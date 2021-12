Quiénes son los grupos antivacunas en el Perú y por qué son un peligro para la población que aún duda en inmunizarse

Debido a que el gobierno promulgó el Decreto Supremo que dispone la obligación de presentar el carnet físico o virtual de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados a partir del viernes 10 de diciembre, muchos peruanos se han tenido que inmunizar. Sin embargo, hay otros grupos que se oponen a esta medida, que dicen que restringen su libertad y que tienen a los antivacunas como su principal aliado.

En un reportaje de Salud con Lupa se informa que la abogada conservadora Beatriz Mejía, una de las principales voceras de los antivacunas en el Perú, está promoviendo un documento conocido como certificado de exención para que los dejen ingresar a los que no están inmunizados a los centros comerciales, bancos, supermercados, aeropuertos, restaurantes y otros recintos públicos cerrados.

En noviembre pasado, la letrada escribió en cuenta de Twitter que había presentado una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima “contra los decretos supremos inconstitucionales 167 y 168-2021 de la PCM, que vulneran una serie de libertades individuales y derechos fundamentales de quienes no desean vacunarse”.

“Toda medida de Gobierno debe ser debidamente motivada y obedecer a principios de razonabilidad y proporcionalidad. Estos decretos supremos carecen de estos requisitos y su aplicación vulnera el derecho fundamental al trabajo, a la educación, al libre tránsito, entre otros”, agregó.

Y cuando el Gobierno peruano publicó el Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM en la Edición Extraordinaria de las Normas Legales de El Peruano que dispone la obligación de presentar el carnet físico o virtual de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados y la medida alcanza a los mayores de 18 años que deseen ingresar a los locales donde se desarrollan actividades económicas y de culto, Beatriz Mejía no ocultó su molestia.

“Vergüenza nacional. Decreto inconstitucional de medianoche 179-2021-PCM imponiendo la vacunación forzada, muerte civil y legalizando despido arbitrario. A la 1 a.m. demandamos su inconstitucionalidad, ya está judicializado, el Ejecutivo no puede obligar su cumplimiento”, sostuvo, aunque el último viernes en todos los locales comenzaron a pedir el carnet de vacunación para ingresar.

NO ESTÁ SOLA

Además de Beatriz Mejía también están otros grupos antivacunas como la Organización Mundial por la Vida (OMV), Médicos por la Verdad, Organización Médica Peruana de Investigación (OMPEI), Coalición Mundial por la Salud y Vida (COMUSAV), Psicólogos por la Verdad, Ciudadanos por la Verdad Perú, Acción Humanitaria Revolucionaria y Stop 5G.

En otro informe de Salud con Lupa se indica que, incluso, algunos antivacunas como la Organización Mundial por la Vida (OMV), que tiene presencia en 12 países, hacen caravanas para explicar por qué no se deben inmunizar contra el coronavirus. La última reunión fue en las Lomas de Carabayllo.

Este grupo “difunde teorías de la conspiración sobre el origen de la pandemia y busca desacreditar el proceso de vacunación”, señala el reportaje.

Otro antivacuna es Christian Rosas, considerado como un Activista Contra la Vacuna Experimental. “Nuestros derechos no son ejercidos gracias a un carnet de vacunación de una vacuna que solamente garantiza protección, no inmunidad. Es un atentado por donde se vea”, dijo a la AFP.

NO SE QUIEREN VACUNAR

Los antivacunas han calado en parte de la población que no ha querido inmunizarse. Martín Moreno, conductor de buses de turismo en Lima que rechaza vacunarse, dijo que las autoridades no deberían impedirle el ingreso a recintos cerrados públicos porque “hay artículos de la Constitución que me amparan”.

“La vacuna tiene muchas secuelas”, comentó Moreno a la AFP para justificar su rechazo.

“Estoy dispuesto a perder la vida por no vacunarme”, mencionó a RPP Noticias César, de 60 años. El ciudadano peruano se identificó con su primer nombre y dijo que era de Piura, una de las regiones más golpeadas por la pandemia.

“No estoy de acuerdo, pero lo hago por trabajo”, dijo una ciudadana extranjera a Canal N en los exteriores del centro comercial Plaza Norte, en el distrito de Independencia, donde estaba haciendo una cola para aplicarse la vacuna contra la COVID-19.

MINSA PIDE NO DEJARSE ENGAÑAR POR LOS ANTIVACUNAS

La jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), Gabriela Jiménez, hizo un pedido especial a los movimientos antivacunas: “parar la desinformación” y dejar que sea el conocimiento de la ciencia el que ayude a decidir si las personas se vacunan o no contra la COVID-19.

Jiménez precisó que en su recorrido por distritos de Lima, como Ancón, Santa Rosa o Puente Piedra, ha comprobado que algunas personas se niegan a vacunarse bajo argumentos absurdos y que la situación es más crítica por ejemplo en la Amazonía.

En esa línea, expresó que para avanzar con el porcentaje de personas inmunizadas en el Perú se necesitan tres condiciones: disponibilidad de vacunas, brigadas (personal) de vacunación y que la ciudadanía acepte ser inoculada.

“Las dos primeras las tenemos, falta la aceptación de la ciudadanía; que los movimientos antivacunas paren la desinformación”, refirió al considerar necesario seguir apostando por mejorar el conocimiento científico sobre la vacuna.

Algo que no se puede negar y que es una prueba fehaciente, indicó, de que es necesario apostar por la ciencia, ya que la gran mayoría de gente sin vacuna o con una sola dosis está ocupando camas UCI o ha fallecido a causa de la COVID-19. Sin embargo, quienes sí completaron sus dos dosis reportan una evolución favorable en caso se hayan enfermado y si en caso necesita ser hospitalizado en cuestión de días salen de alta.

Consultada sobre la situación de los adolescentes cuyos padres son antivacunas, Jiménez dijo que se evalúa un espacio, quizá la línea 113, para que se les informe sobre los beneficios de la vacunación. De esta manera, comentó, el Minsa está planteando convocar a una red de jóvenes y adolescentes que se sumen a la campaña de inmunización y despejen sus dudas.

