Sorteo Superior 2902: Resultados viernes 30 de octubre del 2026 de la Lotería Nacional

Imagen de San Judas Tadeo en el cachito de la Lotería Nacional (Crédito: Lotería Nacional)

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El Sorteo Superior 2902 de la Lotería Nacional, entregará un premio mayor de 17 millones de pesos. El evento se transmite en vivo desde el Teatro Lotería Nacional, ubicado en Avenida Hidalgo 130, Guerrero, Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México. Suelen coincidir con fechas importantes o conmemoraciones relevantes del calendario anual.

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En ese contexto, Lotería Nacional realiza un sorteo conmemorativo para reconocer una tradición transmitida entre generaciones y presente en la identidad cultural y religiosa del país. Los billetes del Sorteo Superior 2902 muestra una escena alusiva a esta celebración vinculada con la fe, el agradecimiento y la petición de ayuda ante causas difíciles.

Cada 28 de octubre, miles de personas en México conmemoran el Día de San Judas Tadeo, una de las devociones católicas con mayor nexo con el público, especialmente en el Templo de San Hipólito de la Ciudad de México.

La Lotería Nacional se suma a la fecha que reúne a fieles que acuden para agradecer favores recibidos o pedir apoyo ante situaciones difíciles. Como parte de esta conmemoración, se realizará el sorteo para honrar la tradición y las expresiones de fe que se mantienen presentes en distintas regiones del país.

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Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Resultados del Sorteo Superior del 30 de octubre de 2026

Los resultados se actualizarán de acuerdo a la revelación de los números ganadores del Sorteo Superior 2902, que se lleva a cabo este viernes 30 de octubre desde el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

Premio mayor de 17 millones de pesos :

Premio de 1 millón 440 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 275 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 144 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Premio de 90 mil pesos:

Reintegros:

¿Cómo funciona el Sorteo Superior?

El Sorteo Superior forma parte de los sorteos con mayor tradición de la Lotería Nacional. Se juega con billetes numerados y el premio depende de cuántas fracciones del número ganador tienes.

Cachito: es una fracción del billete. En los sorteos recientes tiene un valor de 40 pesos .

Serie o entero: reúne 20 cachitos del mismo número y costará 800 pesos .

Dos series: equivalen a 40 cachitos del mismo número, por un total de 1,600 pesos.

El formato habitual ofrece un Premio Mayor de 17,000,000 de pesos en dos series. Eso significa que:

Si compras un cachito del número que obtiene el Premio Mayor , recibirás la vigésima parte: 425 mil pesos .

Si tienes una serie completa , el premio es de 8 millones 500 mil pesos .

Si posees las dos series del número ganador, cobras los 17 millones de pesos.

Además del Premio Mayor, el Sorteo Superior de la Lotería Nacional reparte premios directos, aproximaciones, terminaciones y reintegros. Un reintegro devuelve el valor del billete cuando la última cifra de tu número coincide con la última cifra de alguno de los números premiados establecidos en el sorteo.

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¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores de hasta 10 mil pesos En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

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Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.