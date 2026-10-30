República Dominicana

Más de 350 personas buscadas por distintos delitos se entregaron a las autoridades de República Dominicana

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó que los casos fueron remitidos a la Justicia y pidió a otros requeridos que sigan esa vía

Ilustración de la espalda de un hombre con traje marrón claro y las manos esposadas, situado frente a una puerta abierta con marco azul.
Más de 350 personas con órdenes de arresto se entregaron a la Policía Nacional de República Dominicana desde el 17 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más de 350 personas vinculadas a distintos hechos delictivos se entregaron voluntariamente a las autoridades de República Dominicana desde el 17 de agosto, según informó la Policía Nacional. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, afirmó que los requeridos tenían órdenes de arresto y que fueron puestos a disposición de la Justicia.

La cifra fue presentada este viernes como parte de un llamado dirigido a otras personas que permanecen bajo búsqueda policial. El funcionario sostuvo que quienes optan por entregarse pueden enfrentar sus expedientes a través de los procedimientos judiciales establecidos, sin que sea necesario ejecutar operativos para localizarlos y detenerlos.

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A su vez, Pesqueira aseguró que todas las personas que se entregaron fueron sometidas al debido proceso. De acuerdo con su versión, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales en distintos lugares del país, donde deben responder por las órdenes de captura que pesaban en su contra.

El vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, Diego Pesqueira, aseguró que se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso a los ciudadanos entregados.(Cortesía: Redes sociales)
El vocero de la Policía Nacional de República Dominicana, Diego Pesqueira, aseguró que se garantiza el derecho de defensa y el debido proceso a los ciudadanos entregados.(Cortesía: Redes sociales)

“Todos están a la orden de la Justicia”, afirmó el portavoz policial. También sostuvo que, hasta la fecha, la institución no tenía reportes de incidentes relacionados con las personas que decidieron comparecer de forma voluntaria.

Pesqueira además señaló que la presentación ante las autoridades permite que el caso sea remitido por las vías correspondientes y que cada persona pueda ejercer su derecho de defensa. “A todos y cada uno se les respeta el debido proceso”, dijo.

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El vocero pidió que quienes tengan órdenes de arresto pendientes se presenten ante las autoridades.

La Policía negó que el Gobierno haya emitido lineamientos contra personas requeridas

Por otro lado, Pesqueira afirmó que la Policía realiza llamados por diversas vías antes de concretar un arresto. Según explicó, los operativos ocurren cuando las personas requeridas no se entregan y los agentes deben ejecutar las órdenes emitidas por las autoridades competentes.

El funcionario negó que exista una directriz interna o una instrucción gubernamental para actuar de forma específica contra quienes son buscados por la Justicia. “Ni desde la Policía Nacional ni del superior Gobierno existe un lineamiento en este sentido”, declaró.

También sostuvo que los casos en los que intervienen agentes policiales pasan al conocimiento del Ministerio Público (MP), que debe investigar las circunstancias de cada actuación y dar seguimiento al proceso.

El Ministerio Público de República Dominicana investiga y da seguimiento a los casos en los que intervienen agentes policiales. (Cortesía: Policía Nacional de República Dominicana)
El Ministerio Público de República Dominicana investiga y da seguimiento a los casos en los que intervienen agentes policiales. (Cortesía: Policía Nacional de República Dominicana)

Pesqueira señaló que la función de la Policía es proteger a la población y garantizar la seguridad de las personas que salen a estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Entre ellas, mencionó a estudiantes, trabajadores, profesionales de la salud, docentes, conductores de motocicletas y familias.

A la vez, el portavoz indicó que los agentes pueden responder cuando son atacados durante un procedimiento. Esa reacción, afirmó, debe regirse por el uso proporcional de la fuerza, con el objetivo de preservar la vida de los ciudadanos, sus bienes y la integridad de los policías.

La institución insistió en que la entrega voluntaria es la vía que recomienda a las personas requeridas por la Justicia. El dato divulgado por Pesqueira sitúa en más de 350 los buscados que se presentaron ante las autoridades desde mediados de agosto.

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