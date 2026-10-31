La firme respuesta de Regatas Lima tras reclamo de Alianza Lima por puntos en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Karina del Castillo, gerenta deportivo del elenco chorrillano, compartió su postura luego de la solicitud de puntos de las 'blanquiazules'. Créditos: Bloqueo y Punto.

Guardar

En las últimas horas, Alianza Lima formalizó su reclamo por la alineación de cuatro extranjeras de Regatas Lima en el clásico correspondiente a la fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El caso abrió el debate en distintos programas deportivos.

Hasta entonces, solo se conocía la postura de las ‘blanquiazules’. Por ese motivo, el periodista deportivo José Carlos Armendariz consultó a Karina del Castillo, gerente deportiva de la institución de Chorrillos, durante el programa Bloqueo y Punto.

PUBLICIDAD

“Acabo de recibir una respuesta a través de Karina del Castillo, del Club Regatas Lima. Pregunté qué acciones tomará Regatas a partir del reclamo que interpuso Alianza Lima. Procedo a leer”, expresó el también narrador en su espacio digital.

Armendariz leyó el pronunciamiento de la directiva: “El Club Regatas Lima ha tomado conocimiento de que Alianza Lima presentó un reclamo ante la Federación Peruana de Voleibol por el partido disputado el domingo 25 de octubre. Hasta el momento, no hemos recibido una notificación oficial ni conocemos formalmente los fundamentos del reclamo”.

Ante esta situación, el club solicitó a la Federación Peruana de Voleibol la documentación relacionada con la queja. “Por ello, hemos solicitado a la Federación que nos remita toda la documentación correspondiente y nos garantice el derecho a presentar nuestros descargos antes de que se adopte cualquier decisión”.

PUBLICIDAD

Además, pidió que el caso se resuelva según las normas vigentes. “Estamos actuando conforme a las bases del campeonato y confiamos en que el Comité de Reclamos realizará una evaluación objetiva de los hechos, respetando el debido procedimiento”.

Finalmente, la institución adelantó que no emitirá más comentarios hasta recibir la notificación formal. “Por respeto al proceso, preferimos no adelantar mayores comentarios hasta conocer oficialmente el reclamo”.

La firme respuesta de Regatas Lima tras reclamo de Alianza Lima por puntos en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

La posible defensa de Regatas Lima ante el reclamo

Alianza Lima presentó un reclamo por la inclusión de una cuarta jugadora extranjera durante un cambio de Regatas Lima en el cuarto set del clásico de vóley femenino.

El entrenador Horacio Bastit buscaba el ingreso de Kyla Kenyatte por Julieta Sández. No obstante, Rosita Díaz salió de la cancha para permitir la entrada de la estadounidense, por lo que el equipo quedó momentáneamente con cuatro voleibolistas internacionales, una situación prohibida por el reglamento.

PUBLICIDAD

En ese momento permanecieron en cancha Kenyatte, Sández, Marina Scherer y Katy Ryan. La situación se corrigió de inmediato con la salida de la argentina y el ingreso de Yujhamy Mosquera, aunque la infracción ya se había producido.

La defensa de Regatas se sostendría en que el error correspondió al árbitro, pues autorizó primero el cambio de Kenyatte por Díaz, cuando la sustitución debía realizarse por Sández.

A este argumento se sumaría que Alianza Lima no registró su reclamo en la ficha del partido. El club ‘blanquiazul’, sin embargo, sostuvo que su capitana, Esmeralda Sánchez, intentó hacerlo, pero la mesa ya no se encontraba disponible.

PUBLICIDAD

El cuadro chorrillano cometió el error de meter cuatro extranjeras en campo al momento de un cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Créditos: A Presión.

Posibles desenlaces

De acuerdo con el reglamento, el video que muestra a cuatro extranjeras de Regatas Lima en cancha sería una prueba central para el reclamo. Según los antecedentes, esta situación podría derivar en la adjudicación de los tres puntos a Alianza Lima, con marcadores de 25-0 en los tres sets.

De prosperar el pedido, las ‘blanquiazules’ alcanzarían a Universitario de Deportes y Universidad San Martín en el liderato del torneo.

Si la Comisión de la Federación Peruana de Voleibol (FPV) declara improcedente el reclamo, la tabla se mantendrá sin cambios. No obstante, la decisión podría sentar un precedente para casos similares. La respuesta se conocería el lunes 2 de noviembre.

PUBLICIDAD