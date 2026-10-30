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Los tips de Luciana Salazar para despertar sin arrugas, no achatar la cola al dormir y cuidar el pelo

La modelo compartió en una charla con Martín Cirio, que retomó Pasó en América, la rutina nocturna que aplica para proteger la piel, la figura y el cabello, y explicó por qué descarta dos de las posturas más comunes para descansar

En Pasó en América repasaron los tips de Luciana Salazar para despertar sin arrugas luego de dormir
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Luciana Salazar reveló que tiene una rutina definida para acostarse y evitar despertar con arrugas en el rostro. La modelo detalló los pasos que sigue cada noche en una entrevista con Martín Cirio que el programa Pasó en América, de América TV, conducido por Sabrina Rojas y Tartu, retomó en las últimas horas: desde la postura que elige hasta la forma en que acomoda la almohada y el pelo antes de cerrar los ojos.

El primer consejo de Salazar apunta directo a un hábito muy extendido: dormir boca abajo. Para la modelo, esa posición es la principal causa de que la piel del rostro amanezca marcada. “Si dormís boca abajo te aplastás la cara con la almohada y eso genera arrugas”, advirtió. “Tips, chicas, sépanlo, mis amores”, agregó antes de explicar su método.

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Salazar descarta dormir boca abajo y también boca arriba

Cuando Cirio le preguntó si entonces prefería acostarse boca arriba, la respuesta volvió a sorprenderlo. Salazar aclaró que esa postura tampoco la convence, aunque por una razón diferente a la de las arrugas. “Tampoco me gusta dormir boca arriba porque se achata la cola. Si vos ponés lo mismo, pasa con la cola”, explicó.

Esa doble restricción la llevó a establecer su postura preferida: de costado. Sin embargo, recostarse de ese modo a la manera convencional tampoco le resulta suficiente para proteger la piel. Ahí es donde entra el detalle que más llamó la atención durante la entrevista.

Se conocieron las primera fotos de Luciana Salazar para Divas Play
Luciana Salazar contó cómo duerme para no despertar con arrugas

La almohada no debe tocar la cara: el truco central de su método

La clave del método de Luciana Salazar está en cómo ubica la almohada. La modelo contó que la acomoda de manera que no llegue a apoyar directamente sobre el rostro. “La almohada la pongo acá para que no me toque la cara”, explicó mientras describía la posición con gestos.

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Cirio reaccionó con humor: “Todo muy incómodo, Luli”, le dijo. Salazar reconoció que el descanso, para ella, implica toda una logística. “Vos sabés que dormir para mí es todo un tema”, admitió. La lógica que guía cada decisión es la misma: impedir que la piel quede comprimida o arrugada durante horas.

De costado, con la almohada bien posicionada, puede cuidar el rostro sin resignar la postura que prefiere para el cuerpo. El resultado, según contó, es que “la cola queda divina y la cara no se te aplasta”.

El pelo también tiene un lugar preciso en su rutina nocturna

La rutina de Luciana Salazar no termina con la postura y la almohada. La modelo contó que también cuida la posición del cabello antes de acostarse. “El pelo me lo agarro, me lo estiro así de un lado que quede todo escondido, y cuando cambio de lado lo tiro”, describió entre risas.

El fragmento generó reacciones en Pasó en América, donde Rojas y Tartu analizaron cada punto. “No es una boludez lo que dice”, sostuvo Sabrina Rojas, aunque planteó una duda que el panel no pudo resolver del todo: “Lo único que no entiendo: dormís boca arriba, se te aplasta la cola, pero si dormís de costado, se te ajea el pecho. Entonces debe dormir con la cola de costado y con el torso de frente.” Tartu cerró el intercambio con una pregunta que quedó en el aire: “¿Pero cómo hacés? ¡Te levantás acalambrada, Sabrina!”

Martín Cirio y Luciana Salazar
Martín Cirio y Luciana Salazar

La entrevista surgió del lanzamiento de la canción que une a Salazar y Cirio

La charla entre ambos tuvo como marco el estreno de “Ritmo Fuerte y Up”, el tema que Martín Cirio y Salazar presentaron juntos, con la participación de Vicky “Tu mujer”. La canción apuesta por un pop bailable con humor y referencias virales, y marca el regreso de Luli Pop a la música, una faceta que la modelo había desarrollado años atrás. Fue en ese intercambio donde los tips nocturnos de Salazar tomaron protagonismo y motivaron el análisis posterior en el ciclo de América TV.

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