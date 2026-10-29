Crimen y Justicia

Qué reveló la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

El informe forense reveló que la docente sufrió múltiples heridas de arma blanca, presentaba lesiones defensivas y tenía la mano izquierda amputada. Los detalles

Primer plano de una mujer de cabello recogido y bata blanca sobre una prenda rosa, con fondo desenfocado
Nancy Godoy tenía 52 años
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A poco más de 24 horas del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en un viejo potrero del paraje “El Malezal”, en la provincia de Corrientes, la Justicia dio a conocer este jueves los resultados de la autopsia.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense, determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo —entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, algunas de ellas provocadas cuando todavía estaba con vida.

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Además, presentaba lesiones defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

Nancy Estela Godoy
La autopsia estableció que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscarán establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores, indicaron las mismas fuentes.

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Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.

Femicidio Nancy Godoy Corrientes
La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Cómo se lo comunicaron a la familia

Los restos de la maestra fueron encontrados este miércoles, 21 días después de su desaparición, semisumergidos en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde Nancy se desempeñaba como directora suplente.

La familia de Godoy fue la primera en conocer los resultados de la autopsia, antes de su difusión pública. Para ello, los familiares fueron citados a las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, ubicada en Belgrano al 100, en Esquina.

Cerca de ese horario se vio llegar a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José—, junto a su nuera Alejandra, y el abogado Sergio Briend. Su marido, Martín, no asistió debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo del cuerpo.

Mientras los familiares ingresaban a la sede judicial, vecinos y allegados se congregaron en la puerta para acompañarlos y aguardar las novedades.

Ya dentro de la sala, los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González. Durante el encuentro, el especialista les explicó los preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente, así como los estudios complementarios que todavía se encuentran en curso.

“Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo.

Adán, Sebastián y José: los tres hijos de nancy Godoy junto a su nuera, Alejandra, en su arribo a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Foto/Captura TN)
Adán, Sebastián y José: los tres hijos de nancy Godoy junto a su nuera, Alejandra, en su arribo a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Foto/Captura TN)

El caso y los cinco detenidos

La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y comenzó una exhaustiva investigación que derivó en cinco detenciones.

Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías divisó el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.

A pocos metros encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular. El hallazgo quedó registrado en un video al que accedió Infobae.

Así fue el momento en el que encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente asesinada en Corrientes

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente hay cinco personas detenidas. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Irineo Zarza, el capataz acusado de femicidio (Gentileza Radio Dos Corrientes)
Irineo Zarza, el capataz acusado de femicidio (Gentileza Radio Dos Corrientes)

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen de la maestra provocó una profunda conmoción en Esquina, donde el miércoles cientos de personas participaron de una marcha para exigir Justicia. Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional, que movilizó a docentes de todo el país.

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