, porque tenía que ir a un viaje y no me permitían subir al avión para hacer mi semana de representación, para presidir mis comisiones y si no lo hacía, no podía ir”, declaró a RPP Noticias.

Por su parte, Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, se mostró en contra del carnet de vacunación porque “vulnera derechos constitucionales” y apoyó el proyecto de ley de la parlamentaria de Perú Libre.

HERNANDO CEVALLOS SOBRE LOS CONGRESISTAS QUE NO SE QUIEREN VACUNAR

Sin embargo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, indicó que los congresistas que firmaron la “ley antivacunas” ya se han inmunizado.

“Debo señalar que la mayoría de congresistas, por lo menos, los que conocemos, incluso los que han firmado el proyecto de ley, sí están vacunados con las dos dosis. No sé si Palacios, pero sí los otros congresistas, incluso Guido Bellido está con las dos dosis”, dijo el titular de Salud en declaraciones a RPP Noticias.

Cevallos mencionó que ese “criterio que la gente debe decidir, en este caso, no es correcto” porque se necesitan “sumar esfuerzos, buscar unidad alrededor de la lucha contra la pandemia y yo espero que en este caso sea lo que finalmente prevalezca, la búsqueda de la unidad”.





