EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

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Se esperan lluvias en Baja California Sur, Durango y Nayarit

El SMN prevé lluvias intensas en el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila y el centro y sur de Sinaloa. Los remanentes de la depresión tropical Vance provocarían precipitaciones muy fuertes en Baja California Sur, Durango y Nayarit.

También se esperan lluvias fuertes y chubascos en regiones del oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. En las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, el oleaje podría alcanzar hasta tres metros. Las lluvias persistirán este sábado en el noroeste y norte de México.

Pronóstico de lluvias para este viernes:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (norte, centro y sur) y Coahuila (norte).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (este y sur), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Durango, Nuevo León, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas:

  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada de este 30 de octubre:

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Mapa satelital con divisiones territoriales, nombres de ciudades, nubosidad en colores azul, verde y amarillo, y marcas con cruces amarillas
Un mapa meteorológico satelital registra la cobertura de nubes y zonas de tormenta sobre el noroeste de México durante la noche del 29 de octubre. (Conagua)

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