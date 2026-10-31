Honduras

Tomás Zambrano destaca captura de 75 cabecillas de maras y pandillas tras reformas penales en Honduras

El Congreso Nacional aprobó con 119 votos una nueva ley que amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención y endurece las medidas contra las estructuras criminales.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó que las reformas penales impulsadas por el Legislativo comienzan a mostrar resultados en las operaciones contra las maras y pandillas. (Foto: DAET)
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, afirmó que las reformas penales impulsadas por el Legislativo comienzan a mostrar resultados en las operaciones contra las maras y pandillas. (Foto: DAET)
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El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que las reformas penales aprobadas durante el actual período legislativo comienzan a mostrar resultados en materia de seguridad, al informar sobre la captura de aproximadamente 75 cabecillas de maras y pandillas en pocos días.

A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo afirmó que las medidas buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades y recuperar espacios que permanecían bajo el control de estructuras criminales.

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Sin embargo, no detalló los nombres de los detenidos, las zonas de los operativos ni los delitos atribuidos a cada uno.

“Las medidas que aprobamos en el CN ya están dando resultados contundentes y visibles”, expresó Zambrano, quien también destacó el retiro de grafitis con símbolos de pandillas como parte de las acciones para recuperar los espacios públicos.

El presidente del Legislativo aseguró que las operaciones buscan recuperar territorios que estaban bajo el control de grupos criminales y devolver tranquilidad a las comunidades hondureñas. (Foto: DAET)
El presidente del Legislativo aseguró que las operaciones buscan recuperar territorios que estaban bajo el control de grupos criminales y devolver tranquilidad a las comunidades hondureñas. (Foto: DAET)

Según el presidente del Congreso, estas intervenciones no representan únicamente labores de limpieza, sino que buscan enviar un mensaje a las organizaciones criminales y transmitir seguridad a la población.

Zambrano vinculó estas acciones con la política de seguridad del Gobierno del presidente Nasry Asfura y afirmó que el país debe avanzar hacia una etapa de mayor cumplimiento de la ley y recuperación del orden.

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Las declaraciones se producen después de que el Congreso Nacional aprobara, con 119 votos favorables, la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas.

El Congreso aprobó con 119 votos la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. (Foto: DAET)
El Congreso aprobó con 119 votos la Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas. (Foto: DAET)

Entre los principales cambios figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención.

La normativa también contempla allanamientos en operaciones interinstitucionales, la figura de casa segura en situaciones de legítima defensa dentro de la vivienda y el aumento de penas por terrorismo.

Las modificaciones buscan proporcionar herramientas legales adicionales a las instituciones responsables de la seguridad y la investigación criminal para combatir a las estructuras delictivas.

De acuerdo con Zambrano, esta es la cuarta reforma en materia de seguridad aprobada durante el actual período legislativo. Las iniciativas forman parte de una estrategia orientada a endurecer las medidas contra las organizaciones criminales y exigir resultados a las autoridades.

La nueva normativa amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención, entre otros cambios procesales. (Foto: DAET)
La nueva normativa amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar el requerimiento fiscal después de una detención, entre otros cambios procesales. (Foto: DAET)

Las primeras reformas penales, vigentes desde el 22 de mayo, fortalecieron las penas contra la extorsión y declararon a las maras y pandillas como asociaciones terroristas.

Además, se creó la Agencia Nacional contra el Crimen, destinada a unificar capacidades de inteligencia, investigación y operaciones estatales contra las maras y otras estructuras criminales.

La extorsión continúa siendo uno de los delitos que las autoridades buscan combatir mediante el endurecimiento de las sanciones y la coordinación de las instituciones encargadas de la seguridad.

Zambrano ha defendido que las reformas permiten fortalecer la actuación estatal frente a estos grupos y ha insistido en la necesidad de que las instituciones demuestren resultados concretos.

El retiro de grafitis con símbolos de pandillas fue destacado por Zambrano como una acción que busca recuperar espacios públicos y enviar un mensaje contra estas organizaciones. (Foto: DAET)
El retiro de grafitis con símbolos de pandillas fue destacado por Zambrano como una acción que busca recuperar espacios públicos y enviar un mensaje contra estas organizaciones. (Foto: DAET)

Por ahora, el presidente del Congreso destacó las capturas reportadas como uno de los primeros resultados de las medidas aprobadas.

La información divulgada no incluye cifras adicionales sobre procesos judiciales iniciados contra los detenidos ni datos que permitan medir el impacto de las reformas en los índices de criminalidad.

El Gobierno y el Legislativo mantienen su apuesta por el endurecimiento de las normas penales y las operaciones contra las estructuras criminales, mientras los resultados deberán reflejarse también en las investigaciones, los procesos judiciales y la evolución de los delitos que afectan a la población hondureña.

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