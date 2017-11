Si se trata de azúcar vs. verdura, el primer alimento siempre ganará en cuanto a este factor se refiera. "Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien", decía la escritora y novelista británica Virginia Woolf. Ahí se centra la relación que los seres humanos tienen con la comida: sensaciones de satisfacción y alegría que embriagan al instante de disfrutar un delicioso plato o un sabroso aperitivo.