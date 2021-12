Hernando Cevallos no descarta aplicación de 4ta dosis de refuerzo contra COVID 19

Hernando Cevallos en el Hospital de Ate.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que su sector sigue trabajando en idear nuevas estrategias para frenar los nuevos contagios del COVID-19, sobre todo, ahora que ya llegó la variante ómicron al país.

En ese sentido, el titular del Minsa, manifestó que no descartan la posibilidad de aplicar una cuarta dosis de refuerzo contra este virus, y así mantener una población estable.

Durante una entrevista con el programa Espacio Vital de RPP, el ministro de Estado explicó que, si se sigue la lógica, según la cual la efectividad de las vacunas disminuye en tres o cuatro meses, es apropiado “pensar en la previsión de un nuevo refuerzo”.

“De ninguna manera está descartado. Seguiremos analizando la experiencia internacional y la nuestra también, y sí, estamos pensando en la posibilidad de un refuerzo adicional”, señaló.

Esta probable medida se seguirá evaluando ante el avance de la variante ómicron del coronavirus SARS-CoV-2 en el país, donde ya se han detectado 12 casos.

ÓMICRON SUPERARÁ A DELTA EN EL PAÍS

Tras conocer la rapidez con que la variante ómicron se está propagando en el país, el ministro de Salud, aseguró que se están tomando todas las medidas necesarias, sobre todo en estas fechas claves, en donde miles de peruanos salen de casa para realizar sus compras navideñas.

Asimismo, manifestó que en los ultimos días de diciembre y en los primeros días de enero del 2022, la variante ómicron superará a la delta y se convertirá en la variante con mayor predominancia en Perú. Tras esta noticia, destacó que, se vienen implementando nuevas medidas con el fin de desacelerar los niveles de contagio.

“Es lo más probable porque la velocidad de contagio que tiene esta variante, seguramente va a desplazar la delta. En realidad, más que desplazarla, lo que vamos a tener son dos variantes, dos situaciones, ojalá que no le llamemos olas, pero lo más probable es que sea así, dos olas superpuestas, la de delta y la de ómicron”, resaltó Cevallos en diálogo con RPP.

“Teníamos el temor de la llegada de las fiestas y que esto podría actuar como detonante, pero lo que preveíamos con preocupación se cumplió: la presencia ya certificada de la variante ómicron en nuestro país”, agregó.

Cevallos aseguró que desde hace algunas semanas, ya se había registrado un incremento de casos de la variante delta, sobre todo en el norte del país, pero “de alguna manera sentíamos que no era todavía una tercera ola”.

Al ser consultado sobre la vacuna en los niños, el titular del Minsa, precisó que no hay mayores riesgos y que es muy importante para este sector.

“Hay que decir una cosa, la vacuna en niños no genera riesgo. Ya hay experiencias internacionales, no solamente vamos a empezar a aplicarla acá, se ha aplicado en varios países de América Latina, se ha aplicado en Canadá, en Estados Unidos, en la mayoría de países de Europa, en España masivamente. El 22 de diciembre empieza a aplicarse en Francia. Acá no hay márgenes de inseguridad por eso lo cuidamos muchísimo”, explicó en declaraciones a la prensa.

